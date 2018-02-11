Trenes nuevos o renovados y autobuses nuevos
708 trenes nuevos o renovados y trenes RER para finales de 2021
Gracias a estos nuevos trenes, los pasajeros se benefician de mayor comodidad y puntualidad (4 puntos más en la línea H entre 2012 y 2016 y 6 puntos más en la línea K entre 2016 y 2017).
En 2018, más de 300 trenes nuevos circularán en Île-de-France.
- Línea A: 100% equipada con trenes de dos pisos y pronto automática en la sección central, aumentando la capacidad del tren en más del 30% (CP: El RER A equipado con piloto automático: un primer número mundial para una línea ferroviaria con más de un millón de pasajeros diarios)
- Líneas H y K: 100% equipadas con trenes nuevos (CP: Le Francilien toma la K).
- Línea U: 100% equipada con trenes renovados
- Líneas B, C, J y L: en proceso de equipar trenes nuevos o renovados
- Línea R: equipada con trenes Régio2N de nueva generación desde diciembre de 2017 (CP: La Regio 2N llega al eje París-Montereau de la línea R – La Regio2N cambiará la vida diaria de los 70.000 pasajeros de la Línea R).
Autobuses nuevos y más limpios
Île-de-France Mobilités continúa sus inversiones para transformar la flota de autobuses de Île-de-France con vehículos limpios.
Estos autobuses representan un beneficio real para el medio ambiente, pero también para la salud de todos los residentes de Île-de-France, sin mencionar una mejora en comodidad para los pasajeros.
En 2018, más de 270 autobuses limpios circularán por Île-de-France con el objetivo de lograr autobuses 100% limpios en todas las zonas densamente pobladas de la región para 2025.
Para lograr este objetivo, Île-de-France Mobilités y RATP lanzaron la mayor convocatoria de concursos de Europa para la compra de autobuses eléctricos a principios de 2018. (CP: Île-de-France Mobilités lanza el mayor estudio mundial para medir las emisiones de autobuses diésel en condiciones reales – Île-de-France Mobilités y RATP están lanzando la mayor convocatoria de concursos en Europa para la compra de autobuses eléctricos – Autobuses limpios: Más de 2000 autobuses pedidos para 2020 para acelerar la transición energética).
Automatización de líneas y electrificación
Línea de emergencia P:
Para actuar lo más rápido posible mientras se esperan las obras de electrificación en la línea, dos nuevos trenes alquilados a la Región del Gran Este por Île-de-France Mobilités circulan en la línea P desde diciembre de 2017. Así, los pasajeros se benefician de mejores condiciones de transporte. En 2018, la línea P también alojará 16 trenes renovados que forman parte del plan de renovación para todos los trenes de la Île de France. (CP: Para responder a la emergencia en la línea P, Île-de-France Mobilités está alquilando 2 nuevos trenes AGC ).
Automatización de la línea 4 para 2022:
Para aumentar la frecuencia de las metrópolis y ofrecer una mejor calidad de servicio. El objetivo es tener una línea más rápida y regular que funcione como las líneas 1 y 14.
Descubre más sobre trenes y autobuses
2016: línea A, C, H, K, U; 2017: líneas A, C, L, R; 2018: línea: C,D,L,P,R; 2019: líneas B, C, D, J, L, N, P, R; 2020: líneas A, B, C, D, J, N, P; 2021: líneas A, B, C, D, E, N, P