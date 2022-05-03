Más de 5.400 plazas de aparcamiento para bicicletas se ofrecen a los suscriptores anuales de Navigo, Imagine R y tarifas para mayores

Aparcamiento gratuito para bicicletas: ¿cómo aprovecharlo?

Para aprovechar una de las 3000 plazas de aparcamiento para bicicletas que ofrecen las estaciones gestionadas por SNCF Gare & Connexions, es muy sencillo:

1. Accede al nuevo sitio de suscripción del servicio de aparcamiento para bicicletas de la SNCF Île-de-France Mobilités : https://sncf-parking-velos.iledefrance-mobilites.fr

2. Seleccionar una instalación de aparcamiento para bicicletas entre las 127 estaciones correspondientes

3. Sigue estos pasos:

- Identificación Navigo: verificación de la elegibilidad para viajar libremente. Esto se aplica a los suscriptores de precios Navigo Annual, Imagine R (para estudiantes y escuelas) y para mayores

- Elección de la duración de la suscripción

- Creación de una cuenta personal

- Pago (si procede): 4 €/día, 10 €/mes, 30 €/año

Bueno saberlo: todos los asientos operados por la SNCF en las 77 estaciones correspondientes son accesibles por suscripción