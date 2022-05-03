Más de 5.400 plazas de aparcamiento para bicicletas se ofrecen a los suscriptores anuales de Navigo, Imagine R y tarifas para mayores
¿Qué es el servicio de aparcamiento para bicicletas de Île-de-France Mobilités?
Los conoces como el aparcamiento "Véligo", los Aparcamientos para Bicicletas Île-de-France Mobilités, son dos tipos de espacios dedicados a tus bicicletas, cerca de estaciones de tren y estaciones:
- Espacios resguardados con acceso libre, con un sistema de enganche de bicicletas de 3 puntos, que permite aparcar de forma segura la bici
- Espacios cerrados y seguros, accesibles mediante suscripción con un pase Navigo. La mayoría de estos espacios también se benefician de protección por vídeo. Algunas taquillas también ofrecen enchufes de carga para bicicletas asistidas eléctricamente, taquillas y/o bombas de inflado
5.400 plazas ofrecidas en 98 estaciones... ¡Y más!
Y estos = 3.000 plazas ofrecidas, ¿qué son? Estos son los 77 compartimentos para bicicletas operados por SNCF Gares & Connexions, en las cuatro esquinas de la Île-de-France. Ahora están disponibles gratuitamente para quienes tengan tarifas anuales válidas de Navigo, Imagine R y Senior. Y obviamente siguen siendo accesibles, pero no gratuitos, para otros suscriptores de Navigo.
2.400 entradas gratis más
Un mapa interactivo también enumera todos los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités gestionados por otros propietarios del proyecto. Entre otras plazas de aparcamiento para bicicletas de Île-de-France Mobilités, también se ofrecen gratuitamente 2.400 plazas disponibles por las autoridades locales, operadores de transporte o Île-de-France Mobilités para los suscriptores anuales de transporte público.
Aparcamiento gratuito para bicicletas: ¿cómo aprovecharlo?
Para aprovechar una de las 3000 plazas de aparcamiento para bicicletas que ofrecen las estaciones gestionadas por SNCF Gare & Connexions, es muy sencillo:
1. Accede al nuevo sitio de suscripción del servicio de aparcamiento para bicicletas de la SNCF Île-de-France Mobilités : https://sncf-parking-velos.iledefrance-mobilites.fr
2. Seleccionar una instalación de aparcamiento para bicicletas entre las 127 estaciones correspondientes
3. Sigue estos pasos:
- Identificación Navigo: verificación de la elegibilidad para viajar libremente. Esto se aplica a los suscriptores de precios Navigo Annual, Imagine R (para estudiantes y escuelas) y para mayores
- Elección de la duración de la suscripción
- Creación de una cuenta personal
- Pago (si procede): 4 €/día, 10 €/mes, 30 €/año
Bueno saberlo: todos los asientos operados por la SNCF en las 77 estaciones correspondientes son accesibles por suscripción
Una medida concreta para fomentar la intermodalidad
En febrero de 2020, Île-de-France Mobilités decidió multiplicar por 10 el número de plazas de aparcamiento para bicicletas disponibles, con el objetivo de alcanzar 140.000 plazas de aparcamiento en estaciones de tren y estaciones previstas para 2030.
Al ofrecer aparcamiento gratuito para bicicletas a sus suscriptores anuales, Île-de-France Mobilités quiere ofrecer un mejor transporte intermodal, animando a los residentes de Île-de-France a usar bicicletas además del transporte público, sin tener que preocuparse por encontrar un lugar seguro.
Actualmente, más de 1.500 plazas para bicicletas seguras o de acceso autónomo con la etiqueta Île-de-France Mobilités son accesibles en las proximidades de las estaciones de Île-de-France.
Las instalaciones de aparcamiento para bicicletas están financiadas por Île-de-France Mobilités y desplegadas por operadores de transporte (SNCF o RATP), por autoridades locales (municipios, EPCIs o departamentos) o por Île-de-France Mobilités.