380 nuevos espacios Véligo en Île-de-France
Estos 9 nuevos espacios Véligo forman parte de un programa para desplegar 76 nuevos espacios Véligo que abrirán en 2016 en la región de Île-de-France, 38 de los cuales estarán bajo gestión de proyectos de la SNCF. Estas taquillas seguras están disponibles los siete días de la semana y las veinticuatro horas del día.
- Le Bourget (línea B) – 54 asientos
- Sainte Geneviève des Bois (línea C) – 40 espacios
- Bouray (línea C) – 20 espacios
- Brétigny-sur-Orge (línea C) – 40 espacios
- Créteil Pompadour (línea D) – 40 espacios
- Rosa Parks (línea E) – 64 plazas
- Plaisir Grignon (línea N) – 40 espacios
- Courcouronnes de Évry (línea D) – 40 casillas
- Grigny Centre (línea D) – 40 plazas
Para facilitar la compra de esta suscripción, SNCF Transilien ha abierto una plataforma de venta online para la suscripción a Véligo. Este nuevo servicio te permite obtener tu suscripción a Véligo para el refugio que prefieras en pocos minutos
Además de la plataforma online, los canales clásicos de información siguen disponibles para los clientes:
- En el Centro de Gestión de Véligo, en el 01 71 25 06 50 de 7:00 a 20:00 horas, los 7 días de la semana (precio de una llamada local)
- En la taquilla de las estaciones equipadas con una taquilla Véligo, donde los folletos proporcionarán toda la información necesaria para un uso sencillo y eficiente del servicio, así como información práctica sobre cómo suscribirse.
El objetivo del PDUIF es desarrollar más de 20.000 espacios Véligo para 2020.
Para más información sobre las taquillas Veligo y el alquiler de Veligo, visita la página dedicada a estos servicios.