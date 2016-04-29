380 nuevos espacios Véligo en Île-de-France

Para facilitar la compra de esta suscripción, SNCF Transilien ha abierto una plataforma de venta online para la suscripción a Véligo. Este nuevo servicio te permite obtener tu suscripción a Véligo para el refugio que prefieras en pocos minutos

Además de la plataforma online, los canales clásicos de información siguen disponibles para los clientes:

En el Centro de Gestión de Véligo, en el 01 71 25 06 50 de 7:00 a 20:00 horas, los 7 días de la semana (precio de una llamada local)

En la taquilla de las estaciones equipadas con una taquilla Véligo, donde los folletos proporcionarán toda la información necesaria para un uso sencillo y eficiente del servicio, así como información práctica sobre cómo suscribirse.

El objetivo del PDUIF es desarrollar más de 20.000 espacios Véligo para 2020.

Para más información sobre las taquillas Veligo y el alquiler de Veligo, visita la página dedicada a estos servicios.