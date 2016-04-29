380 nuevos espacios Véligo en Île-de-France

Estos 9 nuevos espacios Véligo forman parte de un programa para desplegar 76 nuevos espacios Véligo que abrirán en 2016 en la región de Île-de-France, 38 de los cuales estarán bajo gestión de proyectos de la SNCF. Estas taquillas seguras están disponibles los siete días de la semana y las veinticuatro horas del día.

  • Le Bourget (línea B) – 54 asientos
  • Sainte Geneviève des Bois (línea C) – 40 espacios
  • Bouray (línea C) – 20 espacios
  • Brétigny-sur-Orge (línea C) – 40 espacios
  • Créteil Pompadour (línea D) – 40 espacios
  • Rosa Parks (línea E) – 64 plazas
  • Plaisir Grignon (línea N) – 40 espacios
  • Courcouronnes de Évry (línea D) – 40 casillas
  • Grigny Centre (línea D) – 40 plazas
Usuario de bicicleta delante de una zona segura de Véligo
Zona de véligo segura en la estación

Para facilitar la compra de esta suscripción, SNCF Transilien ha abierto una plataforma de venta online para la suscripción a Véligo. Este nuevo servicio te permite obtener tu suscripción a Véligo para el refugio que prefieras en pocos minutos

Además de la plataforma online, los canales clásicos de información siguen disponibles para los clientes:

  • En el Centro de Gestión de Véligo, en el 01 71 25 06 50 de 7:00 a 20:00 horas, los 7 días de la semana (precio de una llamada local)
  • En la taquilla de las estaciones equipadas con una taquilla Véligo, donde los folletos proporcionarán toda la información necesaria para un uso sencillo y eficiente del servicio, así como información práctica sobre cómo suscribirse.

El objetivo del PDUIF es desarrollar más de 20.000 espacios Véligo para 2020.

Para más información sobre las taquillas Veligo y el alquiler de Veligo, visita la página dedicada a estos servicios.