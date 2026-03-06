Cinco mujeres que revolucionaron el transporte

Bertha nació en 1849 en Alemania. A los 24 años conoció y se casó con Carl Benz, que trabajaba en el primer modelo de coche con motor de combustión.

Bertha le apoyó, financió sus proyectos y aprendió la mecánica del vehículo al alcance de sus manos. En 1886 se firmó la patente.

Revelación al volante

Fue en el volante donde notó un problema importante: los frenos se desgastaban demasiado rápido.

Bertha tiene un adorno de cuero añadido a las pastillas de freno para mejorar su eficiencia, seguridad y durabilidad.

El revestimiento de freno de Bertha Benz marca una de las primeras mejoras en el sistema de frenos : un principio que evolucionará hacia los revestimientos modernos que aún se usan en coches, autobuses, tranvías y trenes.

El genio del zumbido bien dominado

En 1888, cuando el coche de su marido no encontró público, Bertha Benz tomó una decisión audaz.

Recorrió más de 100 kilómetros al volante del coche: fue el primer viaje de larga distancia en coche en la historia y un gran foco para el fabricante Mercedes-Benz.

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