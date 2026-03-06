Cinco mujeres que revolucionaron el transporte
Automoción, mecánica o trabajo ferroviario: el transporte se percibe como un mundo bastante masculino.
Sin embargo, detrás de los inventos que facilitan el viaje de millones de pasajeros hoy en día, hay mujeres brillantes con ojos agudos, que han sabido responder a los problemas de transporte con inventiva.
Limpiaparabrisas, frenos, señales de tráfico o comodidad a bordo: para el Día Internacional de la Mujer, te presentamos a cinco mujeres que han revolucionado el transporte.
#1. Bertha Benz, pionera de los frenos modernos
Bertha nació en 1849 en Alemania. A los 24 años conoció y se casó con Carl Benz, que trabajaba en el primer modelo de coche con motor de combustión.
Bertha le apoyó, financió sus proyectos y aprendió la mecánica del vehículo al alcance de sus manos. En 1886 se firmó la patente.
Revelación al volante
Fue en el volante donde notó un problema importante: los frenos se desgastaban demasiado rápido.
Bertha tiene un adorno de cuero añadido a las pastillas de freno para mejorar su eficiencia, seguridad y durabilidad.
El revestimiento de freno de Bertha Benz marca una de las primeras mejoras en el sistema de frenos : un principio que evolucionará hacia los revestimientos modernos que aún se usan en coches, autobuses, tranvías y trenes.
El genio del zumbido bien dominado
En 1888, cuando el coche de su marido no encontró público, Bertha Benz tomó una decisión audaz.
Recorrió más de 100 kilómetros al volante del coche: fue el primer viaje de larga distancia en coche en la historia y un gran foco para el fabricante Mercedes-Benz.
#2. Mary Anderson, la madre de los limpiaparabrisas
A principios del siglo XX, la estadounidense Mary Anderson se dio cuenta de que, en caso de lluvia o nieve, los conductores se veían obligados a asomar la cabeza por la ventana para ver al frente : los parabrisas obstruidos hacían imposible conducir.
Le da una idea. Contrató a una empresa para fabricar un prototipo: una palanca que podía accionarse desde dentro del vehículo, conectada a un brazo con muelle, que movía un limpialimpias de goma pegado al parabrisas de un lado a otro.
Presentó la patente en 1903: nació el primer limpiaparabrisas funcional.
Un invento que fue rechazado durante mucho tiempo
Su invento permaneció patentado durante diecisiete años sin atraer el interés de los industriales. En 1922, la patente pasó al dominio público. Mientras tanto, el uso del automóvil se disparó.
La idea se recuperó e industrializó, y fue el fabricante estadounidense de automóviles Cadillac quien fue el primero en equipar sus coches con ella.
Un objeto (esencial) que aún equipa, 120 años después de su invención, vehículos de coches, autobuses, tranvías y trenes en todo el mundo.
#3. Mary Walton, contra el ruido y el humo de la ciudad
Mary Walton creció en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Su padre la animó a formarse en ciencias e ingeniería, algo poco común en una mujer a finales del siglo XIX.
En aquel momento, la ciudad estaba ahogada por el ruido de las máquinas y el denso humo de las chimeneas y locomotoras de carbón. Para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación acústica en la ciudad, Mary desarrolló dos inventos.
- Está desarrollando un sistema para bombear aire a través de depósitos de agua y atrapar contaminantes en la salida de las chimeneas, reduciendo así el impacto del humo y la contaminación atmosférica en la ciudad.
- Aborda el bullicio producido por las zonas metropolitanas elevadas inventando una caja de madera llena de alquitrán, arena y algodón colocada sobre las vías para amortiguar el ruido. Vendió su patente al New York City Metropolitan Railroad.
#4. Olive Dennis, genio de la comodidad a bordo
Tras estudiar matemáticas y astronomía en la Universidad de Columbia, Olive Dennis es la primera mujer en obtener un máster en ingeniería civil en la Universidad de Cornell (Estados Unidos).
Reclutada en 1920 por el Baltimore & Ohio Railroad, se convirtió en una de las primeras ingenieras en trabajar en la experiencia de los pasajeros a bordo de trenes.
¿Su misión? Para que los pasajeros se sientan cómodos a bordo.
Viaja miles de kilómetros para evaluar sus necesidades y preguntarles sobre sus expectativas.
Le debemos:
- Un sistema de ventilación ajustable para estabilizar la temperatura
- Asientos reclinables o plegables
- Luces ajustables para la noche
- Contadores para comer en cualquier momento
- Aseos más cómodos (dispensador de jabón y papel)
- Materiales resistentes a manchas y al desgaste
#5. Margaret Calvert, señalización universal
Margaret Calvert nació en Sudáfrica en 1936, antes de mudarse al Reino Unido. Estudió diseño gráfico en el Chelsea College of Art, donde conoció a Jock Kinneir, su profesor y mentor.
Fue Kinneir quien le ofreció su primera misión: diseñar la señalización del aeropuerto de Gatwick.
Información, reacción: el genio de la señalización
En los años 60, con la democratización del coche y el desarrollo de las carreteras, el tráfico y la velocidad aumentaron.
El gobierno británico encargó a Calvert y Kinneir la renovación completa de la señalización para simplificarla, hacerla legible de un vistazo, desde lejos y a gran velocidad. Su trabajo influirá en la señalización de carreteras, ferrocarril y aeropuertos en todo el mundo.
Es el origen de pictogramas icónicos como:
- "Atención, niños"
- "Funciona"
- "Velocidad recomendada"
- o "Presencia de animales"
Una, dos, tres fuentes icónicas
Margaret Calvert participó en la creación de varias tipografías.
La tipografía Gatwick para el aeropuerto, el alfabeto ferroviario para la compañía British Rail y la tipografía Transport, legible desde lejos y a alta velocidad para la red viaria inglesa.
Pionero en la señalización de transporte.
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