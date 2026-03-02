¿Qué ver y hacer en Île-de-France? Especial del 8 de marzo
#1. Sumérgete en la historia de las mujeres y el feminismo en la Biblioteca Marguerite Durand
Situada en el distrito 13 de París, la Bibliothèque Marguerite Durand es la primera biblioteca basada en la historia de la mujer, el feminismo y el género en Francia.
Creada en 1932 para albergar los archivos de la periodista y activista feminista Marguerite Durand (1864-1936), ahora cuenta con una colección excepcional con :
- Más de 50.000 libros sobre derechos de las mujeres, igualdad y luchas feministas
- 1500 revistas de mujeres , feministas, activistas y de investigación
- Una colección valiosa : carteles, correspondencia, fotografías y colecciones de archivos
- Exposiciones y eventos (consulta su página web)
- Un blog científico El Efecto Marguerite : con artículos, desciframientos y selecciones de documentos por descubrir
¿Por qué ir allí?
La biblioteca exhibe una colección de objetos fascinantes, como el abanico "Quiero votar", testigo de la conquista del derecho al voto de las mujeres (foto justo arriba).
Información práctica
Bibliothèque Marguerite Durand: 79 rue Nationale, 75013 París
- Metro 14 : estación Olympiades
- Metro 7 : estación Porte d'Ivry
- Entrada gratuita : consulta de documentos sobre el registro
Tenga en cuenta : dado que la Bibliothèque nationale de France es una biblioteca de investigación, no se pueden pedir prestados documentos.
#2. La Maladrerie d'Aubervilliers, la arquitectura inventiva y social de Renée Gailhoustet
Dirígete a Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, para descubrir la Maladrerie, un barrio construido entre 1975 y 1984 por la arquitecta Renée Gailhoustet (1929-2023).
Figura destacada de la arquitectura francesa que ha recibido numerosos premios, Renée Gailhoustet es una de las pocas arquitectas de su generación que ha dejado huella en el paisaje urbano de la región de Île-de-France.
La Maladrerie: belleza para la vivienda social
Lejos de los bloques de apartamentos, La Maladredrie es un complejo de viviendas sociales con terrazas suspendidas, diversidad, asimetría y jardines.
Las 1000+ viviendas sociales del distrito desafían los códigos de planificación urbana tradicional con:
- Pasillos suspendidos y pasillos que crean espacios de reunión
- Jardines y terrazas plantadas con árboles
- Volúmenes asimétricos que ofrecen luz, belleza y privacidad a los habitantes
- Diversidad : la vivienda convive con tiendas, instalaciones socioculturales y estudios de artistas
¿Por qué ir allí?
Descubrir la visión colectiva y social de un genio de la arquitectura francesa.
La Maladrerie está catalogada como Patrimonio del Siglo XX y Arquitectura Contemporánea Notable.
Información práctica
La Maladrerie, rue de la Maladrerie, 93300 Aubervilliers
- Metro 7 : estación Aubervilliers - Pantin Quatre Chemins, luego 10 minutos a pie
- Es posible pasear libremente en las zonas públicas al aire libre
#3. Suzanne Lenglen Park, un homenaje a una campeona adelantada a su tiempo
Dirígete al distrito 15 de París para descubrir el Parc Suzanne Lenglen : un espacio verde de 15 hectáreas que lleva el nombre de un campeón extraordinario.
Suzanne Lenglen (1899-1938) fue la primera estrella internacional del tenis femenino, ganó 241 entradas y se proclamó campeona en seis ocasiones en Wimbledon. El segundo patio principal del estadio Roland-Garros lleva su nombre (nada menos).
Revolucionó los códigos del tenis femenino en los años 20 al abandonar el corsé por faldas cortas y cintas para la cabeza. Libera su práctica de las cadenas y escandaliza, en el proceso, a toda una época.
¿Por qué ir al Parque Suzanne Lenglen?
- Campos deportivos integrados en el paisaje : tenis (por supuesto), rugby, atletismo, baloncesto, fútbol, patinaje, bolera, gimnasio...
- Un jardín paisajístico
- Una granja educativa urbana (La Ferme de Suzanne): con cabras enanas, ovejas Ouessant, gallinas y conejos
Información práctica
Parc Suzanne Lenglen, 2 rue Louis Armand, 75015 París
Abierto todos los días
- Metro 12 : estación Corentin Celton
- Metro 8 : estación Balard
- RER C : estación Issy Val de Seine
#4. La Verrerie de Soisy-sur-École, de las llamas a la chica
Dirígete a Essonne para descubrir un lugar donde la tecnología sopla a 1200°C: la Verrerie de Soisy-sur-École.
Todo comenzó en 1977, cuando Elizabeth Giraud (directora de la Verrerie de La Rochère en Haute-Saône) creó una fábrica artesanal de vidrio dedicada a la transmisión de gestos artesanales, para contrarrestar la mecanización del comercio.
¿Su objetivo? Continuar esta tradición milenaria y hacerla accesible al público. Eligió un rincón de vegetación en las orillas del río para construir el taller y confió la gestión a su hija, Marie-Alice Alary.
Una fábrica artesanal de vidrio abierta a todos
La Verrerie de Soisy-sur-École es:
- Un taller activo donde puedes ver a los vidrieros soplar su arte
- Un jardín de cristal poético: instalaciones artísticas dispersas en un parque boscoso junto al agua
- Conocimientos excepcionales : filigrana (trabajo hecho de hilos de vidrio entrelazados y soldados), incalmo (ensamblaje de burbujas de colores calientes) y otras técnicas artesanales
- Una tienda que presenta todas las creaciones
Información práctica
Verrerie de Soisy-sur-École, 12 Rue du Moulin des Noues, Soisy-sur-École
- Acceso: RER D a Melun, luego autobús 3424 hasta la parada La Rionnerie
- Visita guiada gratuita para particulares
- Tienda accesible y jardín de cristal
#5. Château-estudio de Rosa Bonheur, pasea por la tierra de un artista libre
Imagen 1 de 3
En Thomery, a pocos kilómetros de Fontainebleau, el Château de By (siglo XIX) fue el reino de la mujer que pintaba animales como nadie, vestía pantalones cuando era ilegal y vivía con su pareja: la pintora Rosa Bonheur (1822-1899).
El castillo catalogado es uno de los pocos lugares en la región de Île-de-France que alberga en alta la memoria de una artista talentosa, inconformista y visionaria.
¿Por qué ir allí?
- Un parque romántico con acceso libre : pasear por los jardines ingleses que inspiraron al pintor
- Una sala de té donde puedes disfrutar de un pastel en un entorno único
- Un museo (a cambio de una tarifa) para descubrir todas las obras y el estudio del artista
Información práctica
Château Rosa Bonheur, 15 rue Rosa Bonheur, 77810 Thomery
- Acceso : Línea R hasta la estación Thomery + 20 minutos a pie por el bosque
- Acceso libre al jardín
En resumen: ¿qué hacer en marzo en Île-de-France?
- Sumérgete en la historia de las mujeres y las luchas feministas en la Biblioteca Marguerite Durand
- Descubre la arquitectura social y audaz de Renée Gailhoustet en la Maladrerie d'Aubervilliers
- Camina y respira en el Parque Suzanne Lenglen, un homenaje viviente a una campeona de tenis
- Observa la magia del vidrio soplado en la Verrerie de Soisy-sur-École
- Pasea por los jardines de Rosa Bonheur en el Château de By, un refugio creativo para una artista libre