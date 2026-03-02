¿Qué ver y hacer en Île-de-France? Especial del 8 de marzo

Situada en el distrito 13 de París, la Bibliothèque Marguerite Durand es la primera biblioteca basada en la historia de la mujer, el feminismo y el género en Francia.

Creada en 1932 para albergar los archivos de la periodista y activista feminista Marguerite Durand (1864-1936), ahora cuenta con una colección excepcional con :

Más de 50.000 libros sobre derechos de las mujeres, igualdad y luchas feministas

1500 revistas de mujeres , feministas, activistas y de investigación

Exposiciones y eventos (consulta su página web)

Un blog científico El Efecto Marguerite : con artículos, desciframientos y selecciones de documentos por descubrir

¿Por qué ir allí?

La biblioteca exhibe una colección de objetos fascinantes, como el abanico "Quiero votar", testigo de la conquista del derecho al voto de las mujeres (foto justo arriba).

Información práctica

Bibliothèque Marguerite Durand: 79 rue Nationale, 75013 París

Metro 14 : estación Olympiades

Entrada gratuita : consulta de documentos sobre el registro

Tenga en cuenta : dado que la Bibliothèque nationale de France es una biblioteca de investigación, no se pueden pedir prestados documentos.