Qué ver y hacer en Île-de-France

¿Metro, bici, senderismo? ¡El transporte público no solo te lleva al trabajo! Campo, viñedos, pueblos históricos, paseos junto al río y excursiones culturales: aprovecha nuestras líneas para descubrir Île-de-France de una manera diferente.

Un atardecer sobre el bosque de Carnelle en el Val-d'Oise

© 2pieds1tete

¿Qué hacer este mes?

¿Cansado de ir siempre al mismo sitio? ¿Quieres descubrir (de verdad) París y su región?

Cada mes, te ofrecemos 4 ideas para salidas fuera de los caminos habituales y accesibles en transporte público.

Nuestras ideas para salidas en diciembre

Nuestra selección de buenas ofertas

Invierno, otoño, primavera, verano: encuentra todas nuestras buenas ofertas temporada tras temporada.

Île-de-France en imágenes

Adoquines, cafés al aire libre junto al agua, caminatas en medio del bosque, pueblos históricos y viñedos de champán a una hora de París: ¡bienvenidos a Île-de-France!

La avenida Street Art Avenue a lo largo del Canal de Saint-Denis, un museo al aire libre que invita a senderistas a una exposición de artistas internacionales
El Bosque Estatal de Carnelle en el Val-d'Oise, en la línea H
¿Una playa de verdad a una hora de París? Dirígete al bonito pueblo de Isle-Adam: en el programa, piscina, lancha de pedales, grandes jardines y natación en el Oise. Línea H L'Isle-Adam
El bonito pueblo de Gometz-le-Châtel, accesible tras 30 minutos a pie desde la estación La Hacquinière, en el RER B
¿Vides de champán de verdad en Île-de-France? ¡Por supuesto! Junto con Saâcy-sur-Marne y Citry-sur-Marne, Nanteuil-sur-Marne es uno de los únicos 3 municipios de Île-de-France que se benefician de esta denominación. Cómo llegar: línea Nanteuil-Saâcy P.
Un hermoso día soleado para disfrutar de las orillas del Sena y el Oise, en Conflans Sainte-Honorine, la capital de la región de Île-de-France para los barqueros. Línea L o RER A Conflans Fins d'Oise

La avenida Street Art Avenue a lo largo del Canal de Saint-Denis, un museo al aire libre que invita a senderistas a una exposición de artistas internacionales © Plaine Commune

París y su Región es...

50Millón
Visitantes cada año
8Departamentos
Descubrir
+ 1500Líneas
Eso te lleva hasta ahí
Una persona en bicicleta en un parque

Île-de-France en bicicleta

Con una bicicleta de alquiler, autoservicio o propia, elige visitar Île-de-France de una manera diferente.

Ciclismo en Île-de-France
El interior del tren Île-de-France

Nunca está lejos en tren

¡Todos tus deseos están al alcance y #Cpasloinentrain los he catalogado para ti!

Tomery (77)

© Leonor de Bailliencourt - Île-de-France Mobilités

Paseos en el corazón de la naturaleza

Bosques, lagos, laderas de piedra caliza, senderos aislados del mundo: tómate el tiempo para descubrir la Île-de-France fuera de los caminos habituales.

Descubre los paseos
Los viajeros caminan por París
© Yoann Stoeckel / Group SJR / VHM / IDFM

Activarse en Île-de-France: instrucciones de uso

El billete de transporte adaptado a tu estancia, las diferentes opciones para desplazarte en transporte público y muchos consejos prácticos: encuentra lo esencial para moverte por París y su región.

Ver información práctica
Pasajeros en la estación de Saint Lazare en París
© Sylvain Homo

¿Qué billete de transporte debería elegir para esquivar?

¿Te preguntas cómo comprar billetes de transporte y cuál llevar para tus actividades y salidas en París y su región?
¡Déjanos explicarlo!

Encuentro mi billete

