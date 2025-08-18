Qué ver y hacer en Île-de-France

¿Qué hacer este mes?
¿Cansado de ir siempre al mismo sitio? ¿Quieres descubrir (de verdad) París y su región?
Cada mes, te ofrecemos 4 ideas para salidas fuera de los caminos habituales y accesibles en transporte público.
¿Metro, bici, senderismo? ¡El transporte público no solo te lleva al trabajo! Campo, viñedos, pueblos históricos, paseos junto al río y excursiones culturales: aprovecha nuestras líneas para descubrir Île-de-France de una manera diferente.
Un atardecer sobre el bosque de Carnelle en el Val-d'Oise
Invierno, otoño, primavera, verano: encuentra todas nuestras buenas ofertas temporada tras temporada.
Adoquines, cafés al aire libre junto al agua, caminatas en medio del bosque, pueblos históricos y viñedos de champán a una hora de París: ¡bienvenidos a Île-de-France!
Con una bicicleta de alquiler, autoservicio o propia, elige visitar Île-de-France de una manera diferente.
Tomery (77)
Bosques, lagos, laderas de piedra caliza, senderos aislados del mundo: tómate el tiempo para descubrir la Île-de-France fuera de los caminos habituales.
El billete de transporte adaptado a tu estancia, las diferentes opciones para desplazarte en transporte público y muchos consejos prácticos: encuentra lo esencial para moverte por París y su región.
¿Te preguntas cómo comprar billetes de transporte y cuál llevar para tus actividades y salidas en París y su región?
¡Déjanos explicarlo!
¿Buscas nuevas salidas? ¡Organiza tus escapadas, planifica tus actividades y encuentra todos los buenos consejos para descubrir Île-de-France en la web oficial de la región!