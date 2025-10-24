¿Qué ver y hacer en noviembre en Île-de-France?
Nuestras cuatro recomendaciones se publicaron en noviembre de 2025
Para disfrutar de París y su región, siempre es el momento adecuado.
Para aprovechar al máximo el mes de noviembre, hemos seleccionado cuatro ideas para salidas para tus fines de semana de noviembre que huelen a chocolate caliente, hojas cayendo y paseos para los días grises.
Sacad las bufandas y los abrigos: aquí vamos de nuevo para ideas para salidas en Île-de-France.
Mercado navideño de La Défense: pista de hielo, regalos y entretenimiento bajo la Gran Arche
Cada año, la plaza frente a La Défense se transforma en un pueblo navideño.
¿Te preguntas qué hacer con tu familia en noviembre? En los más de 13.000 m² de la explanada hay 200 chalets en los que artesanos, creadores y productores de toda Francia ofrecen sus artesanías, decoraciones, juguetes y especialidades gourmet.
Ve al mayor mercado navideño de Île-de-France
La entrada al mercado es gratuita del 13 de noviembre al 28 de diciembre de 2025.
¿Qué hacer en el Mercado de Navidad de La Défense?
- Disfruta de la pista de hielo al aire libre instalada al pie del Grande Arche
- Camina entre las iluminaciones después del anochecer
- Asiste a espectáculos callejeros y espectáculos
- Participa en talleres creativos organizadospara niños
¿Y qué pasa con las delicias?
Los puestos de comida ofrecen una amplia variedadde especialidades, entre vino caliente*, raclette saboyana, pretzels alsacianos, fondue suiza y cocinas criolla y quebequesa.
¿Cómo llegar?
Parvis de La Défense – Grande Arche,
- Línea 1 del metro : La Défense
- RER A y E : La Défense - Grande Arche
- Tranvía T2 : La Défense - Grande Arche
Mercadillo de Saint-Ouen: pasa un día en el mayor mercado de antigüedades del mundo
Bienvenidos al mercadillo de Saint-Ouen.
A un paso de París, en la rue des Rosiers en Saint-Ouen-sur-Seine, se esconde una de las actividades imprescindibles del este de la región de Île-de-France.
- Mobiliario de diseño excepcional
- Vestidos vintage de diseñador
- Antigüedades y objetos de todo el mundo
- Juguetes, libros y discos antiguos
- Postales, mercadillos y objetos inusuales...
Entre las calles animadas, los mercados cubiertos, los cafés míticos (como La Chope des Puces o el Café Paul Bert) y los diversos "puciers" : vienes aquí a buscar gangas, pasear o tomar un café en un ambiente atemporal.
¿Cómo llegar al mercadillo de Saint-Ouen?
El mercadillo de Saint-Ouen está situado entre la Porte de Clignancourt y la rue des Rosiers, en Saint-Ouen:
- Metro 4 - Tranvía T3b : Porte de Clignancourt
- Metro 13 : Garibaldi
- Metro 14 : Ayuntamiento de Saint-Ouen (+ 15 minutos a pie)
Información práctica
La entrada al mercadillo es gratuita.
Los mercados y los distribuidores de segunda mano están abiertos de sábado a lunes : sábado y domingo de 10 a 18 horas, lunes de 11 a 17 h.
Festival Roussard: el arte urbano se instala en el Poste du Louvre
¿Te apetece una salida cultural gratuita en París?
Por tercer año consecutivo, la Galerie d'art Roussard está transformando el magnífico edificio de techo de cristal de La Poste du Louvre en un enorme espacio para la exposición, la creación y el encuentro en el corazón de París.
¿En el programa?
- 9 días de festival
- 17 artistas expusieron
- 12 artistas invitados a crear obras en medio de los visitantes (pintura en vivo)
Un festival gratuito abierto a todos, del 15 al 23 de noviembre de 2025.
¿Cómo llegar?
Para llegar a La Poste du Louvre en 48 rue du Louvre, París 1, bájate en la parada Châtelet-Les-Halles :
- Metro : 1, 4, 7, 11, 14
- RER : A, B, D
- Y muchas líneas de autobús
Paseo en altura en el valle de Chevreuse
¿Dónde ir a dar un paseo en noviembre cerca de París?
Dirígete al valle de la Chevreuse, el pulmón verde del sur de la región de Île-de-France, para una caminata otoñal a solo 30 minutos de París, y aún en Île-de-France.
¿En el programa?
Senderos forestales, claros, pequeños pueblos y vistas del valle desde el muy alto Viaduc des Fauvettes (muy popular entre los aficionados a la escalada por sus 30 metros de altura).
¿Qué ruta seguir para tu paseo?
Hay varias rutas posibles, dependiendo de tu deseo y de tus habilidades del momento. Un paseo tranquilo o un circuito más deportivo, la elección es tuya.
Encontrarás muchos ejemplos de cursos en línea.
Pssst
Recuerda llevar buenos zapatos : algunos pasajes pueden ser embarrados o resbaladizos dependiendo de la estación.
¿Cómo llegar?
Las salidas de tus viajes pueden realizarse desde la estación RER B en Bures-sur-Yvette.
En resumen: ¿Qué actividades otoñales hacer en noviembre en París y su región?
- Una salida de fin de semana para celebrar la Navidad anticipadamente en el Mercado de Navidad de La Défense
- Participar en el Festival de Rousada en el Poste du Louvre
- Pasea por el mercadillo de Saint-Ouen
- Paseo por el viaducto de Fauvettes en el valle de Chevreuse
¡Feliz descubrimiento! Nos vemos el mes que viene para ideas de salidas invernales accesibles en transporte público, en Île-de-France.
*El abuso de alcohol es peligroso para tu salud, consume con moderación