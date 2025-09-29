¿Qué ver y hacer en octubre en Île-de-France?

Desde 2017, los antiguos almacenes de mercancías de Pantin, situados a orillas del Canal de l'Ourq, se han transformado en un lugar de cultura y creación abierto a todos : bienvenidos a los Magasins Généraux.

En la planta baja del gran edificio de hierro y hormigón (rehabilitado por la agencia de comunicaciones BETC, que ha instalado allí sus sedes), se celebran exposiciones culturales, talleres, conciertos y otros eventos gratuitos para todas las edades.

¿Cuál es el programa en octubre en los Magasins Généraux?

Hasta el 12 de octubre, el regreso a la infancia está en el centro de atención en Pantin con la exposición La escuela ideal. El programa revisita el patio de recreo, el aula y los juegos del patio a través de instalaciones artísticas, intercambios, modelos de arquitectos y actividades divertidas donde jóvenes y mayores pueden imaginar juntos la escuela del mañana.

Bueno saberlo

Las actividades y exposiciones cambian regularmente y giran en torno a grandes temas. Aunque todos los eventos son gratuitos, algunos son con reserva: consulta antes de irte.