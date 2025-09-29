¿Qué ver y hacer en octubre en Île-de-France?

Nuestras cuatro recomendaciones se publicaron en octubre de 2025

Comienza octubre y con él llega el otoño, los días más cortos, los jerséis olvidados que vuelven a guardar en los armarios y los antojos de chocolate caliente.

Como todas las estaciones son buenas para disfrutar de Île-de-France y es aún más hermosa bajo los colores del otoño: aquí vamos de nuevo para ideas para salidas este mes.

Magasins Généraux: un lugar libre de cultura abierto a todos

La fachada exterior de los Magasins Généraux, vista desde el otro lado del Canal de l'Ourcq en Seine-Saint-Denis
La fachada exterior de los Magasins Généraux vista desde el otro lado del Canal de l'Ourcq en Seine-Saint-Denis © Mathis Payet Descombes

Desde 2017, los antiguos almacenes de mercancías de Pantin, situados a orillas del Canal de l'Ourq, se han transformado en un lugar de cultura y creación abierto a todos : bienvenidos a los Magasins Généraux.

En la planta baja del gran edificio de hierro y hormigón (rehabilitado por la agencia de comunicaciones BETC, que ha instalado allí sus sedes), se celebran exposiciones culturales, talleres, conciertos y otros eventos gratuitos para todas las edades.

¿Cuál es el programa en octubre en los Magasins Généraux?

Hasta el 12 de octubre, el regreso a la infancia está en el centro de atención en Pantin con la exposición La escuela ideal. El programa revisita el patio de recreo, el aula y los juegos del patio a través de instalaciones artísticas, intercambios, modelos de arquitectos y actividades divertidas donde jóvenes y mayores pueden imaginar juntos la escuela del mañana.

Bueno saberlo

Las actividades y exposiciones cambian regularmente y giran en torno a grandes temas. Aunque todos los eventos son gratuitos, algunos son con reserva: consulta antes de irte.

Pssst

En el mismo edificio hay un bar-restaurante con un abundante programa cultural que los gourmets pueden probar a su antojo.

¿Cómo llegar?

Los Magasins Généraux están situados en: 1 rue de l'Ancien Canal, 93500, Pantin.

  • Metro 5 : Iglesia de Pantin

Terraza del Fécheray: una vista impresionante de todo París

Vista desde la terraza del fecheray en Suresnes, en la cima del Mont Valérien
Vista de todo París y la Torre Eiffel desde la Terrasse du Fécheray en Suresnes, en la cima del Mont-Valérien © Benoit Moyen / Ville de Suresnes

¿Montmartre? Es imprescindible, pero suena un poco a "déjà vu", ¿no?

En agosto, ya te habíamos encontrado una buena dirección para sobrevolar París y hacer un picnic. En octubre y en otoño, nos gustaría recomendar la Terrasse du Fécheray (más conocida como Mont-Valérien).

Este perchero de vegetación, situado a 162 metros sobre la ciudad, se alza en la cima de la montaña que lleva su nombre. Ofrece un panorama inimitable de París, sus azoteas y sus iconos (La Défense, la Torre Eiffel y todo el valle del Sena).

Un café en la mano, un jersey cálido, buena compañía para pasear por el parque que culmina allí y un banco para observar París, eso es todo lo que necesitas para disfrutarlo.

¿Cómo llegar?

La terraza del Fécheray se encuentra en: 16 rue du Fécheray, 14, 92150 Suresnes.

  • Línea L : estación Suresnes Mont Valérien y luego a seis minutos andando.

Festival de Conciertos ARTE: dos noches de conciertos gratuitas en La Gaîté Lyrique

El escenario de La Gaité Lyrique en París durante la 9ª edición del Festival de Conciertos ARTE en 2024.
El escenario de La Gaité Lyrique en París durante la 9ª edición del Festival de Conciertos ARTE en 2024. © Cha_Gonzalez

Rock, pop, electro, artistas conocidos o nuevas joyas : en octubre, sumérgete en la atmósfera eléctrica de la décima edición del Festival de Conciertos ARTE, el viernes 24 y sábado 25 de octubre de 2025, en La Gaîté Lyrique, en París.

Festival de Conciertos ARTE: ¿qué es?

Nacido de la colaboración entre ARTE Concert, La Blogothèque y La Gaîté Lyrique, este festival gratuito mezcla a artistas consagrados y talentos emergentes, tanto francófonos como internacionales, en formatos de concierto diseñados para ser vividos en interiores y accesibles en línea.

Saber antes de irte

  • Gratis con reserva (desde el 1 de octubre)
  • Dirección : La Gaîté Lyrique, 3 rue Papin, 75002 París.
  • Acceso : Metro (línea 3 o 4) - estación "Réaumur-Sébastopol".
¿Más espacio? Mira los conciertos en directo

Para quienes no hayan conseguido entradas, podéis asistir a todos los conciertos en directo en la web de Arte Concert.

Un sabor del otoño en el Bosque Nacional de Saint-Germain-en-Laye

Sendero forestal en el Bosque Nacional de Saint-Germain-en-Laye en los Yvelines
Sendero forestal en el Bosque Nacional de Saint-Germain-en-Laye en los Yvelines © Office de Tourisme intercommunal Saint Germain Boucles de Seine

Dirígete al oeste de París para una escapada en el corazón del Bosque Nacional de Saint-Germain-en-Laye, un pulmón verde de más de 3.500 hectáreas.

¿En el programa?

Más de 50 km de senderos señalizados, tres carriles bici, cientos de kilómetros de senderos y caminos forestales, senderos para jinetes... En resumen, sal a dar un paseo este mes y observa cómo los colores otoñales transforman el bosque.

¿Te falta inspiración para tu paseo?

Internet está lleno de rutas de senderismo por el Bosque de Saint-Germain-en-Laye. Elige la que más deseas.

Información práctica

Bosque nacional de Saint-Germain-en-Laye

  • Acceso por transporte : RER A – estación Saint-Germain-en-Laye, luego 10 minutos a pie.

En resumen: ¿Qué hacer en octubre en Île-de-France?

  • Ver una exposición en los Magasins Généraux en Pantin
  • Disfruta de las vistas de París desde la terraza del Mont-Valérien en Suresnes
  • Asiste a los conciertos gratuitos del Festival de Conciertos ARTE en París
  • Paseo por el bosque de Saint-Germain-en-Laye

¡Feliz descubrimiento! Nos vemos el mes que viene para ideas de salidas accesibles en transporte público, en Île-de-France.