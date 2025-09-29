¿Qué ver y hacer en octubre en Île-de-France?
Nuestras cuatro recomendaciones se publicaron en octubre de 2025
Comienza octubre y con él llega el otoño, los días más cortos, los jerséis olvidados que vuelven a guardar en los armarios y los antojos de chocolate caliente.
Como todas las estaciones son buenas para disfrutar de Île-de-France y es aún más hermosa bajo los colores del otoño: aquí vamos de nuevo para ideas para salidas este mes.
Magasins Généraux: un lugar libre de cultura abierto a todos
Desde 2017, los antiguos almacenes de mercancías de Pantin, situados a orillas del Canal de l'Ourq, se han transformado en un lugar de cultura y creación abierto a todos : bienvenidos a los Magasins Généraux.
En la planta baja del gran edificio de hierro y hormigón (rehabilitado por la agencia de comunicaciones BETC, que ha instalado allí sus sedes), se celebran exposiciones culturales, talleres, conciertos y otros eventos gratuitos para todas las edades.
¿Cuál es el programa en octubre en los Magasins Généraux?
Hasta el 12 de octubre, el regreso a la infancia está en el centro de atención en Pantin con la exposición La escuela ideal. El programa revisita el patio de recreo, el aula y los juegos del patio a través de instalaciones artísticas, intercambios, modelos de arquitectos y actividades divertidas donde jóvenes y mayores pueden imaginar juntos la escuela del mañana.
Bueno saberlo
Las actividades y exposiciones cambian regularmente y giran en torno a grandes temas. Aunque todos los eventos son gratuitos, algunos son con reserva: consulta antes de irte.
Pssst
En el mismo edificio hay un bar-restaurante con un abundante programa cultural que los gourmets pueden probar a su antojo.
¿Cómo llegar?
Los Magasins Généraux están situados en: 1 rue de l'Ancien Canal, 93500, Pantin.
- Metro 5 : Iglesia de Pantin
Terraza del Fécheray: una vista impresionante de todo París
¿Montmartre? Es imprescindible, pero suena un poco a "déjà vu", ¿no?
En agosto, ya te habíamos encontrado una buena dirección para sobrevolar París y hacer un picnic. En octubre y en otoño, nos gustaría recomendar la Terrasse du Fécheray (más conocida como Mont-Valérien).
Este perchero de vegetación, situado a 162 metros sobre la ciudad, se alza en la cima de la montaña que lleva su nombre. Ofrece un panorama inimitable de París, sus azoteas y sus iconos (La Défense, la Torre Eiffel y todo el valle del Sena).
Un café en la mano, un jersey cálido, buena compañía para pasear por el parque que culmina allí y un banco para observar París, eso es todo lo que necesitas para disfrutarlo.
¿Cómo llegar?
La terraza del Fécheray se encuentra en: 16 rue du Fécheray, 14, 92150 Suresnes.
- Línea L : estación Suresnes Mont Valérien y luego a seis minutos andando.
Festival de Conciertos ARTE: dos noches de conciertos gratuitas en La Gaîté Lyrique
Rock, pop, electro, artistas conocidos o nuevas joyas : en octubre, sumérgete en la atmósfera eléctrica de la décima edición del Festival de Conciertos ARTE, el viernes 24 y sábado 25 de octubre de 2025, en La Gaîté Lyrique, en París.
Festival de Conciertos ARTE: ¿qué es?
Nacido de la colaboración entre ARTE Concert, La Blogothèque y La Gaîté Lyrique, este festival gratuito mezcla a artistas consagrados y talentos emergentes, tanto francófonos como internacionales, en formatos de concierto diseñados para ser vividos en interiores y accesibles en línea.
Saber antes de irte
- Gratis con reserva (desde el 1 de octubre)
- Dirección : La Gaîté Lyrique, 3 rue Papin, 75002 París.
- Acceso : Metro (línea 3 o 4) - estación "Réaumur-Sébastopol".
¿Más espacio? Mira los conciertos en directo
Para quienes no hayan conseguido entradas, podéis asistir a todos los conciertos en directo en la web de Arte Concert.
Un sabor del otoño en el Bosque Nacional de Saint-Germain-en-Laye
Dirígete al oeste de París para una escapada en el corazón del Bosque Nacional de Saint-Germain-en-Laye, un pulmón verde de más de 3.500 hectáreas.
¿En el programa?
Más de 50 km de senderos señalizados, tres carriles bici, cientos de kilómetros de senderos y caminos forestales, senderos para jinetes... En resumen, sal a dar un paseo este mes y observa cómo los colores otoñales transforman el bosque.
¿Te falta inspiración para tu paseo?
Internet está lleno de rutas de senderismo por el Bosque de Saint-Germain-en-Laye. Elige la que más deseas.
Información práctica
Bosque nacional de Saint-Germain-en-Laye
- Acceso por transporte : RER A – estación Saint-Germain-en-Laye, luego 10 minutos a pie.
En resumen: ¿Qué hacer en octubre en Île-de-France?
- Ver una exposición en los Magasins Généraux en Pantin
- Disfruta de las vistas de París desde la terraza del Mont-Valérien en Suresnes
- Asiste a los conciertos gratuitos del Festival de Conciertos ARTE en París
- Paseo por el bosque de Saint-Germain-en-Laye
¡Feliz descubrimiento! Nos vemos el mes que viene para ideas de salidas accesibles en transporte público, en Île-de-France.