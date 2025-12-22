¿Qué ver y hacer en enero en Île-de-France?

Hasta el 8 de febrero de 2026, el Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris (situado en el corazón del edificio Petit Palais) ofrece carta blanca al pintor Bilal Hamdad con su exposición gratuita Paname. El pintor argelino ofrece una inmersión en la soledad urbana a través de escenas de la vida cotidiana.

¿Su estilo? Grandes pinturas al óleo hiperrealistas, así como fotos espontáneas tomadas en pleno corazón de la efervescencia de la ciudad.

¿En el programa de la exposición?

Unas veinte grandes lienzos al óleo y dos obras nuevas creadas para la ocasión hacen un guiño a las obras de la colección permanente del museo (¡también gratuita)!

Información práctica

Será descubierto hasta el 8 de febrero de 2026

Martes a domingo: 10:00 – 18:00 (cerrado los lunes)

Entrada gratuita

¿Cómo llegar?

Musée des Beaux-Arts du Petit Palais

Avenue Winston Churchill, 75008 París