¿Qué ver y hacer en enero en Île-de-France?
Nuestras cuatro recomendaciones para enero de 2026
Tanto si te gusta la cultura como la naturaleza, hay algo para todos con nuestras cuatro ideas de actividades gratuitas accesibles en transporte público en Île-de-France en enero.
Paname: La exposición de Bilal Hamdad captura escenas de la vida cotidiana en el Petit Palais
Imagen 1 de 3
Hasta el 8 de febrero de 2026, el Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris (situado en el corazón del edificio Petit Palais) ofrece carta blanca al pintor Bilal Hamdad con su exposición gratuita Paname. El pintor argelino ofrece una inmersión en la soledad urbana a través de escenas de la vida cotidiana.
¿Su estilo? Grandes pinturas al óleo hiperrealistas, así como fotos espontáneas tomadas en pleno corazón de la efervescencia de la ciudad.
¿En el programa de la exposición?
Unas veinte grandes lienzos al óleo y dos obras nuevas creadas para la ocasión hacen un guiño a las obras de la colección permanente del museo (¡también gratuita)!
Información práctica
- Será descubierto hasta el 8 de febrero de 2026
- Martes a domingo: 10:00 – 18:00 (cerrado los lunes)
- Entrada gratuita
¿Cómo llegar?
Musée des Beaux-Arts du Petit Palais
Avenue Winston Churchill, 75008 París
- Metro 1 y 13 : Campos Elíseos – Clemenceau
- RER C : Invalides
- Autobús : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93
El Bois Saint-Martin: una escapada natural en la puerta del transporte
Imagen 1 de 3
¿Buscas la naturaleza virgen sin salir de la Île-de-France?
Dirígete al Bois Saint-Martin (entre Noisy-le-Grand y Villiers-sur-Marne), un pequeño tesoro que ha estado en secreto durante mucho tiempo y está abierto a los viajeros desde la década de 2020.
¿Lo sabías? Con 282 hectáreas, este bosque XXL es más grande que el Parc de Sceaux con sus 184 hectáreas .
Bois Saint-Martin, ¿por qué lo recomendamos?
- Hermosos caminos forestales para pasear en medio de la naturaleza
- Prados brillantes, árboles centenarios y estanques llenos de vida
- Abundante fauna con corzos protegidos, zorros, murciélagos, paseriformes y anfibios...
¿Qué ruta seguir para tu paseo?
Déjate guiar por los senderos señalizados que cruzan el bosque y sigues los caminos del bosque.
Junto con los otros cuatro bosques (el Bois de Célie, el Bois de la Grange, el Bois du Boulay y el Bois de la Malnoue), forma un pulmón verde de 500 hectáreas, cruzado por un GR para seguir y prolongar el paseo.
¿Para llegar allí?
RER E: Les Yvris – estación Noisy-le-Grand, a solo dos minutos andando desde el inicio de las rutas.
Belvedere de Chamarande: despega en Essonne
Imagen 1 de 3
En verano, recomendamos la terraza del Mont-Valérien para ganar altura y disfrutar de unas vistas impresionantes.
Esta vez, te llevamos al sur de la región de Île-de-France, a Chamarande (Essonne), para una escapada que mezcla patrimonio y panoramas impresionantes.
¿En el programa?
El Belvedere de Chamarande se encuentra en el corazón de una magnífica finca del mismo nombre.
Durante tu paseo, verás los callejones del Domaine de Chamarande y su parque (el mayor parque público del departamento), así como el castillo renovado, clasificado como monumento histórico.
La subida al Belvedere es tranquila, y desde allí podrás disfrutar de los magníficos paisajes del campo de Essonne y su horizonte montañoso.
¿Cómo llegar?
Domaine départemental de Chamarande, 52 rue du Commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande
- RER C : estación de Chamarande
Dopamina: la exposición que descifra tu vida tras la pantalla en el Cube Garges
Imagen 1 de 5
Pasar tiempo con el móvil, cogerlo para responder una pregunta, desplazarse sin parar...
Estos gestos se han vuelto tan naturales que ya ni siquiera pensamos en ellos. ¿Pero de dónde vienen? ¿Por qué son tan adictivos? Y, sobre todo: ¿quién los inventó?
El Cubo Garges, un espacio cultural que cuestiona la tecnología digital
Hasta el 11 de enero de 2026, la exposición Dopamina invita tanto a jóvenes como a mayores a conocer el lado oculto de nuestros hábitos digitales en el Cube Garges.
Pero el Cubo Garges: ¿qué es? Es un espacio cultural de 1000 m² (con teatro, cine, biblioteca multimedia, exposiciones y talleres) donde todos pueden venir a aprender y crear.
Exhibición de dopamina, ¿qué vemos?
- Instalaciones inmersivas inspiradas en nuestros usos online
- Obras de arte contemporáneas únicas
- Detrás de las cámaras de las plataformas más populares diseccionadas
Información práctica
- ¿Cuándo? Del 11 de octubre de 2025 al 11 de enero de 2026
- ¿En qué ocasión? Como parte de Némo – Bienal Internacional de Artes Digitales de la región de Île-de-France
¿Cómo llegar?
El Cubo Garges está situado en la avenida 40 del Général-de-Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse.
Para llegar, bájate en la estación Garges-Sarcelles (RER D), luego toma el autobús 133 y baja en la parada Le Cube Garges.
En resumen: ¿qué hacer en enero en París y su región?
- Observa la vida parisina desde una perspectiva diferente con la exposición Paname de Bilal Hamdad en el Petit Palais
- Paseando por el corazón del Bois Saint-Martin
- Un paseo entre el castillo, el parque y un mirador excepcional en Chamarande
- Una inmersión en la mecánica de nuestras pantallas con la exhibición gratuita Dopamina en el Cube Garges
¡Felices descubrimientos! Nos vemos el mes que viene para ideas de salidas invernales accesibles en transporte público, en todo Île-de-France.