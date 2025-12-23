Nuestras ideas para una temporada navideña fuera de lo habitual en Île-de-France

Te hablamos de Enghien-les-Bains en septiembre. ¡Pero la ciudad se puede visitar todo el año!

En invierno, Enghien-les-Bains transforma sus fachadas en pantallas gigantes para celebrar la Navidad. Hasta principios de enero, disfruta de cuentos de hadas contados en forma de proyecciones monumentales en las murallas de la ciudad.

¿Qué hay más en el programa?

Un pueblo navideño temático de Harry Potter con su enorme pista de hielo

Potter con su enorme pista de hielo Burbujas decoradas de cuento de hadas repartidas por toda la ciudad

repartidas por toda la ciudad ¡Un paseo junto a las aguas tranquilas del lago para terminar con estilo!

Información práctica

De 17:30 a 22:00, de domingo a jueves, y hasta las 23:00 los viernes y sábados.

¿Cómo llegar?

¿Dónde? Fachadas del Ayuntamiento y la Iglesia de San José