Nuestras ideas para una temporada navideña fuera de lo habitual en Île-de-France
Idea nº 1 - Cambiar los árboles de los grandes almacenes para que (realmente) se pongan verdes
- ¿Te apetece una microaventura familiar?
- ¿Un viaje en solitario con un termo caliente?
- ¿O un paseo romántico?
¡Descubre el Bosque Regional de Ferrières en Seine-et-Marne (la antigua finca de la familia Rothschild), sus majestuosos árboles y sus animales salvajes (ciervos, corzos, conejos, jabalíes y zorros)!
¿Cómo llegar?
Forêt Régionale de Ferrières, 77135 Pontcarré
Hay varios senderos y entradas para caminar en el bosque
- Bájate en la estación Roissy-en-Brie en el RER E y camina 15 minutos
- Toma el RER A hasta Torcy y luego el autobús 2290
- O bajarse de nuevo en Ozoir-la-Ferrière en el RER E , y luego tomar el autobús 2290 hasta la parada Fleuriste
Idea n°2 - ¿Los Campos Elíseos otra vez? En su lugar, da un paseo por el Axe Majeur
Imagen 1 de 4
La avenida más hermosa del mundo está llena de ellos... ¡de personas, durante las fiestas! Si buscas un poco más de paz y tranquilidad y una experiencia arquitectónica única lejos de los grandes almacenes, dirígete al Axe Majeur.
¿En el programa? Una caminata de 3,2 km por Dani Karavan, salpicada de grandiosas esculturas. Mientras caminas, disfrutarás de un panorama impresionante del Oise y de la ciudad de París y sus monumentales edificios.
¿Cómo llegar?
Axe-Majeur Cergy-Pontoise, 5 Rue de l'Esplanade de París, 95800 Cergy
- Línea L o RER A : estación Cergy-Saint-Christophe + 10 minutos a pie
Idea n°3 - Prefiero las iluminaciones junto a un lago a los chalets de los abarrotados mercados navideños
Te hablamos de Enghien-les-Bains en septiembre. ¡Pero la ciudad se puede visitar todo el año!
En invierno, Enghien-les-Bains transforma sus fachadas en pantallas gigantes para celebrar la Navidad. Hasta principios de enero, disfruta de cuentos de hadas contados en forma de proyecciones monumentales en las murallas de la ciudad.
¿Qué hay más en el programa?
- Un pueblo navideño temático de Harry Potter con su enorme pista de hielo
- Burbujas decoradas de cuento de hadas repartidas por toda la ciudad
- ¡Un paseo junto a las aguas tranquilas del lago para terminar con estilo!
Información práctica
De 17:30 a 22:00, de domingo a jueves, y hasta las 23:00 los viernes y sábados.
¿Cómo llegar?
¿Dónde? Fachadas del Ayuntamiento y la Iglesia de San José
- Con el Transilien H : parada en Enghien-les-Bains
Idea nº4 - La exposición gratuita Rêveries de pierres merece todas las muestras de joyeros del mundo
Imagen 1 de 5
¿Y si miraras las piedras de otra manera? Oculto en el escenario de la Escuela de Artes de la Joyería se encuentra un tesoro invaluable.
Con la exposición Reveries of Stones: Poetry and Minerals de Roger Caillois en la École des Arts Joailliers, la naturaleza se convierte en una fuente de sueños y asombro.
A través de una impresionante colección de minerales con formas y colores espectaculares, la exposición narra la historia de la pasión del escritor Roger Caillois por estas piedras, que él consideraba verdaderas obras de arte.
Aquí no necesitas ser especialista: te dejas llevar por la belleza, la curiosidad y la imaginación, entre la ciencia, la poesía y la contemplación.
Información práctica
- Del 6 de noviembre de 2025 al 29 de marzo de 2026
- De martes a domingo de 11:00 a 19:00 (Apertura tardía de jueves a 21:00)
- Entrada gratuita, con reserva previa
También se ofrecen visitas guiadas gratuitas, tanto para jóvenes como para mayores, para prolongar la experiencia.
¿Cómo llegar?
16 bis bd Montmartre, 75009, París
- Metro 8 o 9 : estación Richelieu-Drouot
En resumen: ¿qué hacer durante las vacaciones en Île-de-France?
- Camina y disfruta de las vistas a lo largo del Eje Mayor en Cergy
- Maravíllate con las monumentales proyecciones de luz de Enghien-les-Bains
- Camina por los fabulosos senderos arbóreos del Bosque de Ferrières en Seine-et-Marne
- Sumérgete en los misterios y la belleza del mundo mineral con la exposición Reveries of Stones en la School of Jewelry Arts