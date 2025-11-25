¿Qué ver y hacer en diciembre en Île-de-France?
Nuestras cuatro recomendaciones para diciembre de 2025
Muchos de nosotros hibernamos mientras esperamos a que suban los grados. Pero las buenas ideas para salidas nunca temen al frío.
Así que, para aprovechar al máximo el inicio del invierno, aquí vamos de nuevo con actividades gratuitas para hacer en Île-de-France este mes.
Desenreda lo verdadero de lo falso con la exposición "Falsificaciones y falsificadores" en los Archivos Nacionales
Imagen 1 de 4
+ 100 piezas inusuales cuentan la (verdadera) historia de falsificadores y falsificadores a lo largo de los siglos
¿Qué tienen en común un pase firmado por Vercingétorix, una carta de Cleopatra a Julio César y una sirena disecada?
Puedes encontrarlos todos en la exposición " Falsificaciones y falsificadores - Desde la Edad Media hasta la actualidad " ahora mismo y hasta el 2 de febrero de 2026 en los Archivos Nacionales.
¿Qué ver en la exposición?
El descifrado de historias de falsificadores y asombrosos falsificadores, desde el caso Dreyfus hasta Indiana Jones.
Perfecto para entender que las noticias falsas y la desinformación existían mucho antes de que las redes sociales...
¿Y como extra?
- Cuatro instalaciones artísticas sobre noticias falsas en los refinados salones barrocos del Hôtel de Soubise (que acoge la exposición)
- Talleres del Banque de France (sábados y domingos): aprender el método TRI que permite identificar billetes falsos
- Conferencias gratuitas : el caso de los cráneos de cristal, difundiendo noticias falsas con AFP: hay algo para todos
Información práctica
- Hasta el 2 de febrero de 2026
- De lunes a viernes : 10:00 – 17:30 / sábado y domingo: 14:00 – 19:00.
- Entrada gratuita
¿Cómo llegar?
Museo de los Archivos Nacionales – Hôtel de Soubise
60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 París
- Metro 1 : Saint-Paul o Hôtel-de-Ville
- Metro 11 : Rambuteau
Mercado navideño medieval en Provins: cambio de época para un fin de semana
Imagen 1 de 5
¿Qué tal si este año cambiamos el mercado navideño clásico por una versión más original?
Dirígete a Provins, una ciudad medieval declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para su 14ª edición del Mercado de Navidad Medieval.
¿Qué hacer en el Mercado de Navidad Medieval en Provins?
- Actuaciones callejeras : malabaristas, músicos medievales y espectáculos de fuego
- Actividades gratuitas para niños : juegos de madera, peleas medievales, tiro con arco, pista de patinaje sobre hielo y talleres creativos
- Mercado artesanal : trabajo en cuero, herrería, cerámica, caligrafía, pastelería... el conocimiento ancestral se destaca en los puestos de Provins
- ¡Iluminaciones nocturnas los sábados!
Información práctica
- Sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025
- Sábado: 11:00 – 22:00 / Domingo: 10:00 – 18:00
- Entrada gratuita
¿Cómo llegar?
El mercado se extiende sobre tres plazas de la Ciudad Medieval : la Place du Châtel, la Place Saint Quiriace y la Cour de l'École.
- Para llegar, haz parada en la estación de Provins en la línea P del Transilien.
Bosque de Carnel: un soplo de aire fresco a solo 25 km de París
El bosque de Carnelle
Imagen 1 de 4
Dirígete al Bosque Nacional Carnelle y sus encinos centenarios en el Val-d'Oise.
¿En el programa?
- Hermosos senderos forestales
- Majestuosos castaños
- Un lago y su pequeño estanque
- Un asombroso patrimonio prehistórico (monolitos nada menos).
¿Es un +? Un punto culminante a una altura de 210 metros que ofrece una vista excepcional de todo el departamento.
¿Qué ruta seguir para tu paseo?
Existen kilómetros de senderos señalizados para todo tipo de senderistas.
¡Hay muchas rutas de senderismo en internet y aplicaciones de senderismo!
¿Nuestra recomendación? El bucle tren-tren en la línea H
Toma el Transilien H y baja en la estación Persan-Beaumont, cruza el bosque y sal en la estación Presles - Courcelles , que sigue en la línea H.
Avenida del Arte Urbano: una galería al aire libre a orillas del Canal Saint-Denis
Imagen 1 de 3
¿Y si tu próxima exposición se visitara con zapatillas deportivas, junto a un canal?
Dirígete a Street Art Avenue, una galería de arte urbano al aire libre que se extiende por más de 4 km a lo largo del Canal Saint-Denis, desde el Stade de France hasta la Porte de la Villette.
Más de 50 frescos monumentales (grafitis, plantillas, collages o frescos gigantes) firmados por artistas franceses e internacionales transforman los bancos en un museo gratuito accesible para todos.
¡Nuevas obras completan la gira cada año!
¿Cómo visitar?
¡Con total autonomía y es gratis!
A pie o en bici por las orillas, visita a tu propio ritmo.
- Recoge el folleto de forma gratuita en la Agencia de la Comuna de la Plaine (1 rue de la République, Saint-Denis)
- O orientarte con la versión online
¿Cómo llegar?
Canal Saint-Denis desde Saint-Denis hasta París (Porte de la Villette)
En el lado de Saint-Denis:
- RER B y D: La Plaine - Stade de France
- Metro 13: Saint-Denis - Porte de Paris
Por parte de París:
- Metro 7: Corentin Cariou
- Tranvía T3b: Canal Saint-Denis
En resumen: ¿Qué hacer en diciembre en París y su región?
- Agudiza tu pensamiento crítico con la exposición Falsificaciones y falsificadores en los Archivos Nacionales
- Vuelve atrás en el tiempo en el Mercado Medieval de Navidad de Provins los días 13 y 14 de diciembre de 2025
- Toma un poco de aire fresco en el bosque de Carnelle en el Val-d'Oise
- Pasea por la Avenida de Arte Urbano en el Canal Saint-Denis
¡Feliz descubrimiento! Nos vemos el mes que viene para ideas de salidas invernales accesibles en transporte público, en Île-de-France.