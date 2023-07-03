¿Cómo elijo y dónde compro mi entrada?
¿Qué billete de transporte deberías elegir para tu estancia? ¿Dónde y cómo comprarlo? Una pequeña guía para viajeros durante un fin de semana, unos días o una semana en París y su región.
Viaje ilimitado a cualquier parte de la región
Paquete Paris Visite: el aliado de estancias de 1 a 5 días
El paquete Paris Visite es un billete nominativo de cartón que da acceso a París y su región durante 1, 2, 3 o 5 días consecutivos.
¿Es un pequeño extra?
- Incluye el acceso a los aeropuertos de Roissy-Charles de Gaulle y Orly
- ¡Ofrece ventajas culturales y comerciales en los distintos lugares turísticos regionales!
¿Dónde y cómo comprarlo?
- En la app Île-de-France Mobilités : para usuarios de Android e iOS (no es necesario crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect para comprar estos billetes en la app)
- En formato desmaterializado : para descargarse con un pase Navigo Easy desde una terminal o una taquilla en estaciones y estaciones.
¿Nuestro consejo? Compra tu entrada solo el día que la uses. ¿Para qué? Funciona de medianoche a medianoche. Si lo usas una noche por primera vez, pierdes todo un día de planificación.
Por una estancia de una semana o más
Semana Navigo : por una semana ilimitada
El pase Navigo Week permite viajar ilimitado durante toda una semana en todos los medios de transporte* (aeropuertos incluidos en el pase de todas las zonas), ¡sin preocuparse por tasas adicionales ni billetes!
Tienes que elegir las zonas (entre la 1 y la 5) a las que quieres acceder con tu pase (de París a toda la región ilimitada).
¿Dónde y cómo comprarlo?
- Sobre la aplicación Île-de-France Mobilités : para usuarios de Android e iOS
- En formato desmaterializado : para descargarse con un pase Navigo Découverte desde una terminal o una taquilla.
*incluye todo el transporte público excepto Orlyval y los billetes de autobús turístico.
Por un día en París y su región
Día Navigo : el pase ilimitado y desmaterializado para viajes de un día
¿Vas a venir a Île-de-France y planeas usar el transporte público durante todo un día?
El pase diarioNavigo te ofrece la posibilidad de viajar ilimitado durante todo un día en todos los medios de transporte* en toda la región de Île-de-France.
*incluye todo el transporte público excepto los billetes de OrlyVal, autobuses turísticos y viajes hacia y desde aeropuertos.
¿Dónde y cómo comprarlo?
- En la app Île-de-France Mobilités : para usuarios de Android e iOS (no es necesario crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect para comprar estos billetes en la app)
- En formato desmaterializado: para descargarse desde un pase Navigo Easy o Navigo Découverte desde una terminal, una taquilla en la estación o la aplicación Île-de-France Mobilités.
Billetes de Autobús-Tranvía y Metro-Tren-RER: ideales para un número (muy) pequeño de viajes
Ideales para viajeros ocasionales, los billetes de Autobús-Tranvía y Metro-Tren-RER permiten un viaje único de 1 hora y 30 minutos por toda Île-de-France, entre la primera y la última validación:
- Por metro, trenes y RER para el billete Metro-Train-RER
- En autobús y tranvía para el billete Bus-Tranvía (excepto los tranvías T11, T12 y T13)
Por favor, ten en cuenta : no puedes ir de un autobús/tranvía a un metro/tren o RER con el mismo billete, tendrás que comprar otro billete.
¿Dónde y cómo comprarlo?
- En la app Île-de-France Mobilités : para usuarios de Android e iOS (no es necesario crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect para comprar estos billetes en la app)
- En formato desmaterializado : para descargarse con un pase Navigo Easy desde una terminal o una taquilla en estaciones y estaciones
Tenga en cuenta que los billetes Navigo Jour, Bus-Tranvía y Metro-Tren-RER no permiten acceder a los aeropuertos
Trayendo y regresando del aeropuerto
Roissy Charles de Gaulle u Orly: ¡descubre todas las opciones para llegar o volver del aeropuerto en transporte público!
Para comprar y validar tus billetes de transporte, hazte la vida más fácil: ¡usa tu teléfono!
Gracias a la aplicación Île-de-France Mobilités, tu teléfono te permite:
- Compra tus billetes de transporte,
- recargad tus pases,
- valida directamente en el autobús, tren, tranvía, RER o metro.*
*Lista de teléfonos compatibles.