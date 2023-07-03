¿Cómo elijo y dónde compro mi entrada?

Por un día en París y su región

Día Navigo : el pase ilimitado y desmaterializado para viajes de un día

¿Vas a venir a Île-de-France y planeas usar el transporte público durante todo un día?

El pase diarioNavigo te ofrece la posibilidad de viajar ilimitado durante todo un día en todos los medios de transporte* en toda la región de Île-de-France.

*incluye todo el transporte público excepto los billetes de OrlyVal, autobuses turísticos y viajes hacia y desde aeropuertos.

¿Dónde y cómo comprarlo?

En la app Île-de-France Mobilités : para usuarios de Android e iOS (no es necesario crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect para comprar estos billetes en la app)

En formato desmaterializado: para descargarse desde un pase Navigo Easy o Navigo Découverte desde una terminal, una taquilla en la estación o la aplicación Île-de-France Mobilités.

Billetes de Autobús-Tranvía y Metro-Tren-RER: ideales para un número (muy) pequeño de viajes

Ideales para viajeros ocasionales, los billetes de Autobús-Tranvía y Metro-Tren-RER permiten un viaje único de 1 hora y 30 minutos por toda Île-de-France, entre la primera y la última validación:

Por metro, trenes y RER para el billete Metro-Train-RER

para el En autobús y tranvía para el billete Bus-Tranvía (excepto los tranvías T11, T12 y T13)

Por favor, ten en cuenta : no puedes ir de un autobús/tranvía a un metro/tren o RER con el mismo billete, tendrás que comprar otro billete.

¿Dónde y cómo comprarlo?

En la app Île-de-France Mobilités : para usuarios de Android e iOS (no es necesario crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect para comprar estos billetes en la app)

En formato desmaterializado : para descargarse con un pase Navigo Easy desde una terminal o una taquilla en estaciones y estaciones

Tenga en cuenta que los billetes Navigo Jour, Bus-Tranvía y Metro-Tren-RER no permiten acceder a los aeropuertos