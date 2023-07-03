Viajeros: ¿cómo llegar a los aeropuertos de Île-de-France?
Publicado el
¿Llegas o vuelas desde la región de París? ¡Lanzadera, metro automático o transporte público: descubre las diferentes opciones para tus viajes hacia o desde el aeropuerto!
Si las estaciones de Île-de-France son fácilmente accesibles gracias a la red de metro, autobús y tranvía, los aeropuertos también son accesibles en RER, autobús, metro y lanzaderas.
Explicamos todas las opciones para llegar o venir de los dos aeropuertos de la región de Île-de-France (Roissy, Charles-de-Gaulle y Orly).
¿Eres suscriptor de Navigo Monthly o Annual para todas las zonas (1-5)?
Los trayectos a los aeropuertos están incluidos en tus suscripciones (excepto al aeropuerto París-Beauvais, que se realiza con un servicio lanzadera independiente).
Cómo llegar y salir del aeropuerto Roissy Charles-de-Gaulle (CDG)
Por RER B
La línea RER B conecta todas las estaciones de la línea B con el aeropuerto Charles de Gaulle en tren.
Pasa un tren cada 6 a 15 minutos en ambas direcciones.
El trayecto dura entre 25 y 30 minutos.
¿Dónde y cuándo llevarlo?
La salida es desde la estación RER B que elijas o desde el aeropuerto (hay señales en el aeropuerto para orientarte).
Los trenes circulan hasta el aeropuerto :
- de 4:53 a 00:15 a.m. (Gare du Nord) / 5:26 a.m. a 00:11 a.m. (Châtelet-Les Halles) / 5:18 a.m. a 00:03 a.m. (Denfert-Rochereau).
A París :
- de 4:50 a.m. a 11:50 p.m.
¿Qué billete elegir?
Para desplazarte por la línea B del RER hasta la terminal del aeropuerto Charles de Gaulle, tienes varias opciones:
- El billete para los aeropuertos de la región <> de París cuesta 13 euros: permite un viaje directo entre la estación RER B de tu elección y el aeropuerto Charles de Gaulle y viceversa.
- Viajeros ocasionales, si ya tienen un pase Navigo Week para todas las zonas (1-5), un Navigo Liberté+ o un pase Paris Visite : no hace falta comprar un nuevo billete de transporte, ¡simplemente validarlo!
¿Dónde puedo comprar mi entrada?
Opción 1 : Lo compro en la app de Île-de-France Mobilités
- Yo uso mi ticket validando directamente con el móvil (en iOS y Android)
- O lo cargo en un Navigo Easy pass físico (para comprar en el resort o por correo desde nuestra web)
Opción 2 : Compro mi billete en una máquina expendeira de billetes en la estación
- Compro el billete y lo cargo en mi pase físico Navigo Easy (si ya tengo uno)
- O compro un Navigo Easy pass cargado con el billete de aeropuertos de la región <> de París
Importante saberlo
El billete de aeropuertos de la Región <> de París no puede almacenarse en el mismo medio (pase o teléfono) que otro billete de transporte.
- Asegúrate de reservar un pase específico (Navigo Easy)
- O cargarlo en el móvil, si ya tienes billetes de transporte en un pase.
Por lanzadera RoissyBus
La línea RoissyBus es un autobús con aire acondicionado (¡y equipado con WiFi gratuito!) que da servicio a todas las terminales del aeropuerto Charles de Gaulle desde París (distrito de la Ópera).
El autobús lanzadera circula cada 15 a 20 minutos en ambas direcciones.
El trayecto dura entre 60 y 75 minutos.
¿Dónde y cuándo llevarlo?
- La salida se realiza en la esquina de la rue Scribe y la rue Auber en el 11 de la rue Scribe, París 9th , o desde la terminal que elijas en el aeropuerto Charles de Gaulle (señales presentes en el aeropuerto).
- El autobús lanzadera circula de 5:15 a.m. a 00:30 a.m. (hacia el aeropuerto) y de 6 a.m. a 00:30 a.m. (en dirección a París).
¿Qué billete elegir?
El precio del billete de RoissyBus es lo siguiente:
- En los pases Navigo Easy : 13 euros
- En la app Île-de-France Mobilités : 13 euros
- En formato de cartón : 13 euros
¿Dónde comprarlo?
- Desde las máquinas expendedoras en las estaciones de la red Île-de-France Mobilités
- A bordo del autobús con tarjeta de crédito, del conductor
- De la aplicación Île-de-France Mobilité (para usuarios de Android e iOS)
Viajeros ocasionales, si ya tenéis un pase Navigo Week para todas las zonas (1-5), un Navigo Liberté+ o un Paris Visite : no hace falta comprar un nuevo billete de transporte, ¡simplemente validarlo!
En autobús en las líneas: 351 o 350
Las líneas de autobús 351 y 350 te llevan al aeropuerto Roissy - Charles de Gaulle
¿Qué billete elegir?
- Con un solo billete de autobús-tranvía (es decir, 2 euros)
- Con un billete de embarque SMS (2,50 euros que se pueden comprar por SMS directamente a bordo del autobús)
- O gracias a tu pase Navigo Week para todas las zonas (1-5), el Navigo Liberté+ o el pase Paris Visite: no hace falta comprar un nuevo billete de transporte, ¡solo validarlo!
¿Dónde comprarlo?
- A bordo del autobús
- En las taquillas y máquinas expendedoras en estaciones y estaciones
- En la aplicación Île-de-France Mobilités
Autobús 350 a Porte de la Chapelle
El autobús 350 circula cada 15 a 35 minutos y conecta París Porte de la Chapelle <> con el aeropuerto Charles de Gaulle en 60 a 80 minutos , dependiendo de la parada en la que se suba.
Circula desde:
- 5:33 a.m. - 9:30 p.m. rumbo al aeropuerto
- 6:05 a.m. - 10:30 p.m. a París
Autobús 351 a Nation
El autobús 351 circula cada 15 a 30 minutos y conecta París-Nación <> con el aeropuerto Charles de Gaulle en 70 a 90 minutos , dependiendo de la parada en la que subas.
Circula desde:
- 5:33 a.m. - 8:20 p.m. rumbo al aeropuerto
- 7:00 - 21:37 rumbo a París
Cómo ir y venir del aeropuerto de Orly
En metro con la línea 14
Con la línea 14 del metro, puedes llegar o salir rápidamente del aeropuerto de Orly.
¿Dónde y cuándo llevarlo?
Circula en horarios regulares de metro entre las 5:30 a.m. y la 1:55 a.m. (dependiendo del día de la semana).
La duración del viaje depende de tu destino y de tu parada de salida, pero de un extremo a otro de la línea, de Saint-Denis Pleyel al aeropuerto de Orly: el trayecto dura 40 minutos.
¿Qué billete debería elegir para ir al aeropuerto de Orly con la línea 14?
- El billete Aéroports de la Región <> de París cuesta 13 euros: permite un viaje directo desde todas las estaciones de metro de la red para llegar al aeropuerto y viceversa (las conexiones están incluidas excepto con autobuses y tranvías).
- Viajeros ocasionales, si ya tienen un pase Navigo Weekpara todas las zonas (1-5), un Navigo Liberté+ o un pase Paris Visite: no hace falta comprar un nuevo billete de transporte, ¡simplemente validarlo!
¿Dónde puedo comprar mi entrada?
- De la aplicación Île-de-France Mobilités
- Compro mi billete en una máquina expendedora de billetes en la estación
Por metro automático de Orlyval
La línea de Orlyval es un metro automático que conecta el aeropuerto de Orly y todas sus terminales con la estación Antony en el RER B.
El autobús lanzadera circula cada 5 a 7 minutos en ambas direcciones.
El trayecto dura seis minutos.
¿Dónde y cuándo llevarlo?
- La salida es en la línea B del RER para llegar a Orlyval en la estación Antony o directamente desde la estación Antony : Boulevard Pierre Brossolette 92160, Antony.
- El metro funciona diariamente de 5:40 a.m. a 11:35 p.m.
¿Qué billete elegir?
Tienes varias opciones:
- Un billete de Orlyval solo en formato de cartón : 13 euros*
- Un billete de Aéroports de la Región <> de París por 13 euros : permite un viaje directo entre la estación RER B de tu elección y el aeropuerto de Orly, y viceversa.
- o gracias al billete de la Visite de París : los viajes a Orlyval están incluidos.
*En Orlyval, los niños de 4 a 9 años se benefician de un descuento del 50%
¿Dónde comprarlo?
- En la aplicación Île-de-France Mobilités
- En las agencias comerciales ubicadas : Puerta 12 (Orly 1,2,3), Puerta 48a (Orly 4) y en la estación de Antony
Por tranvía T7
La línea de tranvía T7 conecta los dos terminales de Villejuif-Louis Aragon en el Val-de-Marne (71) con el aeropuerto de Orly.
El tiempo de viaje depende de tu parada de embarque (45 minutos desde Villejuif-Louis Aragon hasta el aeropuerto de Orly).
¿Cuándo tomarlo?
El tranvía circula diariamente entre las 5:30 y las 00:30 a.m.
¿Dónde puedo comprar mi entrada y a qué precio?
El T7 te lleva al aeropuerto de Orly con:
- un billete de autobús-tranvía ( es decir, 2 euros)
- gracias a tu pase Navigo Week para todas las zonas (1-5), un Navigo Liberté+ o un pase Visite París: no hace falta comprar un billete nuevo, solo validar.
¿Dónde comprarlo?
- En las taquillas y máquinas expendedoras en las estaciones (para cargar en un soporte de apoyo)
- En la aplicación Île-de-France Mobilités Île-de-France