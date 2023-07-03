¿Dónde y cuándo llevarlo?

La salida es desde la estación RER B que elijas o desde el aeropuerto (hay señales en el aeropuerto para orientarte).

Los trenes circulan hasta el aeropuerto :

de 4:53 a 00:15 a.m. (Gare du Nord) / 5:26 a.m. a 00:11 a.m. (Châtelet-Les Halles) / 5:18 a.m. a 00:03 a.m. (Denfert-Rochereau).

A París :

de 4:50 a.m. a 11:50 p.m.

¿Qué billete elegir?

Para desplazarte por la línea B del RER hasta la terminal del aeropuerto Charles de Gaulle, tienes varias opciones:

El billete para los aeropuertos de la región <> de París cuesta 13 euros : permite un viaje directo entre la estación RER B de tu elección y el aeropuerto Charles de Gaulle y viceversa .

: permite un . Viajeros ocasionales, si ya tienen un pase Navigo Week para todas las zonas (1-5), un Navigo Liberté+ o un pase Paris Visite : no hace falta comprar un nuevo billete de transporte, ¡simplemente validarlo!

¿Dónde puedo comprar mi entrada?

Opción 1 : Lo compro en la app de Île-de-France Mobilités

Yo uso mi ticket validando directamente con el móvil (en iOS y Android)

(en iOS y Android) O lo cargo en un Navigo Easy pass físico (para comprar en el resort o por correo desde nuestra web)

Opción 2 : Compro mi billete en una máquina expendeira de billetes en la estación