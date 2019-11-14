Ilustración de un pasajero subiendo su billete a bordo por SMSIlustración de un pasajero subiendo su billete a bordo por SMS

Billete de embarque SMS

¡Tus viajes en autobús están a solo un mensaje de texto!

Autobús

2,50€  SolteroVer condiciones al final de la página

  • No hace falta cambio para coger el autobús
  • No más billetes de autobús de cartón
  • Compra tu billete de autobús directamente con tu móvil
Recibe mi entrada por SMS
Ilustración de un autobús

¿Es adecuado para mis necesidades?

El billete de embarcación SMS es adecuado si:

  • Haces un solo viaje sin transbordo (el billete es válido durante 1 hora).
  • Tu viaje se realiza en las redes de autobuses Île-de-France Mobilités.
  • Tienes un plan de Bouygues, Orange, SFR o móvil gratuito.
Ilustración de un viajero que toma su billete a bordo por mensaje de texto con un autobús que se acerca

Sencillo y cómodo

¿Estás delante de la parada del autobús y no llevas billete contigo?

No te pongas nervioso, con tu móvil puedes comprar un billete de embarque por SMS

No hace falta cambio. ¡Ahora puedes comprar tu billete de autobús en cualquier parte de Île-de-France usando tu teléfono!

Ilustración de un mensaje de texto recibido y que actúa como billete a bordo

¿Cómo funciona?

  1. Escribe por SMS:
    - el número de la línea que se utiliza en la red RATP (por ejemplo: BUS24)
    - la palabra clave mostrada en el punto de parada o en el vehículo para OPTILE
  2. Envía el SMS al 93100
  3. Recibe un ticket en forma de SMS: el billete es válido durante 1 hora
  4. Presenta el SMS al conductor del autobús

