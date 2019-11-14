Billete de embarque SMS

Precios

2,50 € + posible coste del SMS para planes móviles que no incluyen SMS ilimitados (excluyendo el coste del SMS facturado por el operador telefónico si procede). El billete es válido durante 1 hora sin transferencias, excluyendo el coste del SMS facturado por el operador telefónico, si procede.

El precio del billete se debita de tu factura telefónica. Servicio disponible con los operadores Bouygues, Orange, SFR y gratuito. En el caso de una tarjeta prepago, el precio del Ticket de Acceso a Embarque SMS se debita del saldo restante.

El viajero tiene la opción de comprar un billete individual por SMS enviado.

Operadores móviles

Este servicio solo está disponible para clientes de operadores de Bouygues Telecom, Orange, SFR o Free (excluyendo paquetes bloqueados).

No está disponible un ticket SMS para los clientes:

operadores de redes virtuales móviles (Bell, La Poste Mobile, CIC Mobile, Auchan Telecom, NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, etc.);

la mayoría de los planes de negocio (consulta con tu empleador);

operadores extranjeros.

Pasajeros múltiples

Se pueden pedir varios billetes de embarque por SMS desde el mismo teléfono, permitiendo que varias personas viajen juntas a bordo.

En estos casos, el cliente que posee el teléfono que se usará para comprar el "TAB-SMS" debe enviar la palabra clave por SMS al número corto elegido:

En un autobús con tarifas de larga distancia: 1 SMS por el valor de 2 billetes de autobús

Tantas veces como haya pasajeros para un viaje en una línea tarifaria regular o de larga distancia,

Como el "TAB-SMS" comprado se guarda únicamente en el teléfono móvil utilizado para realizar la compra, los clientes deben permanecer juntos durante todo el viaje.