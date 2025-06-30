¿Qué ver y hacer en julio en Île-de-France?
Île-de-France es grande, múltiple y... Inesperado.
En el corazón de sus 12.000 metros cuadrados se esconden ocho departamentos, bosques milenarios, museos de todo tipo, paseos exóticos, lugares donde innovamos, otros donde nacen las últimas tendencias, adoquines, castillos, campos, en resumen: calma y efervescencia.
Nuestras cuatro recomendaciones se publicaron en julio de 2025
Y para ayudarte (de verdad) a explorar Île-de-France durante todo el año, compartimos con ti cuatro recomendaciones cada mes.
Lugares míticos, como pequeños cacharros ocultos. ¿Qué tienen en común? Todos son accesibles en transporte público.
Marcad vuestros calendarios, empieza.
Naturaleza: Vive "Le Bel Été" en el Parc Georges Valbon
El Parc Georges Valbon, para empezar, es un pozo de vegetación más grande que Central Park (con 70 hectáreas más que el pulmón verde de Nueva York).
También es una zona bellamente ajardinada con parques infantiles , un centro ecuestre, una bolera, un lago e incluso un rebaño de ovejas que mantiene los jardines durante todo el año.
Pero el Parc Georges Valbon también es un festival: el Bel Été. Que, este año, tendrá lugar del 4 al 27 de julio de 2025.
El Bel Été en el Parc Georges Valbon del 4 al 27 de julio, ¿cuál es el programa?
- Club de comedia
- Conciertos
- Cine al aire libre
- Bandas de música, desfiles y noria
- Paseos guiados
- Clases de baile y talleres creativos, culturales o de gusto
- ¡Para todos los gustos, todas las edades y es gratis!
Información práctica
Parc Georges Valbon, 55 Avenue Waldeck Rochet, 93120, La Courneuve
¿Cómo llegar?
- Tranvía 1 - La Courneuve - Seis rutas
- Tranvía 11 - Stains - La Cerisaie
- Muchas líneas de autobús y RER también te llevan al parque : consulta la ruta que mejor te convenga en nuestra app Île-de-France Mobilités.
Cultura: El cine italiano llega a París del 4 al 8 de julio en el Festival Dolce Vita sur Seine
Cada año, Roma honra el cine francés y París... El cine italiano, durante el Festival Dolce Vita sur Seine, que une las dos ciudades durante cuatro días de encuentros y celebraciones en torno al séptimo arte.
¿En el programa?
- Exposiciones
- Avances
- Mesas redondas
- Conciertos
- Bailes de baile
- Actividades para los más pequeños
- Proyecciones de películas de culto y cortometrajes en la gran pantalla
Todo esto, en las míticas arenas romanas de Lutetia en París, del 4 al 8 de julio de 2025.
Un festival, tres sedes diferentes
Mientras que la mayoría de los eventos (gratuitos, con reserva previa) tendrán lugar en la hermosa Arènes de Lutèce, en el 5º distrito de París, el resto de las actividades se desarrollarán en otros lugares de la capital:
- El Instituto Cultural Italiano (acceso gratuito con reserva): 50 rue de Varenne, París.
Acceso : Metro 13 - Varenne o Metro 12 - Rue du Bac.
- El Club de la Escuela de Cine (entre 6 y 10 € por la entrada): 23 rue des Écoles, 75005, París.
Acceso: Metro 10 o autobús 47, 63, 86, 87 - parada Maubert-Mutualité.
- Arènes de Lutèce (acceso gratuito con reserva): 49 rue Monge, París.
Acceso : autobús 67, 68 o Metro 7, 10 - parada de Jussieu
Paseo: un soplo de aire fresco en el bosque de la Comandancia
Dirígete al sur de Seine-et-Marne para una escapada al corazón de uno de los bosques más bonitos de Île-de-France: la Forêt Domaniale de la Commanderie.
Menos conocido que Fontainebleau, está lleno de sorpresas: espectaculares rocas, pinos marítimos, senderos arenosos, una posada gourmet para descansar... y una auténtica sensación de cambio de aires.
¿En el programa?
Una caminata de unos veinte kilómetros entre las estaciones de Nemours – Saint-Pierre (salida) y Bourron-Marlotte – Grez (llegada), que te lleva por bosques, marismas, miraderos y míticos bloques para escalar (como los de Dame Jouanne).
¿Te interesa la salida, pero quieres hacerla más corta?
La ruta puede modularse según se desee : una pausa en la posada del bosque, un desvío a las rocas de los elefantes, una parada de picnic en un claro, un corto paseo antes de desandar el paso... Adáptalo a tus necesidades.
Información práctica
- Línea R en la estación de Nemours — Saint-Pierre.
Herencia: picnic en el Oise en los jardines del Château de Méry
¿Un parque sombreado de 27 hectáreas donde se puede hacer picnic al aire libre, parques infantiles, lagos inspirados en los cuatro rincones del mundo y un magnífico castillo a orillas del Oise ? Bienvenidos al Château de Méry-sur-Oise.
¿Bonus? Si no tienes miedo de caminar un poco (a 24 minutos del castillo), tómate un momento para visitar Auvers-sur-Oise. Cézanne, Van Gogh, Pissaro: el encanto y la luz de este pequeño pueblo bucólico han inspirado a los más grandes pintores.
Información práctica
Domaine de Méry-sur-Oise, Chemin des Grandes Communes, 95540 Méry-sur-Oise
- Gratis (abierto todos los días de 8 a.m. a 7 p.m.)
- Línea H - estación Méry-sur-Oise + 5 minutos a pie
En resumen: ¿qué hacer en julio en Île-de-France?
- Disfruta del festival gratuito Le Bel Été en el Parc Georges Valbon de La Courneuve
- Asiste al festival Dolce Vita del 4 al 8 de julio en París
- Toma un poco de aire fresco en el Bosque Nacional de la Comandancia en Seine-et-Marne
- Picnic en los jardines del Château de Méry-sur-Oise
Nos vemos pronto, para nuevas salidas accesibles en transporte público en Île-de-France.