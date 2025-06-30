¿Qué ver y hacer en julio en Île-de-France?

Île-de-France es grande, múltiple y... Inesperado.

En el corazón de sus 12.000 metros cuadrados se esconden ocho departamentos, bosques milenarios, museos de todo tipo, paseos exóticos, lugares donde innovamos, otros donde nacen las últimas tendencias, adoquines, castillos, campos, en resumen: calma y efervescencia.

Nuestras cuatro recomendaciones se publicaron en julio de 2025

Y para ayudarte (de verdad) a explorar Île-de-France durante todo el año, compartimos con ti cuatro recomendaciones cada mes.

Lugares míticos, como pequeños cacharros ocultos. ¿Qué tienen en común? Todos son accesibles en transporte público.

Marcad vuestros calendarios, empieza.

Naturaleza: Vive "Le Bel Été" en el Parc Georges Valbon