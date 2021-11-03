Archivo

Prepara tu estancia en París y su región

Gente en una plataforma, Gare Saint Lazare

© Brice PERRIN

Prepárate para tu viaje

  • Entradas adaptadas a tu estancia
  • Diferentes opciones para desplazarse en transporte público
  • Muchos consejos prácticos

Encuentra lo esencial para disfrutar de tu estancia en París y su región.

Instala la aplicación Île-de-France Mobilités
Consulta nuestro folleto
Foto de una calle en el barrio de Montmartre de París

© Sami SERT

El kit del viajero

¿Los horarios del primer y último metro? ¿Todo lo que necesitas saber sobre los autobuses nocturnos? ¿Nuestro consejo para viajar con tranquilidad? ¡Es el kit de viajero en Île-de-France!

Lee nuestros consejos prácticos
Dos personas mirando un teléfono
© Sylvain HOMO

Billetes y tarifas: todo lo que necesitas saber

Para un fin de semana, unos días, una semana o más: descubre nuestros consejos para comprar y elegir el billete que mejor te convenga.

Elige mi billete
Ilustración que muestra las diferentes actividades que permite el transporte: centro de arte, museo, teatro, cine, danza, etc
© Île-de-France Mobilités

Descubre París e Île-de-France de una manera diferente

Monumentos históricos, bosques, museos, rutas y paseos, espectáculos y gastronomía...

¡París y su región están llenas de sorpresas y discursos por descubrir! En autobús, tren, bicicleta o Vélib', ¡parten a descubrir la región de Île-de-France!

Descubre París y sus alrededores con total libertad con el paquete Paris Visite.

Compra el paquete Paris Visite
Haz acopio de ideas para salidas
Dos personas entrando en un tren
© Yoann STOECKEL / Group SJR / VHM / IDFM

Planifica tus viajes

Alquiler de coches en metro, tranvía, autobús, RER, tren, bicicleta o coche compartido: ¡no faltan opciones de transporte público! Visita nuestro planificador de rutas para planificar tus viajes.

Encuentra mi itinerario
Foto de un avión
© Michal Krakowiak

Cómo llegar del aeropuerto a tu destino

¿Llegas o sales en avión? Lanzadera, metro automático, transporte público: descubre las diferentes opciones para tu llegada o salida del aeropuerto.

Preparar mi viaje al aeropuerto
Gente en bicicleta por las calles de París
© querbeet

Ciclismo, coche compartido: otras formas de movilidad para desplazarse por Île-de-France

Para recorrer la Île-de-France, ¡hay más que solo el metro!

Bicicletas de alquiler o una flota de scooters y coches de autoservicio: para visitar de otra manera, elige una bicicleta en Île-de-France.

Visita Île-de-France de una manera diferente
Captura de pantalla de nuestro planificador de rutas
© Île-de-France Mobilités

Accesibilidad en el transporte público

No importa a dónde vayas, hay una ruta accesible para llegar en nuestra red de transporte público.

Ve a nuestro planificador de rutas y ajusta tu ruta a tus necesidades en la pestaña "Facilidad de acceso"!

Encuentra una ruta accesible
Dos personas mirando un teléfono

© Sylvain HOMO

¿Una pregunta, un problema?

¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna pregunta sobre tu entrada o método de pago?

Consulta las preguntas frecuentes