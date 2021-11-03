Prepara tu estancia en París y su región

Prepárate para tu viaje
- Entradas adaptadas a tu estancia
- Diferentes opciones para desplazarse en transporte público
- Muchos consejos prácticos
Encuentra lo esencial para disfrutar de tu estancia en París y su región.
Archivo
¿Los horarios del primer y último metro? ¿Todo lo que necesitas saber sobre los autobuses nocturnos? ¿Nuestro consejo para viajar con tranquilidad? ¡Es el kit de viajero en Île-de-France!
Para un fin de semana, unos días, una semana o más: descubre nuestros consejos para comprar y elegir el billete que mejor te convenga.
Monumentos históricos, bosques, museos, rutas y paseos, espectáculos y gastronomía...
¡París y su región están llenas de sorpresas y discursos por descubrir! En autobús, tren, bicicleta o Vélib', ¡parten a descubrir la región de Île-de-France!
Descubre París y sus alrededores con total libertad con el paquete Paris Visite.
Alquiler de coches en metro, tranvía, autobús, RER, tren, bicicleta o coche compartido: ¡no faltan opciones de transporte público! Visita nuestro planificador de rutas para planificar tus viajes.
¿Llegas o sales en avión? Lanzadera, metro automático, transporte público: descubre las diferentes opciones para tu llegada o salida del aeropuerto.
Para recorrer la Île-de-France, ¡hay más que solo el metro!
Bicicletas de alquiler o una flota de scooters y coches de autoservicio: para visitar de otra manera, elige una bicicleta en Île-de-France.
¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna pregunta sobre tu entrada o método de pago?