El kit del viajero en Île-de-France
¿Horarios del primer y último metro? ¿Cómo usar los autobuses nocturnos? ¿Consejos para comprar una entrada? ¿Consejos y trucos para un viaje exitoso? ¡Es el kit de viajero en Île-de-France!
Los elementos esenciales del viajero en Île-de-France
- Para acceder a la red de transporte : presta mucha atención a los pictogramas y la señalización. ¡Estaciones de metro, paradas de autobús, estaciones de RER: todo está señalizado en las calles!
- Para comprar una entrada : la elección es tuya. Ve a una estación o a una taquilla, o directamente a tu teléfono en la app Île-de-France Mobilités (para usuarios de Android e iOS).
- Quédate con tu entrada, se te pedirá que lo hagas en caso de cheque : no tires tu entrada después de usarla; en caso de comprobación, se te pedirá que la presentes.
- Para llegar a tu metro, RER o andén de tren : identifica el número (del metro), la letra (del RER y los trenes) así como el color de la línea; esto te permitirá orientarte siguiendo las señales de tráfico. En los andenes y a bordo, las pantallas te indican el tiempo de espera y la dirección en la que se dirige tu tren. En el RER, las luces muestran todas las estaciones atendidas y el mapa completo de la línea.
- En las escaleras mecánicas : por tu seguridad y para evitar empujones, colócate a la derecha para dejar pasar a los pasajeros que quieran subir las escaleras.
- Equipaje o carrito : se dispone de una puerta para permitir el paso de equipaje voluminoso y carritos junto a los validadores.
- "Ten cuidado, puede que haya carteristas a bordo" : a pesar de la presencia de cámaras de videovigilancia y de guardias de seguridad, es probable que los carteristas actúen contra la red. Cierra los bolsillos y las bolsas y nunca dejes tus pertenencias sin vigilancia.
- Si has perdido algo o has visto un objeto abandonado , denúncialo a un agente.
¿Cuáles son los horarios del transporte público?
Para evitar encontrarte frente a puertas cerradas por la noche al volver de una cena con amigos, un pequeño recordatorio de los horarios de nuestra cadena.
En el metro
- Entre semana, los metros funcionan de 5:30 a.m. a 1:15 a.m.,
- Los viernes y sábados por la tarde, así como en vísperas de las festividades : los metros funcionan hasta las 2:15 a.m.
En el RER
El RER funciona todos los días aproximadamente de 5:30 a.m. a 1:20 a.m.
En los autobuses
La red de autobuses de Île-de-France es titánica, con cien líneas en París y 1.900 líneas en total en Île-de-France.
Si los horarios de autobús varían según la línea tomada, en general:
- Los autobuses circulan entre las 7:00 y las 20:30 de lunes a domingo y hasta las 00:30 a.m. para las líneas principales de autobús,
- Muchas líneas no circulan los domingos y festivos.
Para saber más, visita la sección de horarios de nuestra web o app, selecciona la línea de autobús que prefieras y consulta los horarios de tu futuro viaje.
Autobús nocturno: la alternativa del transporte público tras el último metro
Cuando los metros, el RER y los autobuses diurnos dejen de funcionar, ¡tienes una alternativa! ¡Toma la red de autobuses nocturnos! Estos autobuses circulan aproximadamente de 0:30 a.m. a 5:30 a.m.
- Para planificar tu ruta por la noche, utiliza el planificador de rutas,
- La red de autobuses nocturnos está estructurada en torno a cinco estaciones principales de transbordo : Châtelet, Montparnasse, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare, Gare de Lyon. Todas las estaciones RER también cuentan con la red de autobuses nocturnos.
- Las líneas nocturnas N01 y N02 permiten circular por París conectando las principales estaciones (Montparnasse, Saint-Lazare, de l'Est, Lyon y Austerlitz).
Para desplazarse, empieza identificando la red de autobuses nocturnos gracias a su señalización: los nombres de las líneas van precedidos por una N.
Teléfono o pase: elige optar por tus entradas sin papel
Con la aplicación móvil Île-de-France Mobilités, tu teléfono te permite cargar billetes de transporte e incluso validar directamente en autobús, tren, tranvía, RER o metro (en Android y Apple).
¿Prefieres mantener un pase físico? Los pases Navigo Easy o Navigo Découverte se venden en máquinas expendedoras y taquillas del resort: pueden recargarse en las máquinas expendedoras o mediantela aplicación de Île-de-France Mobilités.
Comprendiendo la zonificación del transporte público
Cinco zonas regionales comparten la red de transporte público en Île-de-France. Desde París hasta los suburbios periféricos, deben elegirse al comprar ciertos billetes de transporte.
¿Qué zonas elegir para ir al Parque Disneyland? ¿En el Stade de France? ¿O en el Museo del Louvre? ¿Cómo elegir las zonas que corresponden a tus deseos de visitar? Te explicamos todo.
Acceso a aeropuertos
Para acceder a los aeropuertos de Île-de-France, nada podría ser más sencillo: explicamos todo en nuestra página dedicada.