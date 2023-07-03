El kit del viajero en Île-de-France

¿Cuáles son los horarios del transporte público?

Para evitar encontrarte frente a puertas cerradas por la noche al volver de una cena con amigos, un pequeño recordatorio de los horarios de nuestra cadena.

En el metro

Entre semana, los metros funcionan de 5:30 a.m. a 1:15 a.m.,

5:30 a.m. a 1:15 a.m., Los viernes y sábados por la tarde, así como en vísperas de las festividades : los metros funcionan hasta las 2:15 a.m.

En el RER

El RER funciona todos los días aproximadamente de 5:30 a.m. a 1:20 a.m.

En los autobuses

La red de autobuses de Île-de-France es titánica, con cien líneas en París y 1.900 líneas en total en Île-de-France.

Si los horarios de autobús varían según la línea tomada, en general:

Los autobuses circulan entre las 7:00 y las 20:30 de lunes a domingo y hasta las 00:30 a.m. para las líneas principales de autobús,

de lunes a domingo y a.m. para las líneas principales de autobús, Muchas líneas no circulan los domingos y festivos.

Para saber más, visita la sección de horarios de nuestra web o app, selecciona la línea de autobús que prefieras y consulta los horarios de tu futuro viaje.