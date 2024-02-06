Inversión: 103 nuevos metros encargados para las líneas 8, 12 y 13
El MF19 es el metro ferroviario de nueva generación que equipará 8 líneas de metro en Île-de-France entre 2025 y 2033.
Fiable, conectado, accesible, moderno y más eficiente energéticamente, es una parte integral de la ambiciosa política de modernización del transporte público que Île-de-France Mobilités.
En 2019, se encargaron 44 trenes de este nuevo vehículo para equipar las líneas 10, 3bis y 7bis entre 2025 y 2027.
103 trenes MF19 para las líneas 8, 12 y 13
Y a principios de 2024, acaba de aprobarse un nuevo pedido para 103 trenes para las líneas 8, 12 y 13 del metro de Île-de-France.
Una nueva inversión de 1.100 millones de euros, que permitirá que el nuevo MF19 funcione en las tres líneas correspondientes entre 2027 y 2029.
¿En qué líneas circulará el MF19?
El MF19 llega en:
- 2025 en la línea 10,
- 2026 en la línea 7bis,
- 2027 en la línea 3 bis,
- 2027 en la línea 13,
- 2028 en la línea 12,
- 20:30 en la línea 8,
- 2031 en la línea 3,
- 2033 en la línea 7.
