Inversión: 103 nuevos metros encargados para las líneas 8, 12 y 13

El MF19 es el metro ferroviario de nueva generación que equipará 8 líneas de metro en Île-de-France entre 2025 y 2033.

Fiable, conectado, accesible, moderno y más eficiente energéticamente, es una parte integral de la ambiciosa política de modernización del transporte público que Île-de-France Mobilités.

En 2019, se encargaron 44 trenes de este nuevo vehículo para equipar las líneas 10, 3bis y 7bis entre 2025 y 2027.

103 trenes MF19 para las líneas 8, 12 y 13

Y a principios de 2024, acaba de aprobarse un nuevo pedido para 103 trenes para las líneas 8, 12 y 13 del metro de Île-de-France.

Una nueva inversión de 1.100 millones de euros, que permitirá que el nuevo MF19 funcione en las tres líneas correspondientes entre 2027 y 2029.