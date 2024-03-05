El MF19, de un vistazo

A partir de 2025, un metro de nueva generación estará disponible en la mitad de las líneas de Île-de-France (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 y 13). Accesible, cómodo y fiable, pone la tecnología al servicio del confort de los pasajeros.
Conócelo.
Archivo
MF19, el metro ferroviario
Próxima generación
Un nuevo estándar para el metro en Île-de-France
MF19: en los secretos del diseño del nuevo metro de París
Descubre en vídeo cómo se concibió el diseño del MF19, el nuevo metro de París. Tres actores clave de Île-de-France Mobilités, RATP y Alstom revelan todo el proceso: diseño interior y exterior, confort para los pasajeros, innovaciones técnicas y elecciones estéticas.
Descubre el primer tren MF19 que equipará la línea 10
El 26 de septiembre de 2025, llegó a Île-de-France el primer tren MF19 destinado a equipar la línea 10 del metro. ¡Descúbrelo!
El MF19: una nueva visión de la movilidad
Nuestra forma de ver la vida cotidiana está evolucionando, y también la visión del transporte.
Para adaptarse a las necesidades cambiantes de los pasajeros y ofrecer una solución sólida a los crecientes desafíos de la afluencia, fue necesario inventar un nuevo estándar. Este es el MF19 : un metro modular, símbolo de modernidad, diseñado para afrontar los retos del mañana y las necesidades del presente.
El calendario del MF19
El MF19 llega en:
- 2025 en la línea 10,
- 2026 en la línea 7bis,
- 2027 en la línea 3 bis,
- 2027 en la línea 13,
- 2028 en la línea 12,
- 2029 en la línea 8,
- 2031 en la línea 3,
- 2033 en la línea 7.
El metro del mañana comienza sus pruebas en Île-de-France
Los primeros coches del MF19 han llegado a los talleres de Bobigny (Seine-Saint-Denis), donde inician una serie de pruebas en los muelles antes de ser probados, de noche, en toda la red.
Un paso final, antes de que los primeros pasajeros sean recibidos en la línea 10 del metro, a partir de finales de 2025.
El MF19 obtiene la etiqueta Janus de l'industrie del Instituto Francés de Diseño
Un sello de excelencia que premia cada año el trabajo de diseño industrial de empresas y autoridades locales, Janus de l'industrie ha decidido destacar el trabajo de Île-de-France Mobilités, RATP y Alstom (fabricante de metros) en 2024, por su compromiso sostenible con las condiciones de viaje y el entorno de los pasajeros en Île-de-France.
Vídeo: el montaje del primer coche
Únete a nosotros en la planta de producción de Alstom en Crespin, Hauts-de-France, para descubrir el montaje del primer coche del MF19.
La tarjeta de identidad MF19
¿Toda la información que necesitas para conocer mejor tu nueva ciudad en la misma página? ¡Es la tarjeta de identidad del MF19!
El metro en Île-de-France, una historia de innovación(es)
El metro tiene más de un siglo de historia. Desde los primeros trenes de madera hasta los modelos de última generación, la movilidad en Île-de-France se está desarrollando a través de innovaciones tecnológicas.
Velocidad, rendimiento y materiales más responsables : el MF19 está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la movilidad colectiva, trayendo consigo una imagen más atractiva de la vida en la ciudad.
El MF19, un diseño abierto y modular
- Adaptándose a las necesidades de las diferentes líneas: modular, el metro MF19 está disponible en tres longitudes de tren, puede cambiar de manual a automático y cuenta con varios tipos de distribuciones interiores, adaptándose a los cambios de las distintas líneas que equipa.
- Creando espacio : un tren "boa" abierto a lo largo de toda su longitud, el MF19 deja entrar luz, abre el ojo y facilita el movimiento de los pasajeros a bordo.
Movilidad que escucha a los pasajeros
- Ofrece elección: diferentes áreas de espera (viaje corto y largo, espacio reservado para personas con movilidad reducida) facilitan la distribución de pasajeros y la comodidad a bordo.
- Proporcionando más comodidad: aire acondicionado reversible, asientos cómodos, ambiente de luz natural, puertos USB y pantallas para información en tiempo real al pasajero, el MF19 está equipado con la última tecnología.