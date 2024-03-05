El MF19, de un vistazo

Nuestra forma de ver la vida cotidiana está evolucionando, y también la visión del transporte.

Para adaptarse a las necesidades cambiantes de los pasajeros y ofrecer una solución sólida a los crecientes desafíos de la afluencia, fue necesario inventar un nuevo estándar. Este es el MF19 : un metro modular, símbolo de modernidad, diseñado para afrontar los retos del mañana y las necesidades del presente.