Detrás de las cámaras de tu transporte: ¿cómo se construyen los metros?

Antes de construir un metro, tienes que imaginarlo

Antes de construir un metro, debe diseñarse pieza a pieza y planificar hasta los detalles más pequeños de su fabricación. Un paso que puede llevar hasta dos años.

Paso 1: Diseño

Las especificaciones

En primer lugar, durante la convocatoria de licitaciones, la empresa que realiza el pedido define y redacta sus especificaciones.

Dimensiones, arquitectura, acabados interiores, modo de conducción (con o sin cabina del conductor), seguridad, accesibilidad, tecnologías a bordo... Las especificaciones son el documento que especifica todos los requisitos que el tren futuro tendrá que cumplir (requisitos técnicos y funcionales, todos ellos teniendo en cuenta los estándares vigentes).

El constructor del futuro metro propuso entonces un modelo que cumpliera con todos los requisitos y restricciones.

La fase de desarrollo

¡El trato está firmado! El proyecto ahora puede estudiarse, imaginarse y diseñarse hasta el más mínimo detalle.

Es en esta etapa cuando decidimos la forma del metro, las piezas necesarias, los materiales que se utilizarán, pero también los asientos, la forma de los manillares o la forma en que se abrirán las puertas. Todos estos son detalles que cuentan para la experiencia de los viajeros, su seguridad y la durabilidad del vehículo.

Bueno saberlo

Durante todo el proceso de producción, el cliente verifica que se respeten las especificaciones y asegura que el metro esté correctamente integrado en el complejo entorno de la red metropolitana de Île-de-France.

Industrialización

Para construir un metro a gran escala, su construcción debe ser industrializada. ¿Qué significa esto?

Que los equipos de ingeniería piensen en todas las etapas de la fabricación del metro y su equipamiento (aire acondicionado, asientos, revestimiento, etc.). También comprueban que el tren esté en buena conexión con el equipo que interactuará con él.

¿Cómo fabricar las piezas y dónde comprarlas? ¿Por qué paso empezar? ¿Qué herramientas se necesitarán? ¿Cuánto tiempo y personal en cada etapa de construcción? Todo se examina con lupa.