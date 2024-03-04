Detrás de las cámaras de tu transporte: ¿cómo se construyen los metros?
Antes de construir un metro, tienes que imaginarlo
Antes de construir un metro, debe diseñarse pieza a pieza y planificar hasta los detalles más pequeños de su fabricación. Un paso que puede llevar hasta dos años.
Paso 1: Diseño
Las especificaciones
En primer lugar, durante la convocatoria de licitaciones, la empresa que realiza el pedido define y redacta sus especificaciones.
Dimensiones, arquitectura, acabados interiores, modo de conducción (con o sin cabina del conductor), seguridad, accesibilidad, tecnologías a bordo... Las especificaciones son el documento que especifica todos los requisitos que el tren futuro tendrá que cumplir (requisitos técnicos y funcionales, todos ellos teniendo en cuenta los estándares vigentes).
El constructor del futuro metro propuso entonces un modelo que cumpliera con todos los requisitos y restricciones.
La fase de desarrollo
¡El trato está firmado! El proyecto ahora puede estudiarse, imaginarse y diseñarse hasta el más mínimo detalle.
Es en esta etapa cuando decidimos la forma del metro, las piezas necesarias, los materiales que se utilizarán, pero también los asientos, la forma de los manillares o la forma en que se abrirán las puertas. Todos estos son detalles que cuentan para la experiencia de los viajeros, su seguridad y la durabilidad del vehículo.
Bueno saberlo
Durante todo el proceso de producción, el cliente verifica que se respeten las especificaciones y asegura que el metro esté correctamente integrado en el complejo entorno de la red metropolitana de Île-de-France.
Industrialización
Para construir un metro a gran escala, su construcción debe ser industrializada. ¿Qué significa esto?
Que los equipos de ingeniería piensen en todas las etapas de la fabricación del metro y su equipamiento (aire acondicionado, asientos, revestimiento, etc.). También comprueban que el tren esté en buena conexión con el equipo que interactuará con él.
¿Cómo fabricar las piezas y dónde comprarlas? ¿Por qué paso empezar? ¿Qué herramientas se necesitarán? ¿Cuánto tiempo y personal en cada etapa de construcción? Todo se examina con lupa.
Ahora es momento de construir
Paso 2: Pre-equipamiento de los subensamblajes
Fue con este paso que el metro empezó a tomar forma.
Tradicionalmente, el fabricante fabricaba la carrocería (es decir, el esqueleto metálico que, una vez equipado, constituirá el vehículo futuro).
Para los nuevos metros, las distintas piezas, llamadas subconjuntos, que conforman un vehículo (chasis, caras y techo) se preequipan antes de ser ensambladas juntas.
Este es el momento para la instalación de las ventanas, los mecanismos de las puertas, el aislamiento, el suelo, el suelo, la primera tapicería o incluso todo el cableado del tren y las primeras conexiones de los sistemas electrónicos.
Bueno saberlo
Los primeros trenes fabricados (llamados trenes "pre-serie") se utilizan para pruebas de validación antes de iniciar la producción a gran escala.
Paso 3: Montaje
Ahora que las cuatro caras del vehículo futuro han sido equipadas, se ensamblarán juntas : a esto se le llama remachado.
Los cuatro lados están unidos entre sí mediante potentes tornillos (remaches ) para formar el futuro coche.
Paso 4: vehículo líder o coche simple, ahora es el momento de decidir
A estas alturas, todas las cajas parecen iguales y están abiertas por delante y por detrás. Para finalizarlos y transformarlos en un coche, añadimos a ellos:
- Una cabina : entonces se convierte en un vehículo delantero con un espacio para el conductor (si el metro no es automático) o una ventana para permitir a los pasajeros observar el trayecto (en el caso de que el metro sea automático). Estará ubicado en un extremo u otro del metro.
Sí
- Un sistema de intercirculación : esta es la pieza que une un coche a otro. Los vagones pueden estar abiertos unos sobre otros para permitir que los pasajeros se muevan libremente por el tren (esto se llama tren "boa") o estar cerrados entre ellos.
Paso 5: una segunda etapa para el equipamiento y el diseño interior
Electrónica, sistema de aire acondicionado, filtración de aire, puertas, mosquiteras, asientos, bares... El coche sigue equipado para acomodar a los viajeros.
Paso 6: ajuste de bogies (que permite que tu metro funcione)
El vehículo está listo para conducir... O casi. Es hora de instalar los bogies, llamados "instalación de bogies".
Tanto si tu metro es ferroviario como neumática, está equipado con un bogie: un tranvía situado bajo el vagón y sobre el que las ruedas están fijadas con ejes.
Los bogies permiten que el metro funcione y siga correctamente la vía.
Paso 7: Vamos a la producción
Una vez que el primer coche ha sido construido, probado y reajustado a las necesidades, es hora de la producción de los demás coches.
Bueno saberlo
El primer coche tardó un tiempo en construirse para dar tiempo a los equipos a probarlo, hacer los ajustes finales y acostumbrarse a los nuevos procedimientos de producción. Pero una vez que la mecánica está aceitada, la tasa de producción se acelera hasta alcanzar un máximo de producción .
Paso 8: primer tren, validación a lo largo de toda la línea
Un tren es lo que ves llegar a la estación cuando esperas tu metro: un conjunto de vagones ensamblados.
Una vez terminado el primer tren, puede probarse desde todos los ángulos para garantizar la seguridad de los pasajeros antes de ponerlo en circulación comercial.