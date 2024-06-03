¿Cómo se prueban los nuevos metros antes de ponerse en servicio?
¿Cuál es el propósito de las pruebas?
Elegir equipar la red de transporte con nuevos metros es una aventura a largo plazo que comienza con el diseño del material rodante futuro y termina con una serie de pruebas esenciales para asegurar:
- La compatibilidad del material rodante con la infraestructura de red,
- Cumplimiento de las normativas vigentes,
- La seguridad y comodidad de los pasajeros.
Una a una, descubre las seis etapas principales de las pruebas antes del lanzamiento de un nuevo metro en Île-de-France.
Paso 1: Pruebas estáticas, verificación del funcionamiento general de tu metro
Una vez construidos los primeros prototipos de trenes, es hora de hacer pruebas. Y para empezar el proceso, es hora de que empiecen las pruebas estáticas.
Estas pruebas tienen un nombre apropiado, porque se realizan sin ningún movimiento del vehículo. Primero se llevan a cabo en cada vagón, luego se llevan a cabo en el tren ensamblado.
Todas estas pruebas permiten comprobar el funcionamiento general del tren. Aire acondicionado, conexión eléctrica, iluminación, equipos de frenos, señal sonora, todo está revisado. También se realizan pruebas de fugas para evitar la más mínima fuga en caso de lluvia.
¿Un problema? Los equipos realizan los ajustes necesarios antes de pasar a la segunda fase.
¿Cuál es la relación entre un "mendigo" y las pruebas de un metro?
¿Qué es un mendigo? Un objeto pesado colocado dentro de los trenes del metro durante las pruebas para simular el peso real del tren en circulación, una vez equipado y cargado con sus pasajeros.
Paso 2: Seguridad, rendimiento y comodidad, vamos a pruebas dinámicas
Una vez finalizadas las pruebas estáticas, es hora de que el fabricante pruebe el nuevo vehículo en condiciones de funcionamiento. En el caso de los metros construidos por Alstom, el tren se prueba en vías dedicadas en los emplazamientos Valenciennes-Petite Forêt o Crespin, por ejemplo, y luego en un circuito cerrado, en particular en el Centre d'Essais Ferroviaires (CEF) en la región de Hauts-de-France.
Funcionamiento de la batería, pantallas, aceleración y frenada, electrónica, una vez más, todo está minuciosamente analizado y validado.
Paso 3: pruebas climáticas, para un metro capaz de funcionar en cualquier condición meteorológica
Para garantizar que funcione sin problemas y que los pasajeros estén cómodos en cualquier clima, el metro se prueba en condiciones meteorológicas extremas (de -20° a +45°).
Los trenes pueden probarse en Francia en simuladores (llamados cámaras climáticas) como el del Centro de Pruebas Ferroviarias Petite-Forêt (CEF) en Valenciennes: algunos vehículos también pueden probarse en Europa , como en Viena, Austria.
Paso 4: Pruebas de validación
Este es el paso más largo. Primero en las vías del fabricante y luego de noche en las líneas de la red de Île-de-France, los trenes del metro serán probados en condiciones de tráfico para comprobar que se cumplen todos los requisitos de las especificaciones.
¿Cuáles son las especificaciones? El documento que enumera todas las condiciones que debe cumplir el tren futuro para ser comercializado (rendimiento energético, equipamiento de confort y seguridad, emisiones de ruido o partículas, etc.). El operador es responsable de redactar este documento para que el tren satisfaga mejor sus necesidades y las de los pasajeros.
¿El "imbécil" te habla a ti?
Jerk es el nombre técnico que se le da a la descarga que se siente al frenar un tren. Se prueba en el momento de la prueba para minimizar al máximo la comodidad de los pasajeros.
Paso 5: Pruebas de integración como cuestión de compatibilidad
Un metro en funcionamiento es un metro conectado al centro de control, los sensores, las distintas balizas, los demás trenes en circulación, así como toda la infraestructura que encontrará en su trayecto.
En esta fase, se verifica la compatibilidad del futuro metro con la red de transporte público.
Las pruebas de integración se realizan en paralelo con la formación de los conductores. Es un poco como un ensayo general antes de poner en servicio el metro y dar la bienvenida a los primeros pasajeros.
Paso 6: Lanzamiento comercial, todos a bordo
¡Tras largos meses de pruebas, el nuevo metro por fin puede circular en las vías y abrir sus puertas en las estaciones!