¿Cómo se prueban los nuevos metros antes de ponerse en servicio?

Una vez construidos los primeros prototipos de trenes, es hora de hacer pruebas. Y para empezar el proceso, es hora de que empiecen las pruebas estáticas.

Estas pruebas tienen un nombre apropiado, porque se realizan sin ningún movimiento del vehículo. Primero se llevan a cabo en cada vagón, luego se llevan a cabo en el tren ensamblado.

Todas estas pruebas permiten comprobar el funcionamiento general del tren. Aire acondicionado, conexión eléctrica, iluminación, equipos de frenos, señal sonora, todo está revisado. También se realizan pruebas de fugas para evitar la más mínima fuga en caso de lluvia.

¿Un problema? Los equipos realizan los ajustes necesarios antes de pasar a la segunda fase.

¿Cuál es la relación entre un "mendigo" y las pruebas de un metro?

¿Qué es un mendigo? Un objeto pesado colocado dentro de los trenes del metro durante las pruebas para simular el peso real del tren en circulación, una vez equipado y cargado con sus pasajeros.