MF19: desde la tela hasta las pruebas, la historia de una silla como ninguna otra
MF19, el metro que replantea la experiencia del pasajero
Para empezar, ¿qué es el MF19? Es el metro accesible, fiable y conectado que equipará 8 líneas para 2033 (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 y 13), comenzando por la línea 10, a partir de finales de 2025.
Desde la elección de materiales hasta la iluminación, desde el diseño de las pantallas informativas hasta la forma final de los asientos, el MF19 es una encarnación tangible de las colosales inversiones realizadas por Île-de-France Mobilités (10.000 millones de euros invertidos para 2035) para facilitar y hacer que los desplazamientos sean más fiables para todos los residentes de Île-de-France.
Pero diseñar un medio de transporte que pueda satisfacer las necesidades diferentes y cambiantes de todos los viajeros es un reto.
Un reto que deben afrontar los diseñadores, cuyo trabajo es combinar funcionalidad y comodidad imaginando, concreta y técnicamente, el metro que tomarás mañana.
Ergonomía, robustez, innovación: diseño hasta el final del asiento
Fruto de una colaboración entre diseñadores, ergonomistas y pruebas de usuario,el asiento MF19 ha sido diseñado con el claro objetivo de proporcionar la máxima limpieza, accesibilidad y confort, con una forma adaptada al mayor número posible de personas.
Los detalles que marcan la diferencia
- Un respaldo adaptado a todos los tipos de cuerpo : su curvatura se ajusta naturalmente a la espalda y sostiene la zona lumbar, sea cual sea el tamaño del viajero.
- Un asiento optimizado para la comodidad y el movimiento : ligeramente elevado delantero para mantener una postura cómoda y curvado por detrás, para absorber el frenado.
- Una funda diseñada para durar : en terciopelo tejido con 85% lana y 15% poliamida en los colores de Île-de-France Mobilités, el asiento es lo suficientemente grueso como para dar una sensación de suave rebote. Resiste el polvo, la luz, el fuego, el humo e incluso las laceraciones con una fina malla protectora.
- Iluminación integrada : El asiento del MF19 está equipado con iluminación inferior para aumentar la visibilidad y, por tanto, la sensación de seguridad a bordo.
Un asiento probado y aprobado por viajeros
Antes de su validación, el asiento del MF19 fue sometido a rigurosos ensayos con un panel de viajeros representativos : de distintos tamaños, edades y morfologías.
Equipados con sensores, los evaluadores evaluaron el asiento en sesiones de 20 minutos: la duración media de un viaje en metro.
Los datos recogidos (tensión muscular, micromovimientos, posición, comodidad) permitieron perfeccionar el diseño para ofrecer un asiento universal, valorado en 16/20 (mejor puntuación en la red Île-de-France Mobilités).
¿Preparado para una experiencia de viaje de nueva generación?
Con el MF19, Île-de-France Mobilités está redefiniendo los estándares del transporte urbano situando la comodidad y la innovación en el centro de sus prioridades. Una visión innovadora y cómoda, que revoluciona el viaje diario en Île-de-France.
¿No puedes esperar para probarlo?