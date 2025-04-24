MF19: desde la tela hasta las pruebas, la historia de una silla como ninguna otra

MF19, el metro que replantea la experiencia del pasajero

Para empezar, ¿qué es el MF19? Es el metro accesible, fiable y conectado que equipará 8 líneas para 2033 (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 y 13), comenzando por la línea 10, a partir de finales de 2025.

Desde la elección de materiales hasta la iluminación, desde el diseño de las pantallas informativas hasta la forma final de los asientos, el MF19 es una encarnación tangible de las colosales inversiones realizadas por Île-de-France Mobilités (10.000 millones de euros invertidos para 2035) para facilitar y hacer que los desplazamientos sean más fiables para todos los residentes de Île-de-France.