Stations of Tomorrow: una convocatoria para proyectos que revitalizen las estaciones de los suburbios exteriores con servicios y tiendas locales

Las estaciones de mañana: ¿cuáles son?

Lanzado en 2021 por Île-de-France Mobilités y SNCF Gares & Connexions, apoyados este año por la región de Île-de-France, el programaGares de Demain propone integrar servicios y tiendas locales en estaciones de los suburbios exteriores*, en el corazón de los desplazamientos diarios de los residentes de Île-de-France. ¿La idea? Simplificar la vida de los pasajeros y revitalizar las estaciones existentes aprovechando al máximo los espacios vacíos.

¿Cuál es el objetivo?

A menudo equipadas con terminales de compra para billetes de transporte sin presencia humana real ni servicios auxiliares, estas estaciones deben ser reinvertidas para satisfacer las necesidades de los pasajeros y residentes locales.

¿El objetivo? Transformando los lugares de movilidad en lugares reales para vivir : más humanos, más seguros y más limpios.

Estaciones del mañana: Estaciones del mañana en imágenes

El programa Gares de Demain ya cuenta con 7 proyectos que se han puesto en marcha en 2024. Pronto serán seguidas por 7 nuevas aperturas en 2025.

¡Descubre dos de ellos en vídeo!