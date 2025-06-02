Stations of Tomorrow: una convocatoria para proyectos que revitalizen las estaciones de los suburbios exteriores con servicios y tiendas locales
Las estaciones de mañana: ¿cuáles son?
Lanzado en 2021 por Île-de-France Mobilités y SNCF Gares & Connexions, apoyados este año por la región de Île-de-France, el programaGares de Demain propone integrar servicios y tiendas locales en estaciones de los suburbios exteriores*, en el corazón de los desplazamientos diarios de los residentes de Île-de-France. ¿La idea? Simplificar la vida de los pasajeros y revitalizar las estaciones existentes aprovechando al máximo los espacios vacíos.
¿Cuál es el objetivo?
A menudo equipadas con terminales de compra para billetes de transporte sin presencia humana real ni servicios auxiliares, estas estaciones deben ser reinvertidas para satisfacer las necesidades de los pasajeros y residentes locales.
¿El objetivo? Transformando los lugares de movilidad en lugares reales para vivir : más humanos, más seguros y más limpios.
Estaciones del mañana: Estaciones del mañana en imágenes
El programa Gares de Demain ya cuenta con 7 proyectos que se han puesto en marcha en 2024. Pronto serán seguidas por 7 nuevas aperturas en 2025.
¡Descubre dos de ellos en vídeo!
Desarrolla servicios que transformen el confort cotidiano
- ¿Comprar un ramo de flores frescas de camino al trabajo?
- ¿Abastecerse de verduras frescas por la noche antes de irse a casa?
- ¿Quieres entrenar con entusiastas para aprender ajedrez?
- ¿Dejar un paquete antes de salir al trabajo?
Tantas posibilidades que simplifican la vida y optimizan los desplazamientos diarios en los suburbios exteriores.
¿Eres líder de proyecto? ¡Solicita desde el 3 de junio hasta el 30 de septiembre de 2025!
¿Tienes un negocio o proyecto de servicio local? Para solicitar e invertir en una de las 60 estaciones de los suburbios exteriores identificadas por el programa, nos vemos pronto del 3 de junio al 30 de septiembre de 2025 (mediodía).
¿Por qué elegir el programa Stations of Tomorrow para tu proyecto?
- Asistencia diaria garantizada por el flujo de pasajeros
- Tu proyecto apoyado y subvencionado por los principales actores de la movilidad en Île-de-France
- Opiniones unánimes de viajeros y residentes**: el 92% considera útil el servicio y el 84% considera que el negocio satisface las necesidades de los habitantes del distrito
- Los comerciantes establecidos daban una puntuación de 8,9/10 al número de visitantes a su negocio y 9,3/10 a la calidad del lugar (cruzado por un flujo de viajeros y residentes diarios)
- Estás ayudando a revitalizar tu territorio y mejorar la comodidad en las estaciones de tu región
Más que una estación de tren, un lugar donde vivir
Entre lugares de movilidad y lugares de vida, el programa Gares de Demain da sentido a las estaciones, que están en el centro de la vida diaria de miles de pasajeros en la región de Île-de-France, al crear, en su trayecto de casa al trabajo, servicios útiles que simplifican su vida cotidiana.
La promesa de una movilidad más dinámica, práctica y humana en los suburbios exteriores. Una transformación que beneficia a todos: viajeros, residentes locales y comerciantes.
*Recibiendo menos de 2500 viajeros por día y con espacio disponible
**Encuesta realizada en enero de 2025 a 159 encuestados