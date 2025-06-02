Stations of Tomorrow: una convocatoria para proyectos que revitalizen las estaciones de los suburbios exteriores con servicios y tiendas locales

La fachada de la sala de té "Aux Quais" en la Gare de l'Étang-la-Ville en los Yvelines (78) © Cyril Cagnat

Las estaciones de mañana: ¿cuáles son?

Lanzado en 2021 por Île-de-France Mobilités y SNCF Gares & Connexions, apoyados este año por la región de Île-de-France, el programaGares de Demain propone integrar servicios y tiendas locales en estaciones de los suburbios exteriores*, en el corazón de los desplazamientos diarios de los residentes de Île-de-France. ¿La idea? Simplificar la vida de los pasajeros y revitalizar las estaciones existentes aprovechando al máximo los espacios vacíos.

¿Cuál es el objetivo?

A menudo equipadas con terminales de compra para billetes de transporte sin presencia humana real ni servicios auxiliares, estas estaciones deben ser reinvertidas para satisfacer las necesidades de los pasajeros y residentes locales.

¿El objetivo? Transformando los lugares de movilidad en lugares reales para vivir : más humanos, más seguros y más limpios.

Estaciones del mañana: Estaciones del mañana en imágenes

El programa Gares de Demain ya cuenta con 7 proyectos que se han puesto en marcha en 2024. Pronto serán seguidas por 7 nuevas aperturas en 2025.

¡Descubre dos de ellos en vídeo!

Desarrolla servicios que transformen el confort cotidiano

  • ¿Comprar un ramo de flores frescas de camino al trabajo?
  • ¿Abastecerse de verduras frescas por la noche antes de irse a casa?
  • ¿Quieres entrenar con entusiastas para aprender ajedrez?
  • ¿Dejar un paquete antes de salir al trabajo?

Tantas posibilidades que simplifican la vida y optimizan los desplazamientos diarios en los suburbios exteriores.

La tienda de segunda mano vintage "Joéma" en la estación Bourron-Marlotte-Grez en Seine-et-Marne (77) © Cyril Cagnat

¿Eres líder de proyecto? ¡Solicita desde el 3 de junio hasta el 30 de septiembre de 2025!

¿Tienes un negocio o proyecto de servicio local? Para solicitar e invertir en una de las 60 estaciones de los suburbios exteriores identificadas por el programa, nos vemos pronto del 3 de junio al 30 de septiembre de 2025 (mediodía).

¿Por qué elegir el programa Stations of Tomorrow para tu proyecto?

  • Asistencia diaria garantizada por el flujo de pasajeros
  • Tu proyecto apoyado y subvencionado por los principales actores de la movilidad en Île-de-France
  • Opiniones unánimes de viajeros y residentes**: el 92% considera útil el servicio y el 84% considera que el negocio satisface las necesidades de los habitantes del distrito
  • Los comerciantes establecidos daban una puntuación de 8,9/10 al número de visitantes a su negocio y 9,3/10 a la calidad del lugar (cruzado por un flujo de viajeros y residentes diarios)
  • Estás ayudando a revitalizar tu territorio y mejorar la comodidad en las estaciones de tu región

Más que una estación de tren, un lugar donde vivir

El cálido interior de la sala de té "Aux quais" en la estación de Étang-la-Ville en los Yvelines (78) © Cyril Cagnat

Entre lugares de movilidad y lugares de vida, el programa Gares de Demain da sentido a las estaciones, que están en el centro de la vida diaria de miles de pasajeros en la región de Île-de-France, al crear, en su trayecto de casa al trabajo, servicios útiles que simplifican su vida cotidiana.

La promesa de una movilidad más dinámica, práctica y humana en los suburbios exteriores. Una transformación que beneficia a todos: viajeros, residentes locales y comerciantes.

*Recibiendo menos de 2500 viajeros por día y con espacio disponible

**Encuesta realizada en enero de 2025 a 159 encuestados