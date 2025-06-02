Convocatoria para proyectosGares de demain

/!\ PRÓRROGA DE LA FASE DE SOLICITUD: Ahora tiene hasta el 30 de septiembre a las 12:00 para presentar su solicitud en la plataforma correspondiente.

En un contexto de transformación de la movilidad y afirmación del papel estructurador de las estaciones en la dinámica territorial, Île-de-France Mobilités, la Región de Île-de-France y SNCF Gares & Connexions reafirman su compromiso de hacer de las estaciones lugares de vida y servicio lo más cercanos posible a las necesidades de pasajeros y habitantes.

El programa Gares de Demain se lanzó con el fin de proporcionar a los líderes del proyecto espacios vacíos en las estaciones , de modo que puedan desarrollar proyectos sostenibles que beneficien a los territorios y a sus habitantes.