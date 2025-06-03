Procedimiento de solicitud

Abierta a todos - particulares, personas jurídicas, empresas privadas, autoridades locales o asociaciones - la convocatoria de proyectos de Stations of Tomorrow está abierta del 3 de junio de 2025 al 30 de septiembre de 2025.

La naturaleza del proyecto propuesto no es motivo para su exclusión: cualquier propuesta será examinada siempre que cumpla con los requisitos de la normativa de consulta y el expediente de solicitud esté completo. Sin embargo, la ambición del programa es fortalecer los servicios en los territorios afectados. Por tanto, los proyectos esperados deben satisfacer concretamente las necesidades de los habitantes. Un análisis territorial fue realizado por Île-de-France Mobilités, la región de Île-de-France y SNCF Gares & Connexions para identificar los sectores más relevantes para cada estación:

Tiendas locales : supermercados, snacks, panadería, oficina de correos, etc. - servicios diarios útiles para el mayor número posible de personas;

Servicios culturales : experiencias educativas, recreativas, estéticas o espirituales;

Servicios deportivos : actividades que promueven el movimiento y la lucha contra un estilo de vida sedentario;

Servicios educativos : espacios de trabajo o apoyo para escolares y estudiantes que utilizan transporte público;

Servicios de salud : consultas ligeras de salud o análisis médico complementarios a la oferta existente.

Los proyectos deben integrarse de forma coherente en el ecosistema local y contribuir a que la estación sea un lugar animado, atractivo y abierto, incluso para los residentes locales que no necesariamente utilizan el tren.