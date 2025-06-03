Procedimiento de solicitud
/!\ EXTENSIÓN de la fase de solicitud: Ahora puedes enviar tu solicitud en la plataforma asociada hasta el 30 de septiembre de 2025, a las 12:00 (mediodía).
Convocatoria para proyectos
Abierta a todos - particulares, personas jurídicas, empresas privadas, autoridades locales o asociaciones - la convocatoria de proyectos de Stations of Tomorrow está abierta del 3 de junio de 2025 al 30 de septiembre de 2025.
La naturaleza del proyecto propuesto no es motivo para su exclusión: cualquier propuesta será examinada siempre que cumpla con los requisitos de la normativa de consulta y el expediente de solicitud esté completo. Sin embargo, la ambición del programa es fortalecer los servicios en los territorios afectados. Por tanto, los proyectos esperados deben satisfacer concretamente las necesidades de los habitantes. Un análisis territorial fue realizado por Île-de-France Mobilités, la región de Île-de-France y SNCF Gares & Connexions para identificar los sectores más relevantes para cada estación:
- Tiendas locales : supermercados, snacks, panadería, oficina de correos, etc. - servicios diarios útiles para el mayor número posible de personas;
- Servicios culturales : experiencias educativas, recreativas, estéticas o espirituales;
- Servicios deportivos : actividades que promueven el movimiento y la lucha contra un estilo de vida sedentario;
- Servicios educativos : espacios de trabajo o apoyo para escolares y estudiantes que utilizan transporte público;
- Servicios de salud : consultas ligeras de salud o análisis médico complementarios a la oferta existente.
Los proyectos deben integrarse de forma coherente en el ecosistema local y contribuir a que la estación sea un lugar animado, atractivo y abierto, incluso para los residentes locales que no necesariamente utilizan el tren.
Emisoras elegibles
60 emisoras son elegibles para el programa Stations of Tomorrow y, por tanto, pueden ser aprobadas por los responsables del proyecto en su solicitud. Es importante señalar que solo 20 estaciones, y por tanto 20 proyectos, podrán ser financiados por Île-de-France Mobilités para esta convocatoria de proyectos.
Seine-et-Marne (77)
Changis Saint-Jean • Chartrettes • Crécy La Chapelle • Crouy sur Ourcq • Fontaine le Port • Héricy • Isles Armentières Congis • La Grande Paroisse • Livry sur Seine • Montigny-sur-Loing • Montry Condé • Mortcerf • Nangis • Ponthierry Pringy • Saint Fargeau • Verneuil l'Etang • Villiers Montbarbin • Vulaines sur Seine Saoreau
Yvelines (78)
Achères Grand Cormier • Beynes • Bougival • Breval • Coignières • Epônes Mézières • Fontenay le Fleury • Gazeran • Juziers • Limay • Louveciennes • Maurecourt • Nézel Aulnay • Tacoingnières Richebourg • Thun le Paradis • Vaux sur Seine
Essonne (91)
Ballancourt • Bièvres • Boigneville • Boutigny • Breuillet, Bruyères-le-Chatel • Breuillet Village • Chamarande • Chilly Mazarin • Egly • Etrechy • Évry Val de Seine • La Ferté Alais • La Norville, Saint-Germain, les Arpajon • Lardy • Longjumeau • Maisse • Massy Verrières • Moulin Galant • Saint-Chéron
Val-d'Oise (95)
Belloy Saint-Martin • Eragny Neuville • Ermont Halte • L'Isle Adam Parmain • Mériel • Nointel Mours • Taverny • Us • Viarmes
Estas 60 emisoras mencionadas anteriormente han sido seleccionadas según tres criterios muy específicos:
- Estas son estaciones situadas en los suburbios de Île-de-France;
- Estas son estaciones con un flujo de menos de 2.500 pasajeros diarios y, por tanto, sin una presencia humana fija;
- Estas son estaciones con edificios de pasajeros que pueden utilizarse para una nueva oferta de servicio.
Calendario de convocatorias de proyectos
3 de junio de 2025
Lanzamiento de la convocatoria de proyectos
3 de junio de 2025 - 30 de septiembre de 2025
Fase de aplicación
Octubre 2025 - diciembre 2025
Estudio de proyectos
Diciembre de 2025
Selección de los ganadores
2026
Comienzo del trabajo
2027
Entrega de las llaves
¿Cómo solicitar?
Para presentar tu solicitud en las mejores condiciones, se recomienda que sigas los siguientes pasos:
- Consulta la normativa de consulta
Tómate el tiempo de leer detenidamente las normativas disponibles en la pestaña de Documentos para descargar. Te ayudará a entender las expectativas de la convocatoria de proyectos, los criterios a cumplir y las mejores prácticas para estructurar una solicitud sólida, fiel a tu proyecto y fácilmente evaluada por el jurado.
- Elige la(s) emisora(s) en la que quieres desarrollar tu proyecto
Para ayudarte a tomar esta decisión, hay hojas disponibles en la pestaña de Documentos para descargar. Detallan, para cada estación elegible: su ubicación, el número de pasajeros diarios, la superficie disponible, los planos, una descripción de la actividad recomendada en relación con las necesidades del territorio y otra información clave para ayudarte a evaluar la relevancia de tu proyecto.
- Descarga el formulario de solicitud
Este archivo, disponible en la pestaña de Documentos para descargar, debe completarse íntegramente para ser considerado admisible por el jurado.
- Envía tu solicitud en la plataforma
Una vez finalizada tu solicitud, debes enviarla directamente en la plataforma proporcionada para este propósito.
Por favor, ten en cuenta: La fecha límite para presentar solicitudes es el 15 de septiembre de 2025.
¿Una pregunta?
Consulta las Preguntas Frecuentes para obtener respuestas prácticas a tus preguntas.