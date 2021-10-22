Presentación

El programa Estaciones del Mañana se lanzó en 2021 mediante una primera convocatoria de proyectos, con el fin de proporcionar vida y servicios a las estaciones de los suburbios de la Gran Île-de-France, sin la presencia de agentes de la SNCF.

Tras esta primera convocatoria de proyectos, los responsables del proyecto pudieron beneficiarse de un espacio en la estación para establecer su servicio lo más cerca posible de los pasajeros y residentes locales. Hoy en día, gracias al programa Gares de Demain, es posible encontrar, en los suburbios de Île-de-France, una sala de té, una tienda de segunda mano, una fábrica de chocolate o incluso una cooperativa dentro de las estaciones.

Así, para continuar este gran impulso de revitalización de las estaciones de los suburbios del gran París, hoy se está llevando a cabo una segunda convocatoria para proyectos del programa Estaciones del Mañana , en esta página web.

Iniciado en 2021 por Île-de-France Mobilités y SNCF Gares & Connexions, el programa Gares de Demain está tomando un nuevo rumbo este año con el apoyo de la región de Île-de-France para esta segunda convocatoria de proyectos.

Cada uno de estos actores desempeña un papel específico en este programa:

Île-de-France Mobilités , la autoridad organizadora de la movilidad en la región de Île-de-France, financia completamente los trabajos para ponerla a la altura ( estudios, retirada de plomo, eliminación de amianto, trabajos de accesibilidad, aislamiento, conexiones, etc.);

Al final, los responsables del programa Gares de Demain solo son responsables de su diseño interior, porque Île-de-France Mobilités y SNCF Gares & Connexions se encargan del trabajo para ponerlo a la altura, y aun así puede ser parcialmente gestionado por la región de Île-de-France.