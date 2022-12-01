Metro: la automatización de la línea 13 votada
La línea 13 tiene una larga historia. En primer lugar, la de una línea conocida por su número récord de pasajeros y sus viajes más que "ajustados" en hora punta. Una densidad de pasajeros problemática que la ampliación de la línea 14, inaugurada en diciembre de 2020, pretende remediar. Desde las obras, el número de pasajeros en horas punta ha caído un 19 hasta un 27%.
Convencidos de la importancia de mejorar el confort de esta línea, que es una de las más concurridas de la red, y anticipando el aumento de pasajeros que debería acompañar a los proyectos de desarrollo y creación de empleo en las afueras de París, Île-de-France Mobilités ha decidido invertir en su modernización. Una modernización que implica la automatización de la línea 13.
¿Cómo funciona la automatización?
Automatizar una línea es un proyecto colosal que requiere mucho tiempo (hasta diez años) y organización para continuar el servicio mientras se realiza el trabajo. De hecho, no basta con "automatizar", sino revisar la lógica y logística del transporte a nivel global a lo largo de toda la línea.
Un proyecto a largo plazo que ofrece muchas ventajas, como un aumento en el número de trenes por hora, pero también una reducción del tiempo de espera entre dos trenes.
Paraentender mejor cómo se prepara la automatización de una línea de metro,cómo funciona y qué está en juego, lee nuestro artículo explicativo.
¿Y para los viajeros, qué cambia?
Además del acceso a estaciones más modernas y trenes cómodos, la automatización de la línea 13 supone una mejora global en el transporte, en varios aspectos:
- Mejor regularidad del intervalo entre cada tren
- El aumento en la frecuencia de los cruces con una media de 40 trenes por hora
- La posibilidad de añadir un tren de forma puntual para adaptar el tráfico trasun incidente o un aumento de pasajeros
- Fachadas de cristal que hacen que esperar en los andenes sea más seguro
- Mejor información de tráfico en tiempo real a bordo de trenes y andenes
- Espacios más amplios y cómodos
Las etapas de la modernización de la línea 13
Desde 2027: llegada de los MF19, metros de nueva generación
La primera fase del plan de modernización se refiere a la implementación de nuevos modelos de metro: el MF19. Modernos y con la mayor capacidad (+5%), mejorarán enormemente la comodidad y la fiabilidad en la línea.
Se llevarán a cabo trabajos importantes para adaptar las estaciones y la infraestructura ferroviaria con el fin de acomodar a los MF19. La señalización tendrá que adaptarse, modificar la infraestructura y modernizar los sistemas de información para pasajeros en las estaciones. Los primeros metros MF19 están programados para circular a mediados de 2027.
Para 2035: automatización total
¿El siguiente paso? Antes de alcanzar la máxima automatización, se realizarán más trabajos; incluyendo la construcción de puertas mosquiteras en todos los andenes de la línea para hacer más segura la espera en la estación, pero también la adaptación de los puntos de control.
Los futuros metros automáticos de la línea 13 estarán equipados con sistemas de automatización y operación de trenes, software que permite a distancia garantizar la seguridad, supervisión y control de los trenes sin personal a bordo.
Una gran oportunidad para todos los residentes de Île-de-France que usan la línea 13 todos los días y que obtendrán un poco más de comodidad en la red.