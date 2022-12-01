Metro: la automatización de la línea 13 votada

La línea 13 tiene una larga historia. En primer lugar, la de una línea conocida por su número récord de pasajeros y sus viajes más que "ajustados" en hora punta. Una densidad de pasajeros problemática que la ampliación de la línea 14, inaugurada en diciembre de 2020, pretende remediar. Desde las obras, el número de pasajeros en horas punta ha caído un 19 hasta un 27%.

Convencidos de la importancia de mejorar el confort de esta línea, que es una de las más concurridas de la red, y anticipando el aumento de pasajeros que debería acompañar a los proyectos de desarrollo y creación de empleo en las afueras de París, Île-de-France Mobilités ha decidido invertir en su modernización. Una modernización que implica la automatización de la línea 13.