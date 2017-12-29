Autobuses limpios y refuerzo de los servicios, especialmente en los suburbios periféricos

La gran renovación de la red de autobuses de Île-de-France iniciada en 2016 tomó forma concreta en 2017 tras una fase de consulta con residentes de Île-de-France y diálogo con autoridades locales y asociaciones. Los últimos dos años han sido excepcionales, con casi 250 líneas de autobús modificadas para mejorar las condiciones de transporte de miles de residentes de Île-de-France. Con esta decisión, Île-de-France Mobilités habrá incrementado el presupuesto anual destinado a la red de autobuses en más de 100 millones de euros desde 2016.

Autobús para reforzar la red de autobuses en los suburbios periféricos en un punto muerto
Refuerzo de autobuses en los suburbios periféricos

Este impulso no se debilitará en 2018 con más de 40 nuevos refuerzos o cambios en la oferta de autobuses en todo el país a partir de enero.

La revolución de los autobuses en Île-de-France también trata sobre autobuses más limpios que deben participar en la lucha contra la contaminación urbana. Más de 250 autobuses limpios – eléctricos o de gas – ya circulan en la red de Île-de-France. A partir del primer trimestre de 2018, se añadirán 20 nuevos vehículos eléctricos tipo Bluebus a las líneas 115 y 126. Durante este periodo también se lanzará una convocatoria masiva para reforzar esta flota de vehículos limpios y alcanzar el objetivo establecido por Île-de-France Mobilités de 100% de autobuses limpios en las zonas urbanas más contaminadas para 2025.

Autobús nuevo limpio en la parada
Bluebus tipo autobús eléctrico