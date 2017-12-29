Este impulso no se debilitará en 2018 con más de 40 nuevos refuerzos o cambios en la oferta de autobuses en todo el país a partir de enero.

La revolución de los autobuses en Île-de-France también trata sobre autobuses más limpios que deben participar en la lucha contra la contaminación urbana. Más de 250 autobuses limpios – eléctricos o de gas – ya circulan en la red de Île-de-France. A partir del primer trimestre de 2018, se añadirán 20 nuevos vehículos eléctricos tipo Bluebus a las líneas 115 y 126. Durante este periodo también se lanzará una convocatoria masiva para reforzar esta flota de vehículos limpios y alcanzar el objetivo establecido por Île-de-France Mobilités de 100% de autobuses limpios en las zonas urbanas más contaminadas para 2025.