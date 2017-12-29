Autobuses limpios y refuerzo de los servicios, especialmente en los suburbios periféricos
La gran renovación de la red de autobuses de Île-de-France iniciada en 2016 tomó forma concreta en 2017 tras una fase de consulta con residentes de Île-de-France y diálogo con autoridades locales y asociaciones. Los últimos dos años han sido excepcionales, con casi 250 líneas de autobús modificadas para mejorar las condiciones de transporte de miles de residentes de Île-de-France. Con esta decisión, Île-de-France Mobilités habrá incrementado el presupuesto anual destinado a la red de autobuses en más de 100 millones de euros desde 2016.
Este impulso no se debilitará en 2018 con más de 40 nuevos refuerzos o cambios en la oferta de autobuses en todo el país a partir de enero.
La revolución de los autobuses en Île-de-France también trata sobre autobuses más limpios que deben participar en la lucha contra la contaminación urbana. Más de 250 autobuses limpios – eléctricos o de gas – ya circulan en la red de Île-de-France. A partir del primer trimestre de 2018, se añadirán 20 nuevos vehículos eléctricos tipo Bluebus a las líneas 115 y 126. Durante este periodo también se lanzará una convocatoria masiva para reforzar esta flota de vehículos limpios y alcanzar el objetivo establecido por Île-de-France Mobilités de 100% de autobuses limpios en las zonas urbanas más contaminadas para 2025.