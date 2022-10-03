Cable C1: ¡el trabajo comienza!
Cable C1: el primer teleférico de Île-de-France está en construcción
Para 2025, será posible conectar Créteil con Villeneuve Saint-Georges vía Limeil-Brévannes y Valenton por aire y en solo 17 minutos.
La construcción comenzó el 26 de septiembre en la estación de metro Créteil-Pointe du Lac (línea 8) con los primeros trabajos preparatorios de "concesión", necesarios para luego instalar el teleférico en sí.
¿Qué es el trabajo de concesión?
Son operadas por los concesionarios de las redes subterráneas (agua, electricidad, saneamiento, etc.). Para liberar el espacio necesario para la construcción del teleférico, la reubicación de estas redes subterráneas es esencial y requiere intervenciones sucesivas.
A su vez, cada concesionario moverá su propia red:
- el Consejo Departamental del Val-de-Marne / red de alcantarillado
- Suez / redes de agua
- Enedis / redes de transmisión eléctrica
Funciona la concesión: ¿cuáles son las consecuencias?
Dependiendo de las fases del trabajo, algunos carriles de tráfico serán neutralizados, pero el tráfico nunca se interrumpirá.
Tenga en cuenta que en este sector el tráfico estará limitado a 30 km/h durante toda la duración de los trabajos. El acceso para los servicios de emergencia se mantendrá naturalmente.