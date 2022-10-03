Cable C1: ¡el trabajo comienza!

Cable C1: el primer teleférico de Île-de-France está en construcción

Para 2025, será posible conectar Créteil con Villeneuve Saint-Georges vía Limeil-Brévannes y Valenton por aire y en solo 17 minutos.

La construcción comenzó el 26 de septiembre en la estación de metro Créteil-Pointe du Lac (línea 8) con los primeros trabajos preparatorios de "concesión", necesarios para luego instalar el teleférico en sí.