Cable C1: descubre el prototipo de la cabina del primer teleférico en Île-de-France

Camarotes hechos a medida y 100% accesibles

El cable C1 no solo se distingue por su modo de transporte único. La búsqueda de innovación y la propuesta de una nueva experiencia para los usuarios también (¡y especialmente!) guiaron su creación.

Personalización en profundidad

Así, el diseño de sus cabinas ha sido objeto de una personalización en profundidad por parte de los equipos de Île-de-France Mobilités, en consulta con futuros usuarios y el fabricante (grupo Doppel France). El objetivo: que las 105 cabinas que componen el teleférico sean accesibles a todos los públicos, incluidas las personas con movilidad reducida y los niños en carritos.

Para lograrlo, se ha prestado un gran cuidado al interior del equipamiento, con modularidad de 10 asientos por cabina, la implementación de asientos prioritarios, acceso nivelado a las estaciones (cero escaleras, cero ascensores, cero escaleras mecánicas), pantallas que transmitan información de los pasajeros en tiempo real, Braille y dispositivos de seguridad específicos diseñados para el C1.

Diseño global, responsable e inclusivo

Fiel a sus compromisos, Île-de-France Mobilités ha incluido por ello el diseño del cable C1 en un enfoque global, responsable e inclusivo. Todo esto, con un fuerte deseo de mejorar la movilidad para todos, en términos de utilidad, uso y funcionamiento.

Una capacidad de carga deliberadamente sobredimensionada

Con una capacidad de transporte de 1.600 personas por hora y por dirección durante las horas punta, el cable C1 fue diseñado desde el principio para tener un número mayor de asientos que las necesidades estimadas cuando se puso en servicio. El objetivo: optimizar las condiciones de confort y accesibilidad para los pasajeros, sabiendo que será posible aumentar esta capacidad de transporte a 2000 personas por hora y por dirección, gracias a la incorporación de 25 camarotes.