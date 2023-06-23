Cable C1: descubre el prototipo de la cabina del primer teleférico en Île-de-France
Lo has estado esperando, ya casi está aquí. Descubre hoy el prototipo de la cabina de cable C1, cuyo prototipo fue presentado el 22 de junio. El primer teleférico de Île-de-France, el C1, fue diseñado en respuesta a las crecientes necesidades de movilidad de los residentes de Île-de-France, en una zona limitada por numerosos recortes urbanos (carreteras, patio de maniobras, ferrocarriles, etc.).
Camarotes hechos a medida y 100% accesibles
El cable C1 no solo se distingue por su modo de transporte único. La búsqueda de innovación y la propuesta de una nueva experiencia para los usuarios también (¡y especialmente!) guiaron su creación.
Personalización en profundidad
Así, el diseño de sus cabinas ha sido objeto de una personalización en profundidad por parte de los equipos de Île-de-France Mobilités, en consulta con futuros usuarios y el fabricante (grupo Doppel France). El objetivo: que las 105 cabinas que componen el teleférico sean accesibles a todos los públicos, incluidas las personas con movilidad reducida y los niños en carritos.
Para lograrlo, se ha prestado un gran cuidado al interior del equipamiento, con modularidad de 10 asientos por cabina, la implementación de asientos prioritarios, acceso nivelado a las estaciones (cero escaleras, cero ascensores, cero escaleras mecánicas), pantallas que transmitan información de los pasajeros en tiempo real, Braille y dispositivos de seguridad específicos diseñados para el C1.
Diseño global, responsable e inclusivo
Fiel a sus compromisos, Île-de-France Mobilités ha incluido por ello el diseño del cable C1 en un enfoque global, responsable e inclusivo. Todo esto, con un fuerte deseo de mejorar la movilidad para todos, en términos de utilidad, uso y funcionamiento.
Una capacidad de carga deliberadamente sobredimensionada
Con una capacidad de transporte de 1.600 personas por hora y por dirección durante las horas punta, el cable C1 fue diseñado desde el principio para tener un número mayor de asientos que las necesidades estimadas cuando se puso en servicio. El objetivo: optimizar las condiciones de confort y accesibilidad para los pasajeros, sabiendo que será posible aumentar esta capacidad de transporte a 2000 personas por hora y por dirección, gracias a la incorporación de 25 camarotes.
Una huella ambiental controlada
Nada se dejó al azar en el desarrollo del cable C1. El diseño exterior de las cabañas fue elegido por los habitantes de la región de Île-de-France durante una consulta en la primavera de 2022.
La arquitectura de las estaciones ha sido diseñada para integrarse lo mejor posible en el entorno urbano, con materiales sobrios y techos verdes. Lógico, ya que el proyecto está guiado por un enfoque sólido de desarrollo sostenible. Así, su diseño fue certificado como Alta Calidad Ambiental (HQE) – Infraestructura Sostenible en © mayo de 2022 y se llevarán a cabo acciones monitorizadas y controladas durante toda la duración de los trabajos y hasta su puesta en marcha.
Además, los equipos responsables del proyecto han pensado armoniosamente la integración del cable C1 en el paisaje natural y urbano, limitando la huella de las infraestructuras (estaciones y pilones) para adaptarse a las limitaciones del territorio.
Respuesta a los cambios de uso
No es ningún secreto que la población de la región de Île-de-France ha aumentado considerablemente en los últimos años. Y quién dice que el aumento de la población también dice que la oferta de transporte debe adaptarse. Y esto, en un contexto donde la movilidad blanda y la intermodalidad deben favorecerse para afrontar los desafíos medioambientales.
El cable C1 conectará Créteil con Villeneuve-Saint-Georges pasando por Limeil-Brévannes y Valenton a lo largo de un recorrido de 4,5 km y 5 estaciones, con menos de 30 segundos entre las cabinas durante la hora punta. Yo
Así, abrirá las ciudades, conectándolas con el metro 8, y hará que los centros neurálgicos del territorio, como hospitales, universidades y zonas de empleo, sean más accesibles para los 20.000 habitantes de la zona.
Por tanto, la elección del teleférico como medio de transporte tiene sentido para responder a los problemas de recortes urbanos (vías férreas, infraestructuras viales) en esta zona.
Objetivo 2025: los próximos pasos del proyecto
Para 2025, ¡los usuarios podrán subir un poco de altura! Mientras tanto, el prototipo seguirá siendo objeto de algunas evoluciones antes del inicio de la producción de una primera serie a principios de 2024. Las cabinas serán transportadas luego a los talleres-garajes de la estación Temps Durables* en Limeil-Brévannes para las pruebas previstas para la primera mitad de 2025.
Buenas noticias: para el impatients.es, ya es posible proyectarse en las futuras emisoras y descubrir su implementación en los barrios.
*El nombre de la estación es provisional.