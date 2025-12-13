Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

El primer teleférico de Île-de-France completa la oferta de transporte de la red de Île-de-France. Desde su puesta en servicio el 13 de diciembre de 2025, el C1 Cable ha conectado directamente las ciudades de Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes y Valenton con el Metro 8 Créteil – Pointe du Lac. Este medio de transporte atractivo e innovador ofrece una respuesta concreta a las dificultades diarias de desplazamiento que experimentan los habitantes de estas localidades del Val-de-Marne.
Plan
Cifras clave
4,5 km
de Créteil a Villeneuve-Saint-Georges
5 emisoras
espaciados entre 500 y 1800 metros
Menos de 30 segundos
Entre 2 pases de cabina
4 municipios cruzados
Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve-Saint-Georges
11.000 pasajeros por día
se espera en el momento de la puesta en servicio
Camarotes con 10 asientos
100% accesible
Calendario
- 2019Investigación pública y declaración de utilidad pública
- 2021Adjudicación del Contrato Global de Rendimiento para el diseño-construcción-mantenimiento del C1 / Finalización de los estudios preliminares de diseño (AVP)
- 2022Estudio de la organización de obras (PRO) / Inicio de las concesiones (redirección de redes)
- 2023-2024Obras de infraestructura: construcción del teleférico, estaciones y sus instalaciones
- Mayo a diciembre de 2025Pruebas de tráfico y ensayos en seco
- Hoy13 de diciembre de 2025Puesta en servicio
- Principios de 2026Finalización de los trabajos finales alrededor de las estaciones