Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

El primer teleférico de Île-de-France completa la oferta de transporte de la red de Île-de-France. Desde su puesta en servicio el 13 de diciembre de 2025, el C1 Cable ha conectado directamente las ciudades de Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes y Valenton con el Metro 8 Créteil – Pointe du Lac. Este medio de transporte atractivo e innovador ofrece una respuesta concreta a las dificultades diarias de desplazamiento que experimentan los habitantes de estas localidades del Val-de-Marne.