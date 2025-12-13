Cable

Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

El primer teleférico de Île-de-France completa la oferta de transporte de la red de Île-de-France. Desde su puesta en servicio el 13 de diciembre de 2025, el C1 Cable ha conectado directamente las ciudades de Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes y Valenton con el Metro 8 Créteil – Pointe du Lac. Este medio de transporte atractivo e innovador ofrece una respuesta concreta a las dificultades diarias de desplazamiento que experimentan los habitantes de estas localidades del Val-de-Marne.

Imagen 1 de 5

Entrada a la estación La Végétale © Île-de-France Mobilités | Doppel Francia - Intención de desarrollo no contractual

Estado
Francia Relance
Unión Europea
Región de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Île-de-France Mobilités

Noticias

Publicado el

Gracias por estar ahí

Suscribirse a las noticias
Todas las noticias sobre proyectos

Plan

Cifras clave

4,5 km

de Créteil a Villeneuve-Saint-Georges

5 emisoras

espaciados entre 500 y 1800 metros

Menos de 30 segundos

Entre 2 pases de cabina

4 municipios cruzados

Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve-Saint-Georges

11.000 pasajeros por día

se espera en el momento de la puesta en servicio

Camarotes con 10 asientos

100% accesible

Calendario

  1. 2019
    Investigación pública y declaración de utilidad pública
  2. 2021
    Adjudicación del Contrato Global de Rendimiento para el diseño-construcción-mantenimiento del C1 / Finalización de los estudios preliminares de diseño (AVP)
  3. 2022
    Estudio de la organización de obras (PRO) / Inicio de las concesiones (redirección de redes)
  4. 2023-2024
    Obras de infraestructura: construcción del teleférico, estaciones y sus instalaciones
  5. Mayo a diciembre de 2025
    Pruebas de tráfico y ensayos en seco
  6. Hoy
    13 de diciembre de 2025
    Puesta en servicio
  7. Principios de 2026
    Finalización de los trabajos finales alrededor de las estaciones