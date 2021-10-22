El teleférico
5 razones lógicas para elegir el teleférico para este territorio
Principios de funcionamiento
Inspirado en las góndolas de las estaciones de esquí, el teleférico es un modo innovador de transporte público en zonas urbanas. De las diversas tecnologías existentes, el monocable fue el más relevante para el cable C1 porque cumple los siguientes objetivos:
- Limitar la huella de infraestructuras (estaciones y pilones) para adaptarse a las limitaciones del territorio y garantizar una integración más armoniosa en el paisaje y la ciudad.
- Ofrecer una capacidad de transporte suficiente y dimensionada en relación con los desplazamientos actuales y los cambios demográficos en el territorio.
Además, el monocable es especialmente adecuado para las condiciones meteorológicas del Val-de-Marne debido a la ausencia de vientos fuertes durante la mayor parte del año.
¿Por qué se eligió el sistema de cable único?
- una huella de terreno reducida y estaciones más compactas en un espacio urbano muy denso y muy restringido;
- infraestructuras, estaciones y pilones, mejor integrados en el paisaje y la ciudad;
- una distancia adecuada entre la línea y las viviendas para proteger a los residentes locales;
- un suministro de capacidad suficiente adaptado a las necesidades de viaje del territorio;
- un sistema adaptado a las condiciones meteorológicas del Val-de-Marne debido a la ausencia de vientos fuertes durante la mayor parte del año.