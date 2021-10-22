Principios de funcionamiento

Inspirado en las góndolas de las estaciones de esquí, el teleférico es un modo innovador de transporte público en zonas urbanas. De las diversas tecnologías existentes, el monocable fue el más relevante para el cable C1 porque cumple los siguientes objetivos:

Limitar la huella de infraestructuras (estaciones y pilones) para adaptarse a las limitaciones del territorio y garantizar una integración más armoniosa en el paisaje y la ciudad.

Ofrecer una capacidad de transporte suficiente y dimensionada en relación con los desplazamientos actuales y los cambios demográficos en el territorio.

Además, el monocable es especialmente adecuado para las condiciones meteorológicas del Val-de-Marne debido a la ausencia de vientos fuertes durante la mayor parte del año.