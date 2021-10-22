Paso 1: trabajos en concesiones

Este trabajo lo llevan a cabo los responsables de las redes subterráneas: alcantarillado, gas, electricidad, telecomunicaciones, agua, etc.

Estas diferentes redes se trasladan para liberar el espacio necesario para la construcción del cable C1, pero también para permitir su mantenimiento durante la operación.

Estos trabajos se centraron principalmente en Créteil Pointe du Lac para construir los soportes de la futura estación y el puente peatonal que conecta el centro comercial François Mitterrand con la estación de metro 8 Pointe du Lac.