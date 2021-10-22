La obra
El C1 Cable está en servicio desde el 13 de diciembre de 2025, pero los trabajos de finalización continuarán hasta principios de 2026.
Comprensión de la obra
Se requieren cuatro pasos antes de poner en marcha el cable C1.
Paso 1: trabajos en concesiones
Este trabajo lo llevan a cabo los responsables de las redes subterráneas: alcantarillado, gas, electricidad, telecomunicaciones, agua, etc.
Estas diferentes redes se trasladan para liberar el espacio necesario para la construcción del cable C1, pero también para permitir su mantenimiento durante la operación.
Estos trabajos se centraron principalmente en Créteil Pointe du Lac para construir los soportes de la futura estación y el puente peatonal que conecta el centro comercial François Mitterrand con la estación de metro 8 Pointe du Lac.
Paso 2: Trabajo preparatorio
Este trabajo precede a los trabajos de infraestructura. Permiten liberar los espacios necesarios para la construcción de la línea, asegurando al mismo tiempo la futura zona de trabajo (por ejemplo, mejoras temporales en la carretera).
Paso 3: Trabajo de infraestructuras
Esta etapa incluye todo el trabajo necesario para la construcción del cable C1:
- construcción del puente peatonal entre el centro comercial François Mitterrand y la estación de metro 8 Pointe du Lac, en Créteil,
- construcción de las 5 estaciones y desarrollos urbanos,
- desarrollo y equipamiento de los complejos,
- Instalación de los pilones (construcción de los cimientos, terrapléns y cimentación del pilar),
- desenrollando el cable a lo largo de toda la ruta,
- instalación del sistema eléctrico,
- Montaje de las cabinas.
Paso 4: Pruebas
Último paso antes de su puesta en servicio, las pruebas del cable C1 permiten garantizar el rendimiento, la seguridad de la infraestructura, el sistema y la comodidad de los pasajeros.