Descubre el proyecto

Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Intención de desarrollo no contractual - © Île-de-France Mobilités/ Doppel France

El proyecto de un vistazo

+ flexibilidad

Una solución de transporte adaptada a un territorio restringido (líneas de mercancías y TGV, patio de clasificación, carreteras).

+ movilidad

20.000 habitantes y varias zonas de empleo atendidas; un enlace directo con el Metro 8, Créteil - Pointe du Lac; Instalaciones diseñadas para promover la intermodalidad.

+ consistencia

Un medio de transporte que se libera de la saturación de carreteras; una frecuencia inferior a 30 segundos.

+ comodidad

10 asientos en cada cabina; Tecnología probada y fiable.

+ accesibilidad

Estaciones y camarotes accesibles para todos; Señalización y accesorios adaptados a todos, desde el espacio público hasta las cabañas.

Principales beneficios del proyecto

  • Abriendo las localidades de Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve-Saint-Georges para que sus habitantes tengan un acceso más fácil al corazón del Departamento, sus principales instalaciones (universidades, hospitales, etc.) así como al resto de la región de Île-de-France.
  • Proporcionar acceso directo y fácil al metro 8 y a toda la red de autobuses;
  • Crear transporte público adaptado a los problemas y la geografía del territorio marcado por una creciente densificación de la población, interrupciones urbanas intransitables y carreteras sobrepobladas;
  • Sirve eficazmente a una zona con 20.000 habitantes y varias zonas de empleo.

Las ventajas del cable C1

  • Un medio de transporte atractivo e innovador accesible para todos;
  • Una solución de transporte público adaptada a las limitaciones del territorio;
  • Una infraestructura que respete el entorno y el entorno de vida de los habitantes;
  • Transporte público cómodo y fiable;
  • Una frecuencia sostenida y un tiempo de viaje eficiente;
  • Un rango adaptado de horarios.
