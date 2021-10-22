Descubre el proyecto
El proyecto de un vistazo
+ flexibilidad
Una solución de transporte adaptada a un territorio restringido (líneas de mercancías y TGV, patio de clasificación, carreteras).
+ movilidad
20.000 habitantes y varias zonas de empleo atendidas; un enlace directo con el Metro 8, Créteil - Pointe du Lac; Instalaciones diseñadas para promover la intermodalidad.
+ consistencia
Un medio de transporte que se libera de la saturación de carreteras; una frecuencia inferior a 30 segundos.
+ comodidad
10 asientos en cada cabina; Tecnología probada y fiable.
+ accesibilidad
Estaciones y camarotes accesibles para todos; Señalización y accesorios adaptados a todos, desde el espacio público hasta las cabañas.
Principales beneficios del proyecto
- Abriendo las localidades de Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve-Saint-Georges para que sus habitantes tengan un acceso más fácil al corazón del Departamento, sus principales instalaciones (universidades, hospitales, etc.) así como al resto de la región de Île-de-France.
- Proporcionar acceso directo y fácil al metro 8 y a toda la red de autobuses;
- Crear transporte público adaptado a los problemas y la geografía del territorio marcado por una creciente densificación de la población, interrupciones urbanas intransitables y carreteras sobrepobladas;
- Sirve eficazmente a una zona con 20.000 habitantes y varias zonas de empleo.
Las ventajas del cable C1
- Un medio de transporte atractivo e innovador accesible para todos;
- Una solución de transporte público adaptada a las limitaciones del territorio;
- Una infraestructura que respete el entorno y el entorno de vida de los habitantes;
- Transporte público cómodo y fiable;
- Una frecuencia sostenida y un tiempo de viaje eficiente;
- Un rango adaptado de horarios.