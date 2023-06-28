Una campaña de compensación para los usuarios afectados por las huelgas a principios de año

En el último contrato entre Île-de-France Mobilité y SNCF voyageurs, se solicita que se ofrezca una oferta mínima de transporte en los días de huelga.

Cada día por debajo del servicio mínimo establecido por el contrato (es decir, una oferta inferior al 33% de la oferta normal) otorga al viajero derecho a una asignación diaria de 2,80 euros (según el paquete).

Entre enero y abril de 2023, los movimientos sociales tuvieron un fuerte impacto en el tráfico ferroviario. 29 sucursales sufrieron un servicio inferior al del 33% durante al menos un día, otorgando así derechos de compensación a los suscriptores implicados.

Por eso Île-de-France Mobilités está abriendo una campaña de compensación del 5 de julio al 2 de agosto de 2023.