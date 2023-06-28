Una campaña de compensación para los usuarios afectados por las huelgas a principios de año
En el último contrato entre Île-de-France Mobilité y SNCF voyageurs, se solicita que se ofrezca una oferta mínima de transporte en los días de huelga.
Cada día por debajo del servicio mínimo establecido por el contrato (es decir, una oferta inferior al 33% de la oferta normal) otorga al viajero derecho a una asignación diaria de 2,80 euros (según el paquete).
Entre enero y abril de 2023, los movimientos sociales tuvieron un fuerte impacto en el tráfico ferroviario. 29 sucursales sufrieron un servicio inferior al del 33% durante al menos un día, otorgando así derechos de compensación a los suscriptores implicados.
Por eso Île-de-France Mobilités está abriendo una campaña de compensación del 5 de julio al 2 de agosto de 2023.
¿Cómo se calculará la compensación por el periodo de huelga a principios de 2023 para los suscriptores de Navigo Anual o Month a todos los zonas?
- De 1 a 3 días de interrupción: se aplicará un reembolso mínimo de 10 euros a los suscriptores que hayan sido afectados por la huelga entre 1 y 3 días.
- + 4 días de interrupción : para las personas afectadas durante más de 4 días, los suscriptores implicados recibirán 2,80 euros de reembolso por día de huelga, a los que se añadirán 10 euros adicionales para compensar las dificultades sufridas por los residentes de Île-de-France.
¿Cómo acceder a la compensación?
Una plataforma dedicada,para permitir a los pasajeros involucrados presentar una solicitud de reembolso por las huelgas ocurridas a principios de año, estará abierta entre el 5 de julio y el 2 de agosto de 2023.
¿Cuáles son las condiciones para acceder al reembolso?
Para acceder a la compensación, el viajero debe:
- O suscrito a uno de los planes elegibles durante un periodo de un mes entre enero y abril de 2023
- Han tomado los caminos afectados por la campaña de reembolso
¿Qué paquetes son elegibles para la campaña de compensación?
- Navigo anual
- Navigo Senior
- Navigo Mois en todas las zonas (incluyendo en Discovery Passes y en smartphones)
- Plan de Mes de Descuento del 50%
- Paquete del Mes de la Solidaridad 75%
- imagina R Estudiante y Escuela
¿Qué líneas se ven afectadas por la campaña de reembolso?
Línea C
Las diferentes ramas implicadas en la línea C:
- RER C: Dourdan La Forêt <> La Norville (1 día afectado)
Infografía que representa la rama del RER C implicada en la campaña de reembolso aquí entre Las paradas La Norville y Dourdan La Forêt.
- RER C: Massy Palaiseau <> Sauces (2 días afectados)
Infografía que representa la rama del RER C implicada en la campaña de reembolso aquí entre las paradas Massy, Palaiseau y Les Saules.
- RER C: Cantos <> de Versalles Petit-Vaux (5 días afectados)
Infografía que representa la rama del RER C implicada en la campaña de reembolso aquí entre Versalles Chantier y Petit Vaux.
- RER C: Saint-Quentin en Yvelines <> Issy Val de Seine (5 días afectados)
- RER C: Versalles Château Rive-Gauche <> Issy Val de Seine (6 días afectados)
Infografía que representa la rama del RER C implicada en la campaña de reembolso aquí entre Versalles, Château Rive Gauche e Issy, Val de Seine
- RER C: Pontoise <> Saint-Ouen (5 días afectados)
Infografía que representa la rama de la RER C implicada en la campaña de reembolso aquí entre Pontoise y Saint-Ouen.
La tabla de reembolsos en la línea C
Línea D
Las diferentes ramas en la línea D:
- RER D: Melun y Malesherbes <> Ris-Orangis (Vía Corbeil-Essonnes) (20 días afectados)
Infografía que representa la rama del RER D implicada en la campaña de reembolso aquí entre Melun y Malesherbes y Ris-Orangis (vía Corbeil-Essonnes).
- RER D Nord: Creil <> Stade de France Saint-Denis (7 días afectados)
Infografía que representa la rama del RER D implicada en la campaña de reembolso aquí entre Creil y el Stade de France Saint-Denis.
- RER D sur: Vigneux-sur-Seine <> Corbeil-Essonnes (Via Évry-Courcouronnes) (12 días afectados)
Infografía que representa la rama del RER D implicada en la campaña de reembolso aquí entre Vigneux-sur-Seine <> Corbeil-Essonnes (Via Évry-Courcouronnes).
- RER D Sur: Maisons-Alfort | Alfortville <> Melun (12 días afectados)
Infografía que representa la rama de la RER D implicada en la campaña de reembolsos aquí entre Maisons-Alfort | Alfortville y Melun.
La tabla de reembolsos en la línea D
Línea E
Las diferentes ramas en la línea E:
- RER E: Ruidoso-le-Sec <> Chelles Gournay (6 días afectados)
Infografía que representa la rama del RER E implicada por la campaña de reembolso aquí entre Noisy-le-Sec y Chelles Gournay.
- RER E: Ruidoso-le-Sec <> Tournan (2 días afectados)
Infografía que representa la rama del RER E implicada por la campaña de reembolso aquí entre Noisy-le-Sec y Tournan.
La tabla de reembolsos en la línea E
Línea H
Las diferentes ramas afectadas en la línea H:
- Línea H: Deuil-Montmagny <> Luzarches (vía Montsoult-Maffliers) (8 días afectados)
Infografía que representa la rama de la línea H implicada en la campaña de reembolso aquí entre Deuil-Montmagny <> Luzarches (Vía Montsoult-Maffliers).
La tabla de reembolsos para la línea H
Línea J
Las diferentes ramas en la línea J:
- Línea J: Ermont-Eaubonne <> Asnières-sur-Seine (3 días afectados)
Infografía que representa la rama de la línea J implicada en la campaña de reembolso aquí entre Ermont-Eaubonne y Asnières-sur-Seine.
- Línea J: Gisors y Mantes-la-Jolie <> Asnières-sur-Seine (Vía Conflans) (5 días afectados)
Infografía que representa la rama de la línea J afectada por la campaña de reembolso aquí entre Gisors | Mantes-la-Jolie y Asnières-sur-Seine (Via Conflans).
- Línea J: Vernon Giverny <> Asnières-sur-Seine (Via Mantes-la-Jolie y Poissy) (3 días afectados)
Infografía que representa la rama de la línea J implicada en la campaña de reembolso aquí entre Vernon Giverny y Asnières-sur-Seine (Via Mantes-la-Jolie y Poissy).
La tabla de reembolsos en la línea J
Línea K
Las diferentes ramas implicadas en la línea K:
- Línea K: Crépy-en-Valois <> Aulnay-sous-Bois (3 días afectados)
Infografía que representa la rama de la línea K implicada en la campaña de reembolso aquí entre Crépy-en-Valois y Aulnay-sous-Bois.
La tabla de pagos en la línea K
Línea L
Las diferentes ramas afectadas en la línea L:
Línea L: Saint-Nom La Bretèche | Versalles, orilla derecha | Cergy Le Haut (3 días afectados) entre:
- Clichy Levallois <> Saint-Nom La Bretèche
- Clichy Levallois <> Versailles Rive Droite
- Clichy Levallois <> Cergy le Haut
Infografía que representa la rama de la línea L implicada en la campaña de reembolso aquí en las ramas Saint-Nom La Bretèche | Versalles, orilla derecha | Cergy Le Haut.
La tabla de reembolsos para la línea L
Línea N
Las diferentes ramas implicadas en la línea N:
Línea N: Dreux y Mantes-la-Jolie <> Vanves Malakoff (4 días afectados) entre:
- Vanves Malakoff (vía St-Cyr-Versailles Chantiers-Sèvres-Clamar) <> Dreux
- Vanves Malakoff <> Mantes la Jolie
Infografía que representa la rama de la línea N afectada por la campaña de reembolso entre Dreux y Mantes-la-Jolie y Vanves Malakoff.
La tabla de reembolsos en la línea N
Línea P
Las diferentes ramas implicadas en la línea P:
- Línea P: Esbly <> Crécy-la-Chapelle (9 días afectados)
Infografía que representa la rama de la línea P implicada en la campaña de reembolso entre Esbly y Crécy-la-Chapelle.
- Línea P: Château-Thierry <> Meaux (1 día afectado)
Infografía que representa la rama de la línea P implicada en la campaña de reembolso entre Château-Thierry y Meaux.
- Línea P: Coulommiers <> Tournan (5 días afectados)
Infografía que representa la rama de la línea P afectada por la campaña de reembolso entre Coulommiers y Tournan.
- Línea P: La Ferté Milon <> Meaux (4 días afectados)
Infografía que representa la rama de la línea P implicada en la campaña de reembolso entre La Ferté Milon y Meaux.
- Línea P: Provins <> Verneuil l'Etang (7 días afectados)
Infografía que representa la rama de la línea P afectada por la campaña de reembolso entre Provins y Verneuil l'Etang.
La tabla de reembolsos para la línea P
Línea R
Las diferentes ramificaciones en la línea R:
- Línea R: Montargis <> Melun (8 días afectados)
Infografía que representa la rama de la línea R relacionada con la campaña de reembolso entre Montargis y Melun.
- Línea R: Montereau <> Melun (vía Héricy) (30 días afectados)
Infografía que representa la rama de la línea R implicada en la campaña de reembolso entre Montereau y Melun (vía Héricy).
- Línea R: Montereau <> Melun (vía Moret | Vigneux-les-Sablons) (7 días afectados)
Infografía que representa la rama de la línea R afectada por la campaña de reembolso entre Montereau y Melun (vía Moret | Vigneux-les-Sablons).