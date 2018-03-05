Campaña para combatir el acoso en el transporte

Una campaña ampliamente distribuida

Fuera del hogar y digital

Más de 4.100 carteles serán desplegados en las redes Transilien de la RATP y SNCF entre el 5 y el 27 de marzo. Y casi 4.750 carteles también estarán visibles en todos los autobuses de la RATP, entre el 5 y el 19 de marzo. Casi 11.000 carteles en las redes SNCF Transilien, durante un mes, a partir del 6 de marzo.

La campaña se transmitirá en las webs www.ratp.fr, www.transilien.com, www.iledefrance-mobilites.fr, SNCF y RATP, en redes sociales (Facebook, SNCF y Île-de-France Mobilités, en blogs de línea y Twitter RATP, Île-de-France Mobilités, Région Île-de-France, SNCF Transilien) y se enviará un correo electrónico a los suscriptores de SNCF y RATP. En los trenes de Île-de-France, pantallas digitales emitirán imágenes de la campaña.