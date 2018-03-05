Campaña para combatir el acoso en el transporte
"Nunca minimicemos el acoso sexual"
- Según una encuesta de Fnaut de 2016, el 87 % de las usuarias femeninas del transporte público afirman haber sido víctimas de acoso sexista, acoso sexual, agresión sexual o violación en el transporte público.
- De las mujeres entrevistadas por Fnaut para el estudio ya mencionado, el 46% se encontraba en una situación en la que no reaccionaban o no podían reaccionar.
Para mostrar su preocupación y compromiso con la lucha contra el acoso sexual en el transporte, la región de Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF Transilien están lanzando una vasta campaña de comunicación a partir del 5 de marzo de 2018.
Nunca minimices el acoso sexual, ni víctimas ni testigos, ¡da la alarma! agente, llamada, teléfono 3117, SMS, app 3117;
Llamada y número grabados aunque estén ocultos. Servicio gratuito y llamada. SMS y número guardados aunque estén ocultos. Precio por SMS desde tu operadora.
Números disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenga en cuenta que estos números no sustituyen a los del departamento de urgencias: 15 SAMU | 17 Fuente | 18 bomberos | 112 Europa de emergencia.
El objetivo de esta campaña es concienciar a los pasajeros sobre el tema, hacerlos responsables e involucrarlos demostrando que todos tienen un papel que desempeñar en la lucha contra el acoso. También es una oportunidad para recordar a la gente los reflejos adecuados proporcionando información sobre las diferentes herramientas disponibles para denunciar una situación de acoso escolar:
- El número de alerta: 31 17
- SMS 31 17 7
- La app 31 17
- Terminales de llamada
- Agentes presentes en el transporte
Una campaña ampliamente distribuida
Fuera del hogar y digital
Más de 4.100 carteles serán desplegados en las redes Transilien de la RATP y SNCF entre el 5 y el 27 de marzo. Y casi 4.750 carteles también estarán visibles en todos los autobuses de la RATP, entre el 5 y el 19 de marzo. Casi 11.000 carteles en las redes SNCF Transilien, durante un mes, a partir del 6 de marzo.
La campaña se transmitirá en las webs www.ratp.fr, www.transilien.com, www.iledefrance-mobilites.fr, SNCF y RATP, en redes sociales (Facebook, SNCF y Île-de-France Mobilités, en blogs de línea y Twitter RATP, Île-de-France Mobilités, Région Île-de-France, SNCF Transilien) y se enviará un correo electrónico a los suscriptores de SNCF y RATP. En los trenes de Île-de-France, pantallas digitales emitirán imágenes de la campaña.
Una campaña también llevada a cabo por agentes en el terreno
Los días 5 y 6 de marzo, se instalarán 3 puestos gestionados por agentes de la RATP en la estación Saint-Lazare (líneas 3, 9, 13 y 14) y en la Gare de Lyon (RER A, líneas 1 y 14) para ofrecer un lugar de intercambio y conocimiento a los pasajeros:
- el 5 de marzo por la mañana de 8:45 a 11:15 en la Gare de Lyon;
- 6 de marzo por la mañana de 8:45 a 11:00 en la Gare de Lyon y Saint-Lazare
Más de 55.000 folletos informativos estarán disponibles en los mostradores de información de las estaciones y estaciones Transilien de la RATP y SNCF. Estos folletos, dirigidos a todos los viajeros, te recuerdan los reflejos adecuados para dar la alarma como víctima o testigo de un ataque.
Un sistema de sensibilización que perdure
Los mensajes informativos sobre los medios de alerta en caso de acoso sexual se emitirán en las emisoras a través de 3.000 pantallas informativas en tiempo real, con anuncios emitidos en los espacios de la RATP y SNCF.
Ya se han colocado 15.142 pegatinas en los trenes de la red SNCF:
- en todos los trenes Transilien y trenes RER,
- en todas las estaciones de Île-de-France.
Para más información: