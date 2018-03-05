Campaña para combatir el acoso en el transporte

"Nunca minimicemos el acoso sexual"

  • Según una encuesta de Fnaut de 2016, el 87 % de las usuarias femeninas del transporte público afirman haber sido víctimas de acoso sexista, acoso sexual, agresión sexual o violación en el transporte público.
  • De las mujeres entrevistadas por Fnaut para el estudio ya mencionado, el 46% se encontraba en una situación en la que no reaccionaban o no podían reaccionar.

Para mostrar su preocupación y compromiso con la lucha contra el acoso sexual en el transporte, la región de Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF Transilien están lanzando una vasta campaña de comunicación a partir del 5 de marzo de 2018.

El objetivo de esta campaña es concienciar a los pasajeros sobre el tema, hacerlos responsables e involucrarlos demostrando que todos tienen un papel que desempeñar en la lucha contra el acoso. También es una oportunidad para recordar a la gente los reflejos adecuados proporcionando información sobre las diferentes herramientas disponibles para denunciar una situación de acoso escolar:

  1. El número de alerta: 31 17
  2. SMS 31 17 7
  3. La app 31 17
  4. Terminales de llamada
  5. Agentes presentes en el transporte

Una campaña ampliamente distribuida

Fuera del hogar y digital

Más de 4.100 carteles serán desplegados en las redes Transilien de la RATP y SNCF entre el 5 y el 27 de marzo. Y casi 4.750 carteles también estarán visibles en todos los autobuses de la RATP, entre el 5 y el 19 de marzo. Casi 11.000 carteles en las redes SNCF Transilien, durante un mes, a partir del 6 de marzo.

La campaña se transmitirá en las webs www.ratp.fr, www.transilien.com, www.iledefrance-mobilites.fr, SNCF y RATP, en redes sociales (Facebook, SNCF y Île-de-France Mobilités, en blogs de línea y Twitter RATP, Île-de-France Mobilités, Région Île-de-France, SNCF Transilien) y se enviará un correo electrónico a los suscriptores de SNCF y RATP. En los trenes de Île-de-France, pantallas digitales emitirán imágenes de la campaña. 

Una campaña también llevada a cabo por agentes en el terreno

Los días 5 y 6 de marzo, se instalarán 3 puestos gestionados por agentes de la RATP en la estación Saint-Lazare (líneas 3, 9, 13 y 14) y en la Gare de Lyon (RER A, líneas 1 y 14) para ofrecer un lugar de intercambio y conocimiento a los pasajeros:

  • el 5 de marzo por la mañana de 8:45 a 11:15 en la Gare de Lyon;
  • 6 de marzo por la mañana de 8:45 a 11:00 en la Gare de Lyon y Saint-Lazare

Más de 55.000 folletos informativos estarán disponibles en los mostradores de información de las estaciones y estaciones Transilien de la RATP y SNCF. Estos folletos, dirigidos a todos los viajeros, te recuerdan los reflejos adecuados para dar la alarma como víctima o testigo de un ataque.

Un sistema de sensibilización que perdure

Los mensajes informativos sobre los medios de alerta en caso de acoso sexual se emitirán en las emisoras a través de 3.000 pantallas informativas en tiempo real, con anuncios emitidos en los espacios de la RATP y SNCF.

Ya se han colocado 15.142 pegatinas en los trenes de la red SNCF:

  • en todos los trenes Transilien y trenes RER,
  • en todas las estaciones de Île-de-France.

 

