Movilizados juntos contra la fobia LGBT

La lucha contra la fobia LGBT es 365 días al año

Esta campaña es una de las muchas iniciativas llevadas a cabo en toda la región con la implementación de acciones en favor del respeto a la diversidad.

Por ejemplo, los agentes de recepción y seguridad están formados para manejar situaciones de incivilidad, sea cual sea su forma, e intervenir para proteger a los pasajeros.

RATP y SNCF han formado a sus equipos operativos en los retos de la diversidad y la no discriminación de forma divertida y educativa.

Île-de-France Mobilités, como autoridad organizadora de la movilidad sostenible, está comprometida a transmitir y financiar la campaña para combatir la homofobia y la transfobia en toda la red de transporte de Île-de-France.