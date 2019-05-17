Movilizados juntos contra la fobia LGBT
Un verdadero espacio público, el transporte público en la región de Île-de-France representa más de 9 millones de viajes diarios.
El 17 de mayo de 2025 fue el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, Île-de-France Mobilités, la región de Île-de-France, la RATP y la SNCF unen fuerzas para recordar a todos la importancia del respeto para todos, independientemente de la orientación sexual.
El transporte está abierto a todos y debe seguir siendo un espacio de libertad que permita a todos viajar sin miedo.
La lucha contra la fobia LGBT es 365 días al año
Esta campaña es una de las muchas iniciativas llevadas a cabo en toda la región con la implementación de acciones en favor del respeto a la diversidad.
Por ejemplo, los agentes de recepción y seguridad están formados para manejar situaciones de incivilidad, sea cual sea su forma, e intervenir para proteger a los pasajeros.
RATP y SNCF han formado a sus equipos operativos en los retos de la diversidad y la no discriminación de forma divertida y educativa.
Île-de-France Mobilités, como autoridad organizadora de la movilidad sostenible, está comprometida a transmitir y financiar la campaña para combatir la homofobia y la transfobia en toda la red de transporte de Île-de-France.
La región, un actor comprometido en la lucha contra la homofía
Estas acciones apoyan las medidas implementadas por la Región para combatir la homofobia y todas las formas de discriminación:
- apoyo a asociaciones, con una convocatoria a proyectos para apoyar a asociaciones comprometidas con la lucha contra la homofobia, como SOS Homofobia, Ravad (Red de Asistencia para Víctimas de Agresión y Discriminación) o Le Refuge, que acoge a jóvenes aislados y rechazados por sus familias tras el anuncio de su homosexualidad;
- apoyo a eventos como la Marcha del Orgullo, que celebró su 20º aniversario en 2019;
- sensibilizar entre los jóvenes, en particular con el Centro Regional de Información y Prevención del SIDA y para la Salud Juvenil, que ofrece una variedad de herramientas para abordar la homosexualidad y prevenir la homofobia entre más de 120.000 adolescentes en la región de Île-de-France.
¿Lo sabías?
Île-de-France es la primera región de Francia en firmar la carta de la asociación l'Autre Cercle, que establece las mejores prácticas a adoptar en la lucha contra la homofobia y, en un sentido más amplio, contra la discriminación relacionada con la orientación sexual.
Apoyo a asociaciones y eventos, sensibilización entre los jóvenes, descubrir en detalle la acción de la Región Solidaridad en la lucha contra la homofobia y la transfobia :
El concreto significa que todos pueden actuar
Nuestro número de emergencia, 3117
Si eres víctima o testigo de una situación que supone un riesgo para tu seguridad o la de otros viajeros, llama al número de alerta 3117 o envía un SMS al 31177, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Presencia de terminales de llamada y agentes
Entre las herramientas de informe, también hay terminales de llamada y agentes presentes en todas las estaciones y estaciones.
La Región de Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF Transilien recuerdan que es importante informar rápidamente de un ataque, llevar los hechos comunicados a la policía y presentar una denuncia ante la policía. Esto puede ayudar a evitar este tipo de actos.