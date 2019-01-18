3117: ¿víctima o testigo de acoso? Alerta

Para detener a un abusador, necesitas valor o un teléfono

Si eres víctima o testigo de una agresión, de acoso, incluido el acoso sexual en el traslado, no hay 36 soluciones, hay 5 :

31 17 : llama al 3117 31 17 7 : envía un SOS con un SMS simple al 31 17 7. 31 17 Alert, la app : Da la alarma discretamente con esta app móvil disponible para iOS y Android App móvil Île-de-France Mobilités : pulsa el botón "31 17" accesible desde la página principal de la app Terminal de llamada : en las estaciones SNCF o RATP, los terminales de llamada siempre están disponibles y también te dan la posibilidad de lanzar una alerta

Sea cual sea la opción que elijas, un operador estará allí para responderte, notificar a las fuerzas de seguridad o servicios de emergencia y orientarte sobre qué hacer, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El acoso sexual es un delito

Es importante denunciar una agresión rápidamente y dar a conocer a la policía los hechos confirmados. El acoso sexual es castigado por el Código Penal y los culpables pueden ser condenados a prisión.