3117: ¿víctima o testigo de acoso? Alerta
Para detener a un abusador, necesitas valor o un teléfono
Si eres víctima o testigo de una agresión, de acoso, incluido el acoso sexual en el traslado, no hay 36 soluciones, hay 5 :
- 31 17 : llama al 3117
- 31 17 7 : envía un SOS con un SMS simple al 31 17 7.
- 31 17 Alert, la app : Da la alarma discretamente con esta app móvil disponible para iOS y Android
- App móvil Île-de-France Mobilités : pulsa el botón "31 17" accesible desde la página principal de la app
- Terminal de llamada : en las estaciones SNCF o RATP, los terminales de llamada siempre están disponibles y también te dan la posibilidad de lanzar una alerta
Sea cual sea la opción que elijas, un operador estará allí para responderte, notificar a las fuerzas de seguridad o servicios de emergencia y orientarte sobre qué hacer, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
El acoso sexual es un delito
Es importante denunciar una agresión rápidamente y dar a conocer a la policía los hechos confirmados. El acoso sexual es castigado por el Código Penal y los culpables pueden ser condenados a prisión.
Servicios de alerta en el transporte en Île-de-France
Imagen 1 de 4
Medios concretos para combatir el acoso y la falta de civilidad en el transporte en Île-de-France
Desde 2016, Île-de-France Mobilités ha estado invirtiendo fuertemente para mejorar la seguridad en el transporte público.
En cinco años, se han desplegado más de 1.000 agentes de seguridad adicionales para garantizar la seguridad de tus viajes, es decir, un total de más de 4.000 agentes presentes actualmente en toda la red.
Para 2027, habrá 5.000.
A través de su presencia tranquilizadora y disuasoria, estos agentes contribuyen a mejorar tu tranquilidad diaria.
Protección por vídeo de tu transporte: 80.000 cámaras presentes en la red de Île-de-France
Además de este personal, hay protección por vídeo, ya que desde 2022 casi el 100% de las estaciones y estaciones, autobuses, trenes, RER y tranvías están cubiertos por las 80.000 cámaras instaladas en toda la red.
El descenso bajo demanda desde las 22:00 es una realidad en toda Île-de-France
¿Te da miedo caminar solo por la noche? Île-de-France Mobilités ofrece el servicio de descenso bajo demanda, en todo Île-de-France.
¿Qué es? La posibilidad de simplemente pedirle a tu conductor que te deje lo más cerca posible de tu casa, entre dos paradas de autobús.