Île-de-France Mobilités está comprometida con un transporte cada vez más seguro
Permitir que todos viajen con confianza, en cualquier momento, es una prioridad para Île-de-France Mobilités.
Cada año, se invierten 300 millones de euros para garantizar la seguridad en el transporte público en la región de Île-de-France.
Videovigilancia, refuerzo de equipos, descenso bajo demanda después de las 22:00, número de alerta, centro de coordinación... Descubre todas las iniciativas para garantizar tu seguridad en el transporte de Île-de-France.
Cada vez más recursos humanos
1000 agentes adicionales para 2027
Más de 3.000 agentes de prevención y seguridad están desplegados en la red de transporte público Île-de-France Mobilités.
En los andenes, en las estaciones, en las estaciones y en el material rodante: patrullas de la RATP, la SNCF, pero también equipos de seguridad privada y mediadores, garantizan la seguridad de los usuarios cada día, además de las fuerzas policiales nacionales y de la gendarmería. Para 2027, habrá 5.000, gracias a la contratación de 1.000 nuevos empleados.
A través de su presencia tranquilizadora y disuasoria, estos agentes contribuyen a mejorar tu tranquilidad diaria.
Creación de una brigada regional de transporte
Creada en la primavera de 2024, la Brigada Regional de Transporte es una patrulla de 50 agentes (serán cien para finales de 2024) cuya misión es combatir el tráfico de drogas y la venta ambulante en el transporte público.
50 equipos de seguridad canina para reaccionar en caso de equipaje abandonado
Estos equipos, formados por perros y sus manejadores, garantizan la seguridad, eliminan dudas en caso de abandono de objetos en trenes y estaciones, y mejoran la puntualidad reduciendo los tiempos de intervención.
Centro de Coordinación Operativa de Seguridad: Colaborando para Mejorar la Eficiencia
Inaugurado en julio de 2022, el CCOS desempeña un papel importante en la coordinación de acciones de seguridad en la red.
Conectado a agentes de campo e imágenes en tiempo real de las 80.000 cámaras de vigilancia de la red, este centro de coordinación de nueva generación se encuentra en el corazón de la prefectura de policía de París.
Reúne, los 7 días de la semana y las 24 horas del día, agentes de la SNCF, la RATP y la policía bajo la autoridad del Prefecto de Policía, con el fin de organizar mejor las misiones de campo y garantizar eficazmente la seguridad de la red de transporte.
80.000 cámaras de videovigilancia para garantizar la seguridad en el transporte
Aunque los recursos humanos son esenciales para garantizar la seguridad en el transporte, la protección por vídeo es un activo adicional.
Hoy en día, casi el 100% de los trenes, RER, autobuses y tranvías están protegidos por vídeo gracias a nada menos que 80.000 cámaras desplegadas en toda la red.
Transporte moderno para mejorar la sensación de seguridad
Y dado que en el transporte nos sentimos más seguros en espacios limpios, bien iluminados y en trenes "abiertos" que nos permiten movernos fácilmente de un coche a otro, Île-de-France Mobilités y sus socios actúan a diario para mantener, renovar y reemplazar el material rodante y las infraestructuras para una experiencia de transporte más relajante.
3117: el número a alertar en caso de emergencia
¿Eres víctima o testigo de una agresión o acoso, incluido el acoso sexual?
Cinco soluciones para ayudarte, las 24 horas del día, los 7 días de la semana:
- Llama : llama al 3117
- SMS : Envía un mensaje al 31177
- App Île-de-France Mobilités: informa de los hechos pulsando el botón 3117 en la pantalla principal de tu app
- Llama a la terminal en la estación o estación : en la estación SNCF o la estación de la RATP, los terminales de llamada siempre están disponibles y también te dan la posibilidad de lanzar una alerta
Sea cual sea la opción que elijas, un agente entrenado estará ahí para responderte, notificar a las fuerzas de seguridad o a los servicios de emergencia y orientarte sobre qué hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Embarque bajo demanda en los autobuses a partir de las 22:00.
¿Pedirle a tu conductor que te deje entre dos paradas de autobús para acercarte a tu destino, después de las 22:00? Es posible en cualquier parte de Île-de-France.