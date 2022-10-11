Île-de-France Mobilités está comprometida con un transporte cada vez más seguro

1000 agentes adicionales para 2027

Más de 3.000 agentes de prevención y seguridad están desplegados en la red de transporte público Île-de-France Mobilités.

En los andenes, en las estaciones, en las estaciones y en el material rodante: patrullas de la RATP, la SNCF, pero también equipos de seguridad privada y mediadores, garantizan la seguridad de los usuarios cada día, además de las fuerzas policiales nacionales y de la gendarmería. Para 2027, habrá 5.000, gracias a la contratación de 1.000 nuevos empleados.

A través de su presencia tranquilizadora y disuasoria, estos agentes contribuyen a mejorar tu tranquilidad diaria.

Creación de una brigada regional de transporte

Creada en la primavera de 2024, la Brigada Regional de Transporte es una patrulla de 50 agentes (serán cien para finales de 2024) cuya misión es combatir el tráfico de drogas y la venta ambulante en el transporte público.

50 equipos de seguridad canina para reaccionar en caso de equipaje abandonado

Estos equipos, formados por perros y sus manejadores, garantizan la seguridad, eliminan dudas en caso de abandono de objetos en trenes y estaciones, y mejoran la puntualidad reduciendo los tiempos de intervención.