Ola de calor en Île-de-France: ¿por qué se interrumpe el tráfico de transporte?

¿Cómo afecta el calor a tu transporte público?

Cables eléctricos vivos = ralentizaciones de trenes con el calor

Los cables eléctricos aéreos (llamados catenarias), que alimentan gran parte de los trenes, tranvías y RER, se ven afectados por la ola de calor.

Pueden relajarse o romperse, provocando cortes de luz y paradas de tráfico no planificadas durante olas de calor.

Calor alto implica riesgo de expansión ferroviaria

Es un fenómeno natural: cuando las temperaturas superan los 30 °C, el metal de los raíles se calienta y expande, alcanzando entre 50 y 60 °C (cuando la temperatura exterior supera los 37 °C).

Esta expansión puede causar una ligera deformación de las vías, que puede ser peligrosa si los trenes circulan a velocidad normal. En algunos lugares, los raíles se pintan de blanco para reducir su temperatura y limitar la expansión.