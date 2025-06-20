Ola de calor en Île-de-France: ¿por qué se interrumpe el tráfico de transporte?
¿Cómo afecta el calor a tu transporte público?
Cables eléctricos vivos = ralentizaciones de trenes con el calor
Los cables eléctricos aéreos (llamados catenarias), que alimentan gran parte de los trenes, tranvías y RER, se ven afectados por la ola de calor.
Pueden relajarse o romperse, provocando cortes de luz y paradas de tráfico no planificadas durante olas de calor.
Calor alto implica riesgo de expansión ferroviaria
Es un fenómeno natural: cuando las temperaturas superan los 30 °C, el metal de los raíles se calienta y expande, alcanzando entre 50 y 60 °C (cuando la temperatura exterior supera los 37 °C).
Esta expansión puede causar una ligera deformación de las vías, que puede ser peligrosa si los trenes circulan a velocidad normal. En algunos lugares, los raíles se pintan de blanco para reducir su temperatura y limitar la expansión.
¿Qué medidas se toman en el tráfico para garantizar tu seguridad en caso de una ola de calor?
Monitorización mejorada de infraestructuras
Los equipos técnicos que gestionan la operación diaria de las líneas (SNCF y RATP) se mobilizan para inspeccionar las vías y monitorizar el equipo en tiempo real.
Altas temperaturas = adaptación inmediata del tráfico
Cuando las temperaturas superan el umbral de 30 grados:
- Existen límites de velocidad
- Los trenes pueden ser cancelados o su circulación reorganizada (cuando los raíles se deforman demasiado)para mantener un nivel óptimo de seguridad para los pasajeros
¿Objetivo? Aire acondicionado para tus viajes
Para mejorar la comodidad de tus trayectos, Île-de-France Mobilités está invirtiendo en equipar todos sus vehículos con ventilación refrigerada o aire acondicionado.
En junio de 2025:
- El 100% de los tranvías están climatizados en Île-de-France
- El 73% de los trenes y trenes RER cuentan con ventilación o aire acondicionado a bordo
- El 57% de los autobuses y autocares están climatizados
- El 48% de las metrópolis están equipadas con ventilación refrigerada o aire acondicionado. Para 2035, ¡el 100% de la flota estará equipada!
Por tu parte: ¿qué hacer en caso de una ola de calor?
- Consulta la información de tráfico regularmente : en la app Île-de-France Mobilités, en tu app habitual de transporte o en las pantallas de estaciones y estaciones
- Hidrátate bien durante tus viajes, hay fuentes de agua potable disponibles en toda la región y en más de 140 estaciones y estaciones de Île-de-France
- Planifica un tiempo de viaje un poco más largo durante los periodos de alerta de ola de calor y elige la mejor ruta de nuestra calculadora
- Visita la aplicación Île-de-France Mobilités