Ola de calor: más comodidad para tus viajes cada verano

Nuevo, sostenible y... ¿Aire acondicionado?

¿Trenes, autobuses, tranvías y metros nuevos o renovados, diseñados para respetar mejor el medio ambiente y aumentar el confort de los pasajeros? Esta es la ambición de Île-de-France Mobilités.

Confort, también climático, que requiere la generalización de los sistemas de aire acondicionado y ventilación refrigerada en toda la red de Île-de-France.

Aire acondicionado en tus trenes y en el RER, ¿cómo estamos?

En junio de 2025: 2/3 de los trenes y trenes RER ya están equipados con aire acondicionado o ventilación.

Metros: todos estarán equipados con ventilación refrigerada en 2035

Un tren MP14 con aire acondicionado, en la línea 11 de la estación de Châtelet © Virginie Valdois - RATP

Para 2035, todos los trenes de metro habrán sido reemplazados por Île-de-France Mobilités y estarán equipados con sistemas de ventilación refrigerada.

Mientras tanto, la renovación del equipamiento continúa hoy en día: el 50% de los metros en circulación están equipados con ventilación refrigerada.

Entre 2025 y 2033: 8 líneas estarán equipadas con un metro moderno y climatizado

A partir de 2025, los primeros trenes del nuevo metro "ferroviario", el MF19, llegarán gradualmente a las líneas 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 y 13, comenzando por la línea 10.

¿Por qué elegiste la ventilación refrigerada para todas las metrópolis de Île-de-France?

En algunas líneas, instalar aire acondicionado real no es posible: los túneles son demasiado estrechos, lo que podría sobrecalentar el aire y bloquear el tráfico.

Ante estas limitaciones, Île-de-France Mobilités ha optado por una solución más adecuada: la ventilación refrigerada. Menos potente que un aire acondicionado convencional, pero más compatible con la infraestructura, sigue enfriando la atmósfera a bordo.

Tranvías 100% climatizados en Île-de-France

Un tranvía en la línea T3b en el distrito 16 de París. © Amir Habibi

Todas las líneas de tranvía y tranvías-trenes (estos famosos tranvías que pueden circular tanto en la ciudad como en las líneas ferroviarias) cuentan con aire acondicionado en Île-de-France.

Autobuses y autocares cada vez más frescos

© Yoann Stoeckel / Group SJR / VHM / IDFM

Actualmente, el 60% de la flota de autobuses y autocares de Île-de-France dispone de aire acondicionado.

Este porcentaje está destinado a cambiar con la renovación masiva de equipos emprendida por Île-de-France Mobilités.

Altas temperaturas: los reflejos adecuados para adoptar en el transporte

Para poder ver este vídeo, debe

1. ¡Agua! Lleva una botella o un frasco lleno de agua. Y beber regularmente.

2. Sombra. ¿Estás esperando el autobús, el tranvía?

Mantente a la sombra (o lleva un sombrero, una sombrilla).

En la web de la Île-de-France de Demain, encontrarás una lista de lugares para refrescarte en París y su región, y acceder a refugios climáticos cerca de ti.

3. ¿Vehículo con aire acondicionado? Mantén la frescura dentro.

No abras ventanas, mantente fresco dentro