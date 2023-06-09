Ola de calor: más comodidad para tus viajes cada verano

Nuevo, sostenible y... ¿Aire acondicionado?

¿Trenes, autobuses, tranvías y metros nuevos o renovados, diseñados para respetar mejor el medio ambiente y aumentar el confort de los pasajeros? Esta es la ambición de Île-de-France Mobilités.

Confort, también climático, que requiere la generalización de los sistemas de aire acondicionado y ventilación refrigerada en toda la red de Île-de-France.