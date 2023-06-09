Ola de calor: más comodidad para tus viajes cada verano
Nuevo, sostenible y... ¿Aire acondicionado?
¿Trenes, autobuses, tranvías y metros nuevos o renovados, diseñados para respetar mejor el medio ambiente y aumentar el confort de los pasajeros? Esta es la ambición de Île-de-France Mobilités.
Confort, también climático, que requiere la generalización de los sistemas de aire acondicionado y ventilación refrigerada en toda la red de Île-de-France.
Aire acondicionado en tus trenes y en el RER, ¿cómo estamos?
En junio de 2025: 2/3 de los trenes y trenes RER ya están equipados con aire acondicionado o ventilación.
Metros: todos estarán equipados con ventilación refrigerada en 2035
Para 2035, todos los trenes de metro habrán sido reemplazados por Île-de-France Mobilités y estarán equipados con sistemas de ventilación refrigerada.
Mientras tanto, la renovación del equipamiento continúa hoy en día: el 50% de los metros en circulación están equipados con ventilación refrigerada.
Entre 2025 y 2033: 8 líneas estarán equipadas con un metro moderno y climatizado
A partir de 2025, los primeros trenes del nuevo metro "ferroviario", el MF19, llegarán gradualmente a las líneas 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 y 13, comenzando por la línea 10.
¿Por qué elegiste la ventilación refrigerada para todas las metrópolis de Île-de-France?
En algunas líneas, instalar aire acondicionado real no es posible: los túneles son demasiado estrechos, lo que podría sobrecalentar el aire y bloquear el tráfico.
Ante estas limitaciones, Île-de-France Mobilités ha optado por una solución más adecuada: la ventilación refrigerada. Menos potente que un aire acondicionado convencional, pero más compatible con la infraestructura, sigue enfriando la atmósfera a bordo.
Tranvías 100% climatizados en Île-de-France
Todas las líneas de tranvía y tranvías-trenes (estos famosos tranvías que pueden circular tanto en la ciudad como en las líneas ferroviarias) cuentan con aire acondicionado en Île-de-France.
Autobuses y autocares cada vez más frescos
Actualmente, el 60% de la flota de autobuses y autocares de Île-de-France dispone de aire acondicionado.
Este porcentaje está destinado a cambiar con la renovación masiva de equipos emprendida por Île-de-France Mobilités.
Altas temperaturas: los reflejos adecuados para adoptar en el transporte
1. ¡Agua! Lleva una botella o un frasco lleno de agua. Y beber regularmente.
- En la aplicación Île-de-France Mobilités, encuentra todas las fuentes de agua de París en el mapa interactivo.
- Aquí, localiza todos los puntos de agua potable cercanos a tu alrededor.
- ¿Lo sabías? 140 fuentes de agua están desplegados en todas las estaciones y estaciones de Île-de-France Mobilités.
2. Sombra. ¿Estás esperando el autobús, el tranvía?
Mantente a la sombra (o lleva un sombrero, una sombrilla).
En la web de la Île-de-France de Demain, encontrarás una lista de lugares para refrescarte en París y su región, y acceder a refugios climáticos cerca de ti.
3. ¿Vehículo con aire acondicionado? Mantén la frescura dentro.
No abras ventanas, mantente fresco dentro