Mapa interactivo: nuevos carriles bici para un desconfinamiento en bicicleta
Para viajes en bicicleta más sencillos y seguros
Formas alternativas de movilidad como el ciclismo están en el punto de mira con el fin del confinamiento: además de ofrecer muchas alternativas viables al transporte público o al coche en cuanto a tiempo de desplazamiento, el ciclismo permite desplazarse respetando las medidas de barrera para limitar la propagación del virus.
Así, para fomentar el uso de bicicletas por parte de los residentes de Île-de-France tras el fin del confinamiento, se han instalado carriles bici temporales. Aunque algunos de estos caminos pudieron ser utilizados por ciclistas desde el 11 de mayo, esta red se desplegará más ampliamente a partir del 18 de mayo con casi 50 kilómetros de caminos adicionales, y luego casi 150 kilómetros en junio. Más que una medida temporal, esta medida también tiene el papel de sentar las bases para un desarrollo más masivo y sostenible del uso de bicicletas en Île-de-France.
Para ayudarte a pedalear con seguridad, ya hay un mapa interactivo disponible en la web de Smart Services de la región de Île-de-France. Esta última te permitirá encontrar instalaciones ciclistas permanentes y temporales, así como muchos otros servicios (reparadores, aparcamiento para bicicletas, etc.).
Visual del mapa interactivo que muestra las vías temporales
También se han implementado medidas por parte de Île-de-France Mobilités para promover el uso de bicicletas en la región de Île-de-France: