Mapa interactivo: nuevos carriles bici para un desconfinamiento en bicicleta

Así, para fomentar el uso de bicicletas por parte de los residentes de Île-de-France tras el fin del confinamiento, se han instalado carriles bici temporales. Aunque algunos de estos caminos pudieron ser utilizados por ciclistas desde el 11 de mayo, esta red se desplegará más ampliamente a partir del 18 de mayo con casi 50 kilómetros de caminos adicionales, y luego casi 150 kilómetros en junio. Más que una medida temporal, esta medida también tiene el papel de sentar las bases para un desarrollo más masivo y sostenible del uso de bicicletas en Île-de-France.

Para ayudarte a pedalear con seguridad, ya hay un mapa interactivo disponible en la web de Smart Services de la región de Île-de-France. Esta última te permitirá encontrar instalaciones ciclistas permanentes y temporales, así como muchos otros servicios (reparadores, aparcamiento para bicicletas, etc.).