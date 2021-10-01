Transporte y solidaridad: ¿conoces el Vale de Movilidad?

¿Para quién es el Vale de Movilidad?

Jóvenes en proceso de integración

En Île-de-France, se pueden conceder vales de movilidad a jóvenes que participan en un programa de integración desarrollado con la ayuda de un asesor profesional de la red de acogida, con la excepción de las prácticas de formación profesional y aprendizaje, para las que ya existen ayudas específicas al transporte.

Alumnos de formación profesional continua menores de 26 años

Estos jóvenes, que participan en programas regionales que les permiten beneficiarse del transporte gratuito, tienen acceso al programa Chèque Mobilité durante el periodo de inscripción al curso hasta que se les concede el pase gratuito Navigo.

Los más pobres

Tras la evaluación de los servicios de acción social, las personas muy desfavorecidas pueden beneficiarse del Valón de Movilidad, en forma de asistencia puntual.