Transporte y solidaridad: ¿conoces el Vale de Movilidad?
¿Cuál es el papel del Valón de Movilidad?
Decidido en 1998 por Île-de-France Mobilités y la región de Île-de-France, el Vale de Movilidad es un programa que permite a los jóvenes inscritos en un programa de integración y a las personas más precarias apoyadas por un servicio de acción social comprar, a menor coste, billetes de transporte para sus viajes ocasionales.
¿Para quién es el Vale de Movilidad?
Jóvenes en proceso de integración
En Île-de-France, se pueden conceder vales de movilidad a jóvenes que participan en un programa de integración desarrollado con la ayuda de un asesor profesional de la red de acogida, con la excepción de las prácticas de formación profesional y aprendizaje, para las que ya existen ayudas específicas al transporte.
Alumnos de formación profesional continua menores de 26 años
Estos jóvenes, que participan en programas regionales que les permiten beneficiarse del transporte gratuito, tienen acceso al programa Chèque Mobilité durante el periodo de inscripción al curso hasta que se les concede el pase gratuito Navigo.
Los más pobres
Tras la evaluación de los servicios de acción social, las personas muy desfavorecidas pueden beneficiarse del Valón de Movilidad, en forma de asistencia puntual.
¿Cómo funciona el Val de Movilidad?
A las personas elegibles se les entrega un talonario de cheques de 12 cheques valorados en 4 u 8 euros con impuestos incluidos. Cada Val de Movilidad permite al beneficiario adquirir un billete de transporte a precio completo; el importe de la compra puede ser recargado por el beneficiario si el importe a pagar supera el nivel de la asignación.
La renovación del folleto de vales de movilidad depende de la situación de cada beneficiario.
¿A quién puedo pedir mis vales de movilidad?
Puedes solicitar vales de movilidad en el Centro Comunal de Acción Social (CCAS) de tu municipio o en Pôle emploi, si estás registrado.
Vale de movilidad: ¿quién financia?
La financiación de los Vales de Movilidad encargados es proporcionada en un 30% por Île-de-France Mobilités y un 70% por la Región de Île-de-France, dentro del límite total de 3,55 millones de euros (del 1 de enero al 31 de diciembre) para ambos financiadores, es decir, un máximo de 2,485 millones de euros anuales que debe pagar la Región.