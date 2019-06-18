Comité para la evaluación de la mejora de la oferta de transporte en Île-de-France para el año 2017
Este comité está presidido por Jean-Paul Bailly, ex presidente y director ejecutivo de la RATP y ex presidente del grupo La Poste. Reúne a esto:
- Yves Crozet, Profesor en la Universidad de Lyon y exdirector del Laboratorio de Planificación, Economía y Transporte,
- Marc Pélissier, Presidente de la Asociación de Usuarios del Transporte FNAUT Île-de-France,
- Yves Ramette, exdirector general de SNCF Réseau Île-de-France y ex subdirector general de la RATP.
El comité ya ha elaborado dos informes para los años 2016 y 2017. El informe para el año 2017 sigue varios enfoques:
- Una visión general de la evolución del transporte público en Île-de-France en 2017,
- Un análisis transversal de la red de tranvías de Île-de-France,
- Un análisis adicional de las medidas presentadas en el informe de evaluación de 2016 y para las que se disponía de datos actualizados,
- Evaluación detallada de una selección de siete medidas, implementadas o completadas en 2017: puesta en marcha del Tranvía 11 expreso, construcción de un nuevo depósito de autobuses en Vélizy-Villacoublay, despliegue de trenes de dos pisos en el RER A, evolución de la oferta en el RER A (y conjuntamente en la línea L North), evolución de la oferta de la línea J North, el refuerzo de la red nocturna de líneas de autobús Noctilien y el despliegue de medidas de seguridad en el transporte.