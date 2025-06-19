Concurso de fotos: ¿cómo es tu barrio?
Ya os habíamos hablado de Banlieues Chéries, la exposición que "replantea los tópicos de los suburbios" hasta el 17 de agosto de 2025 en el Museo de la Historia de la Inmigración (línea 8 del metro o tranvía T3, estación Porte Dorée).
¡Hoy te ofrecemos la oportunidad de ganar entradas para descubrirlo!
Participa en el concurso de fotos e intenta ganar 10 × 2 entradas
Como socio de la exposición, Île-de-France Mobilités ofrece 10 × 2 asientos a los amantes de su región que podrán capturar momentos de vida en los suburbios de Île-de-France durante sus viajes diarios en transporte público.
Al participar en el concurso, no solo estás probando suerte para llegar a la exposición: también pones en evidencia la riqueza de los paisajes de Île-de-France, la belleza de tu barrio y la diversidad de los territorios que hoy conforman los suburbios de la región de Île-de-France.
Muéstranos tu propio rincón, el que amas, el que merece ser visto de otra manera.
Concurso Banlieues Chéries: tienes hasta el 3 de julio para participar
Para participar e intentar ganar entradas es muy sencillo.
¿Cómo participar en el concurso de fotografía?
Hay que seguir algunas instrucciones:
- La foto debe incluir un elemento identificable de transporte público (parada, estación, estación o cualquier transporte de Île-de-France Mobilités).
- Por favor, evita las caras identificables para respetar los derechos de imagen (o difuminarlas si es necesario).
- Envía tu foto antes del 3 de julio de 2025 a las 23:59 a través de este formulario: https://tally.so/r/3ErxrL
¿Cuándo se anunciarán los ganadores del concurso?
Los ganadores serán seleccionados el viernes 7 de julio de 2025. Recibirán sus entradas por correo en los días siguientes.
¡Así que, preparad vuestros dispositivos! Déjanos descubrir tu querido barrio.