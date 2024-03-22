Detrás de las cámaras de la señalización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024

Rosa Parks viste con los colores de los Juegos de París 2024

¡Rosa de la felicidad! La señalización exclusiva de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 acaba de ser inaugurada en la estación de tren de Rosa Parks (19º de París).

Durante los Juegos de París 2024, esta estación RER E dará servicio a la Arena Porte de la Chapelle (sede de bádminton y gimnasia rítmica durante los Juegos Olímpicos, para bádminton y halterofilia para durante los Juegos Paralímpicos) y el Parc de la Villette (que albergará al Club France y al Parc des Nations). Una buena razón para servir como escenario para la presentación de la señalización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Para el 24 de julio, esta señalización estará instalada en unas cien estaciones de la región de Île-de-France, así que, mientras tanto, pedimos a Camille Yvinec, subdirectora de Games Identity, que nos explicara cómo fue diseñada.