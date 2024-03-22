Detrás de las cámaras de la señalización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024
Rosa Parks viste con los colores de los Juegos de París 2024
¡Rosa de la felicidad! La señalización exclusiva de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 acaba de ser inaugurada en la estación de tren de Rosa Parks (19º de París).
Durante los Juegos de París 2024, esta estación RER E dará servicio a la Arena Porte de la Chapelle (sede de bádminton y gimnasia rítmica durante los Juegos Olímpicos, para bádminton y halterofilia para durante los Juegos Paralímpicos) y el Parc de la Villette (que albergará al Club France y al Parc des Nations). Una buena razón para servir como escenario para la presentación de la señalización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
Para el 24 de julio, esta señalización estará instalada en unas cien estaciones de la región de Île-de-France, así que, mientras tanto, pedimos a Camille Yvinec, subdirectora de Games Identity, que nos explicara cómo fue diseñada.
Señalización: ¿qué es? (y por qué es esencial)
Con 10 millones de espectadores esperados durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, la señalización es crucial para garantizar una experiencia óptima para todos.
Pero, ¿qué es exactamente la señalización?
Es un sistema gráfico que utiliza signos: números, pictogramas, texto, colores, símbolos. Un lenguaje visual real que formula autorizaciones o prohibiciones y que busca guiar, facilitar y simplificar la orientación para permitir que los espectadores se desplacen sin problemas a los recintos de la competición.
El reto de la integración en el entorno de señalización existente en París e Île-de-France
En el metro, en estaciones y autobuses, en las calles: el entorno de Île-de-France ya está lleno de señales y códigos gráficos, algunos de los cuales son potentes y muy consolidados. El verdadero desafío para la señalización de los Juegos de París 2024 era, por tanto, ofrecer una identidad visual distintiva y funcional que pudiera surgir en cualquier lugar, incluso en el metro, pero sin crear más ruido visual.
"Era esencial que la señalización encajara armoniosamente, especialmente en lugares donde no estaría presente la marca de los Juegos de París 2024", explica Camille Yvinec. "El trabajo era, por tanto, encontrar una coherencia visual entre el estilo de los Juegos de París 2024 y los entornos cruzados, de modo que esta señalización pudiera encarnar el espíritu de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y, a veces, incluso ser la primera pista visual para los espectadores."
Trabajo realizado en consulta
Camille Yvinec y su equipo, naturalmente, llevaron a cabo este trabajo de creación y consenso en consulta con los distintos actores del transporte en Île-de-France : Île-de-France Mobilités y sus operadores RATP y SNCF, pero también con los distintos municipios e instituciones que albergan sitios olímpicos y paralímpicos.
Este trabajo conjunto es esencial porque, para dar la bienvenida y guiar a visitantes de todo el mundo a los lugares de la competición, en condiciones óptimas, era imprescindible que todos los interesados llevaran esta señalización.
"Esta colaboración nos ha permitido aprovechar el conocimiento y la experiencia local, integrar ciertos ajustes, facilitando así la implantación de señalización eficaz adaptada a las necesidades específicas de cada sitio y de cada público", afirma Camille Yvinec.
Rosa, morado y mucha legibilidad
Como resultado, la señalización de los Juegos de París 2024 se basa en una tipografía muy legible y libre de derechos (un factor esencial de apropiación para todos los implicados en el evento), junto con un color único y intenso: el rosa.
Rosa: un color contrastante
Un rosa alegre y optimista, poderoso, decidido e incluso un poco provocador —"fiel al espíritu francés"— que evoca la gran celebración que serán estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Pero el rosa también está diseñado como un color contrastante, permitiendo que la identidad visual de París 2024 destaque entre los demás colores utilizados en el entorno de Île-de-France.
"Este rosa también sirve como enlace entre los diferentes sedes : sedes de competición, estaciones de tren y metro, paradas de autobús y tranvía, lugares festivos o lugares vinculados a la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos", explica Camille Yvinec.
Universalidad y accesibilidad
Más allá del rosa, dar la bienvenida a todo el mundo a Île-de-France significaba diseñar señalización accesible —y comprensible— para todos.
Ofrecida en francés e inglés, la señalización de los Juegos de París 2024 se basa en un sistema de pictogramas universales y en representaciones de lugares y monumentos de Île-de-France tratados con líneas, al estilo de los dibujos arquitectónicos.
Dibujo arquitectónico y maravilla
"Lo que queríamos con estos pictogramas de los sitios olímpicos y paralímpicos era capturar la esencia arquitectónica y patrimonial de los diferentes lugares. Intentamos representar cada lugar en su conjunto, en lugar de mostrarlo de forma fragmentada o aislada", explica Camille Yvinec.
Así, el Velódromo de Saint-Quentin en Yvelines se representa desde un ángulo que resalta su carácter distintivo y su integración en el paisaje urbano. El sitio de los Inválidos está simbolizado por su cúpula emblemática, aunque las competiciones se celebrarán en la explanada adyacente
"Este enfoque nos permite comunicar visualmente la idea de que los Juegos de París 2024 se celebrarán en lugares emblemáticos impregnados de historia. Al centrarnos en los elementos arquitectónicos más reconocibles de cada recinto, buscamos evocar una cierta magia y un sentido de asombro en los espectadores y asistentes."
Accesibilidad para todos
Pero, sobre todo, esta señalización ha sido diseñada para ser lo más accesible posible, especialmente para personas con movilidad reducida o problemas de visión.
Este trabajo se llevó a cabo en estrecha colaboración con asociaciones y grupos que representaban a personas con discapacidad. "Colaboramos con la Federación de Ciegos y Ambliopes de Francia para garantizar que nuestros elementos visuales fueran accesibles para las personas con discapacidad visual", explica Camille Yvinec. Y esto es un éxito para el rosa, que, combinado con un texto escrito en morado, permite un contraste de color del 83,6%, muy por encima del 70% requerido por los estándares internacionales en este ámbito. En pocas palabras: los textos, señales o pictogramas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos serán muy, muy legibles.
Un problema de accesibilidad que también ha dado lugar al desarrollo de directrices detalladas sobre las proporciones de tamaño y escala para garantizar una visibilidad óptima de la información, ya sea para personas de pie o en silla de ruedas: distancias de lectura, tamaños de fuente y posicionamiento de los carteles según el flujo del tráfico.
Agentes para informar y guiar
Por supuesto, esta señalización universal será complementaria a una fuerte presencia humana, ya sean los miles de agentes de información y orientación en las estaciones o los voluntarios de París 2024. Todos serán reconocibles por sus casullas moradas y estarán presentes para orientar y guiar a los espectadores.
Una señalización hermosa pero sobre todo eficaz
Por último, la palabra clave de esta señalización, que se irá desplegando gradualmente por toda Île-de-France, y en particular en el transporte, es eficiencia, mucho más que estética.
"Se ha puesto énfasis en la contextualización y la relevancia, asegurando que la señalización cumpla su misión de orientación, orientación y facilitación del movimiento de manera óptima, antes de ser un objeto de diseño estético en línea con los códigos de los Juegos", concluye Camille Yvinec.