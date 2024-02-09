Archivo
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024
Fue un gran honor —y una gran alegría— para Île-de-France Mobilités ser socio oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
Transportar el mundo con motivo del mayor evento deportivo del planeta: es difícil encontrar una misión que ilustre mejor el compromiso diario de los agentes de transporte de Île-de-France.
La app oficial para todos tus viajes
Transport Public Paris 2024 fue la aplicación multilingüe todo en uno que facilitó el viaje de los espectadores durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 con:
- Un planificador de rutas
- Información de tráfico
- Rutas optimizadas
- Billetes de transporte
10 líneas lanzadera gratuitas para acceder a los lugares de competición más remotos
Durante los Juegos de París 2024, los espectadores pudieron acceder a los recintos de competición más alejados de las estaciones de tren gracias a una de las 10 líneas de lanzadera gratuitas disponibles en Île-de-France.
Incorporación a las sedes de los Juegos de París 2024
Se había puesto a disposición de los espectadores un directorio de planes de transporte para que pudieran llegar a los distintos lugares de París 2024
Consulta el mapa de la red de transporte público
Durante los Juegos de París 2024, un mapa dedicado facilitó localizar los lugares de competición y celebración, así como las filas movilizadas en la región de Île-de-France.
Minibuses adaptados para espectadores en silla de ruedas
- Una flota de minibuses 100% accesibles
- Un servicio disponible con reserva previa en una plataforma dedicada durante la duración de los Juegos de París 2024
- Trayectos desde las principales estaciones de tren parisinas hasta todos los recintos de competición
Una red de carriles bici hacia los recintos de la competición
¿Lo sabías? 415 km de carriles bici conectaban los distintos recintos olímpicos y paralímpicos. ¡Una buena forma de disfrutar de los Juegos de París 2024 sin preocuparte por el tráfico!
Durante los Juegos de París 2024, Île-de-France acogió:
500 000Espectadores
por día de competición olímpica
25Sedes de competición
en Île-de-France
1024Sesiones deportivas
planificado durante los Juegos de París 2024
¿Vives en Île-de-France?
¿Eres residente de la región de Île-de-France y buscas información práctica para anticipar mejor tus viajes durante el periodo de competición?
Consejos, recomendaciones prácticas, una aplicación dedicada y el uso adecuado del transporte para vivir los Juegos de París 2024 a diario:
- Descarga la revista "Paris 2024 Games: todas las claves para moverte"
- Visita la página web de Anticipando los Juegos
Prepara mi estancia
¡Visita nuestra página de visitantes para conocer toda la información y consejos prácticos antes de tu llegada!
Explora París e Île-de-France
Entre dos eventos: visitar monumentos increíbles, pasear por el campo bucólico y descansar en museos inspiradores, ¿alguien sabe? ¡Descubre nuestros consejos para visitas y paseos de camino a las competiciones!
Descubre la Île-de-France.