Maratón de París para Todos: transporte abierto toda la noche
El 10 de agosto, bajo las luces de la ciudad, más de 40.000 atletas amateurs seguirán los pasos de los corredores olímpicos, para un evento deportivo y festivo excepcional, único en la historia de los Juegos.
Se ofrecerán dos opciones de carrera a los inscritos:
- El recorrido completo de la maratón olímpica de 42,195 km que conecta París con Versalles, pasando por Boulogne Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Viroflay, Meudon e Issy-les-Moulineaux, que comienza a las 21:00
- Y una carrera de 10 km a través de las bellezas arquitectónicas e históricas de la ciudad de París, que comienza a las 23:30
Ambas rutas comenzarán frente al Ayuntamiento de París y terminarán en la Esplanada de los Inválidos.
Y para facilitar las idas y vueltas de los corredores y de aquellos que vendrán en gran número para animarles, algunas de las líneas de transporte de Île-de-France jugarán horas extra toda la noche. Déjanos explicarlo.
Maratón de París para todos, varias líneas de metro y RER abiertas toda la noche
Con motivo del Marathon pour Tous, en la noche del 10 al 11 de agosto de 2024, se ofrecerán las siguientes paradas durante toda la noche:
En la línea 1 del metro
Château de Vincennes, Nation, Gare de Lyon, Bastille, Châtelet, Palais-Royal Musée du Louvre, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles-de-Gaulle Étoile, Porte Maillot, Pont de Neuilly y La Défense-Grande Arche
En la línea 2 del metro
Porte Dauphine, Charles-de-Gaulle Étoile, Place de Clichy, Amberes, Barbès Rochechouart, Jaurès, Belleville, Père Lachaise y Nation
En la línea 4 del metro
Bagneux-Lucie Aubrac, Mairie de Montrouge, Porte d'Orléans, Denfert-Rochereau, Montparnasse-Bienvenüe, Saint-Michel, Châtelet-Les Halles, Strasbourg Saint-Denis, Gare de l'Est, Gare du Nord, Barbès Rochechouart y Porte de Clignancourt
En la línea 5 del metro
Bobigny - Pablo Picasso, Iglesia de Pantin, Porte de Pantin, Jaurè y Gare du Nord
En la línea 6 del metro
Nation, Bercy, Place d'Italie, Denfert Rochereau, La Motte Picquet Grenelle, Bir-Hakeim, Trocadéro, Kléber y Charles-de-Gaulle Étoile
En la línea 8 del metro
La Motte Picquet Grenelle, Invalides, Madeleine, Grands Boulevards y Strasbourg Saint-Denis
En la línea 9 del metro
Pont de Sèvres, Porte de Saint Cloud, La Muette, Trocadéro, Alma-Marceau, Franklin D-Roosevelt, Saint-Augustin, Havre Caumartin, Grands Boulevards, Strasbourg Saint-Denis, Oberkampf, Nation, Porte de Montreuil y Mairie de Montreuil
En la línea 14 del metro
Saint-Denis-Pleyel, Saint-Ouen, Porte de Clichy, Pont Cardinet, Saint-Lazare, Madeleine, Pirámides, Châtelet, Gare de Lyon, Bercy, Cour St-Emilion, Bibliothèque F. Mitterand y Olympiades
En el RER C
Biblioteca F. Mitterrand, Saint-Michel Notre Dame y Inválidos.
La última salida está programada para las 2:54 a.m. desde Invalides.
El servicio entre Versalles y París reforzado para los espectadores del Maratón
Con motivo de esta noche festiva, se esperan miles de espectadores y acompañantes a lo largo de la ruta de corredores, especialmente en Versalles, donde una zona de fans, el Club 2024, está abierta cada noche, con conciertos y entretenimiento.
Tres trenes adicionales en el RER C hasta la 1:30 a.m.
Para servir mejor a la ciudad y permitir que los espectadores viajen hasta altas horas de la noche, el tráfico del RER C se reforzará desde la estación Versailles-Château (margen izquierda) con 3 trenes adicionales que servirán Champ de Mars – Torre Eiffel, Invalides, Saint-Michel Notre Dame y la Biblioteca François Mitterrand desde Versailles-Château a las 00:32 a.m. 1 hora y 1 hora 30 minutos.
Una línea especial de autobús para llegar a París desde Versalles
Además, se establece una línea de autobús nocturno desde Versailles Château – Rive Gauche hasta La Motte Picquet-Grenelle para los espectadores.
Se planifican autobuses articulados con 100 asientos cada 10 minutos entre medianoche y las 3 de la madrugada.
Autobuses nocturnos reforzados para la noche del Maratón para Todos
Además de las líneas de metro y RER C, que están abiertas toda la noche, Île-de-France Mobilités está reforzando su oferta de autobuses nocturnos para facilitar el viaje a los suburbios exteriores.
Durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, se programa un autobús nocturno cada 20 minutos, en comparación con los 30 de los horarios normales.
Las instalaciones de aparcamiento y retracción abiertas por la noche para llegar o salir de París
Para permitir que todos los residentes de Île-de-France viajen hacia o desde París después del Maratón, se han identificado instalaciones de aparcamiento y recorrido cerca de las estaciones de metro que funcionarán toda la noche. Los espectadores y residentes de Île-de-France ya pueden consultar y reservar las plazas de aparcamiento disponibles.
También hay otras instalaciones de aparcamiento y recorrido en la zona.
Para encontrar toda la información sobre el transporte durante el Maratón para todos, visita la página dedicada en la web del Maratón.
También descubre el mapa de las instalaciones de aparcamiento y remoción en París y los suburbios interiores, cerca de los metros, abiertos la noche del Maratón para todos.
Y con motivo del Marathon pour Tous, las líneas N01 y N02, que rodean París, saldrán cada 3 minutos :
- desde Franklin D. Roosevelt hacia el norte
- desde la Asamblea Nacional hacia el sur
Por favor, tenga en cuenta : el tramo entre Franklin D. Roosevelt y los Invalides no está servido por autobús.
Por favor, ten en cuenta
El recorrido de varias líneas de autobús se modificará el día del maratón para eludir las restricciones de tráfico. El extremo de la mayoría de estas líneas cambiará para no cruzar el Sena.
¿Nuestro consejo? Consulta tu itinerario en la app oficial de los Juegos de París 2024 Transport Public Paris 2024 o en la app Île-de-France Mobilités