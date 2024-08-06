Maratón de París para Todos: transporte abierto toda la noche

El 10 de agosto, bajo las luces de la ciudad, más de 40.000 atletas amateurs seguirán los pasos de los corredores olímpicos, para un evento deportivo y festivo excepcional, único en la historia de los Juegos.

Se ofrecerán dos opciones de carrera a los inscritos:

El recorrido completo de la maratón olímpica de 42,195 km que conecta París con Versalles, pasando por Boulogne Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Viroflay, Meudon e Issy-les-Moulineaux, que comienza a las 21:00

Y una carrera de 10 km a través de las bellezas arquitectónicas e históricas de la ciudad de París, que comienza a las 23:30

Ambas rutas comenzarán frente al Ayuntamiento de París y terminarán en la Esplanada de los Inválidos.

Y para facilitar las idas y vueltas de los corredores y de aquellos que vendrán en gran número para animarles, algunas de las líneas de transporte de Île-de-France jugarán horas extra toda la noche. Déjanos explicarlo.