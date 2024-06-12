Modificación de las líneas de autobús durante los Juegos de París 2024: información práctica
Durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, algunas líneas de autobús en la región de París serán modificadas. Nuevas rutas, horarios, información de tráfico, te explicamos todo.
¿Por qué la red de autobuses se ve afectada por los Juegos de París 2024?
Durante los Juegos de París 2024, el gran número de eventos y eventos deportivos organizados, así como todos sus preparativos, afectarán al tráfico de autobuses en Île-de-France (desvíos, paradas pospuestas o sin servicio) antes, durante y después de los Juegos de París 2024, tales como :
- La reunión y desmantelamiento de efímeros sitios de competición en el centro de París,
- Instalaciones para lanzadera de espectadores en algunas estaciones de autobuses,
- La preparación de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos en el Sena,
- Los perímetros de seguridad alrededor de los recintos olímpicos y paralímpicos,
- O el desarrollo de los eventos en los recintos de competición y en carretera durante el periodo de competición olímpica y paralímpica.
Consulta los cambios en tu red de autobuses en París y los suburbios interiores
Consulta los cambios en tu red de autobuses en los suburbios periféricos
Encuentra toda la información sobre cómo modificar tu red de autobuses en los suburbios exteriores:
Planifica tus viajes lo mejor posible
Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas
Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.
Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.
Transporte Público París 2024, una aplicación para espectadores de los Juegos de París 2024
Accede a mapas de los recintos de la competición, planificadores de rutas en tiempo real, billetes de transporte especialmente diseñados para la ocasión y rutas oficiales para llegar con seguridad el Día D, descarga la app de Transporte Público de París 2024 para planificar todos tus viajes.