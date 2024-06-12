Modificación de las líneas de autobús durante los Juegos de París 2024: información práctica

Publicado el

Durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, algunas líneas de autobús en la región de París serán modificadas. Nuevas rutas, horarios, información de tráfico, te explicamos todo.

© Yoann STOECKEL
© Yoann STOECKEL

¿Por qué la red de autobuses se ve afectada por los Juegos de París 2024?

Durante los Juegos de París 2024, el gran número de eventos y eventos deportivos organizados, así como todos sus preparativos, afectarán al tráfico de autobuses en Île-de-France (desvíos, paradas pospuestas o sin servicio) antes, durante y después de los Juegos de París 2024, tales como :

  • La reunión y desmantelamiento de efímeros sitios de competición en el centro de París,
  • Instalaciones para lanzadera de espectadores en algunas estaciones de autobuses,
  • La preparación de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos en el Sena,
  • Los perímetros de seguridad alrededor de los recintos olímpicos y paralímpicos,
  • O el desarrollo de los eventos en los recintos de competición y en carretera durante el periodo de competición olímpica y paralímpica.

Consulta los cambios en tu red de autobuses en París y los suburbios interiores

Consulta los cambios en tu red de autobuses en los suburbios periféricos

Encuentra toda la información sobre cómo modificar tu red de autobuses en los suburbios exteriores:

Planifica tus viajes lo mejor posible

Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas

Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.

Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.

Transporte Público París 2024, una aplicación para espectadores de los Juegos de París 2024

Accede a mapas de los recintos de la competición, planificadores de rutas en tiempo real, billetes de transporte especialmente diseñados para la ocasión y rutas oficiales para llegar con seguridad el Día D, descarga la app de Transporte Público de París 2024 para planificar todos tus viajes.