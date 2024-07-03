Noticias similares

¿Por qué la red de autobuses se ve afectada por los Juegos de París 2024?

Durante los Juegos de París 2024, el gran número de eventos y eventos deportivos organizados, así como todos sus preparativos, afectarán al tráfico de autobuses en Île-de-France. Algunas líneas en la zona de Marne-la-Vallée se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 (desvíos, paradas pospuestas o sin servicio) antes, durante y después de los Juegos de París 2024, tales como:

El montaje y desmantelamiento de los emplazamientos efímeros para la implementación de los Transbordadores Olímpicos a partir del 22 de julio de 2024 en la estación Bussy-St-Georges,

El paso de la Llama Olímpica el 20 de julio de 2024,

Una oferta adaptada en ciertas líneas del 15 de julio al 1 de septiembre

Una oferta adaptada en ciertas líneas del 2 al 15 de septiembre

Consulta los cambios en tu red de autobuses en la zona de Marne-la-Vallée: