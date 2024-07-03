Noticias similares

¿Por qué la red de autobuses se ve afectada por los Juegos de París 2024?
Durante los Juegos de París 2024, el gran número de eventos y eventos deportivos organizados, así como todos sus preparativos, afectarán al tráfico de autobuses en Île-de-France. Algunas líneas en la zona de Marne-la-Vallée se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 (desvíos, paradas pospuestas o sin servicio) antes, durante y después de los Juegos de París 2024, tales como:
- El montaje y desmantelamiento de los emplazamientos efímeros para la implementación de los Transbordadores Olímpicos a partir del 22 de julio de 2024 en la estación Bussy-St-Georges,
- El paso de la Llama Olímpica el 20 de julio de 2024,
- Una oferta adaptada en ciertas líneas del 15 de julio al 1 de septiembre
- Una oferta adaptada en ciertas líneas del 2 al 15 de septiembre
Consulta los cambios en tu red de autobuses en la zona de Marne-la-Vallée:
Reubicación de la estación de autobuses Bussy-Saint-Georges
- Líneas 2222 - 2226 - 2228 - 2244 - 2245 : traslado del andén a la estación Bussy-St-Georges del 15 de julio al 18 de agosto de 2024.
Encuentra los detalles de estos cambios AQUÍ
Paso de la llama olímpica sobre los municipios de Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes y Torcy el 20 de julio de 2024
- Línea 2220 : ruta modificada el sábado 20 de julio de 2024 de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. Encuentra los detalles de estos cambios AQUÍ
- Ruta 2223 : ruta modificada el sábado 20 de julio de 2024 de 8:00 a 12:30 pm. Encuentra los detalles de estos cambios AQUÍ
- Ruta 2224 : ruta modificada el sábado 20 de julio de 2024 de 8:00 a 12:30 pm. Encuentra los detalles de estos cambios AQUÍ
- Línea 2225 : oferta adaptada el sábado 20 de julio de 2024 entre las 8:00 y la 13:30. Encuentra los detalles de estos cambios AQUÍ
- Línea 2226: ruta modificada el sábado 20 de julio de 2024 de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. Encuentra los detalles de estos cambios AQUÍ
- Línea 2229 : oferta adaptada el sábado 20 de julio de 2024 entre las 8:00 y las 14:00. Encuentra los detalles de estos cambios AQUÍ
- Línea 2254: oferta adaptada el sábado 20 de julio de 2024 entre las 7:40 y la 13:00. Encuentra los detalles de estos cambios AQUÍ
Oferta adaptada de ciertas líneas - del 15 de julio al 1 de septiembre de 2024
- Líneas 2223 - 2244 - 2245 -2250 - 2251 - 2252 - 2260 - 2261 - 2290 : oferta adaptada de lunes a viernes, del 15 de julio al 1 de septiembre de 2024
- Líneas 2225 - 2228 - 2253 - 2254 : oferta adaptada de lunes a sábado, del 15 de julio al 1 de septiembre de 2024
Oferta adaptada de ciertas líneas - del 02 al 15 de septiembre de 2024
- Líneas 2222 - 2233 - 2234 - 2235 - 2244 - 2261 - 2290 : oferta adaptada de lunes a viernes, del 02 al 15 de septiembre de 2024
- Líneas 2253 - 2254 : servicio adaptado de lunes a sábado, del 02 al 15 de septiembre de 2024
- Líneas 2225 - 2228 : oferta adaptada los sábados, del 02 al 15 de septiembre de 2024
Los autobuses de transporte para espectadores pasarán por Vaires-sur-Marne el 6 de septiembre de 2024
Debido al paso de lanzaderas para espectadores al estadio náutico de Vaires-sur-Marne, la línea 2280 hacia Lagny-sur-Marne Saint Laurent será desviada el viernes 6 de septiembre de 2024 de 7:00 a 15:00.
Las paradas de République y Le Canal no serán atendidas. Te invitamos a consultar la parada Gare de Vaires Torcy (Avenue Henri Barbusse, lado del cementerio)
Impactos en el territorio de Marne-la-Vallée
