Noticias similares

Algunas líneas de autobús serán modificadas. Nuevas rutas, horarios, información de tráfico, explicamos todo

¿Por qué la red de autobuses se ve afectada por los Juegos de París 2024?

Durante los Juegos de París 2024, el gran número de eventos y eventos deportivos organizados, así como todos sus preparativos, afectarán al tráfico de autobuses en Île-de-France. Algunas líneas en la zona de Marne-la-Vallée se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 (desvíos, paradas pospuestas o sin servicio) antes, durante y después de los Juegos de París 2024, tales como:

  • El montaje y desmantelamiento de los emplazamientos efímeros para la implementación de los Transbordadores Olímpicos a partir del 22 de julio de 2024 en la estación Bussy-St-Georges,
  • El paso de la Llama Olímpica el 20 de julio de 2024,
  • Una oferta adaptada en ciertas líneas del 15 de julio al 1 de septiembre
  • Una oferta adaptada en ciertas líneas del 2 al 15 de septiembre

Consulta los cambios en tu red de autobuses en la zona de Marne-la-Vallée:

Reubicación de la estación de autobuses Bussy-Saint-Georges

Paso de la llama olímpica sobre los municipios de Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes y Torcy el 20 de julio de 2024

Oferta adaptada de ciertas líneas - del 15 de julio al 1 de septiembre de 2024

  • Líneas 2223 - 2244 - 2245 -2250 - 2251 - 2252 - 2260 - 2261 - 2290 : oferta adaptada de lunes a viernes, del 15 de julio al 1 de septiembre de 2024
  • Líneas 2225 - 2228 - 2253 - 2254 : oferta adaptada de lunes a sábado, del 15 de julio al 1 de septiembre de 2024
Para consultar sus horarios entre el 15 de julio y el 1 de septiembre de 2024

Oferta adaptada de ciertas líneas - del 02 al 15 de septiembre de 2024

  • Líneas 2222 - 2233 - 2234 - 2235 - 2244 - 2261 - 2290 : oferta adaptada de lunes a viernes, del 02 al 15 de septiembre de 2024
  • Líneas 2253 - 2254 : servicio adaptado de lunes a sábado, del 02 al 15 de septiembre de 2024
  • Líneas 2225 - 2228 : oferta adaptada los sábados, del 02 al 15 de septiembre de 2024
Para consultar tu calendario entre el 2 y el 15 de septiembre de 2024

Los autobuses de transporte para espectadores pasarán por Vaires-sur-Marne el 6 de septiembre de 2024

Debido al paso de lanzaderas para espectadores al estadio náutico de Vaires-sur-Marne, la línea 2280 hacia Lagny-sur-Marne Saint Laurent será desviada el viernes 6 de septiembre de 2024 de 7:00 a 15:00.

Las paradas de République y Le Canal no serán atendidas. Te invitamos a consultar la parada Gare de Vaires Torcy (Avenue Henri Barbusse, lado del cementerio)

Impactos en el territorio de Marne-la-Vallée

Planifica tus viajes lo mejor posible

